Неужели за парковку в московских дворах придется платить? И как на это отреагировали жители столицы
Фото: И. Братуха
Авторство идеи приписывают Александру Шумскому, руководителю проекта «Пробок.нет». Он говорит, что ситуация с автомобилями во дворах с каждым годом становится все сложнее. Дескать, машины паркуют везде, где вздумается — в проездах, на тротуарах, нередко на детских площадках.
«А что, если поступить по аналогии с улицами и ввести во дворе небольшую, но плату? - рассуждает автоэксперт. — Деньги будут поступать на счет дома, и дом сам будет ими распоряжаться: тратить на детские площадки либо на дополнительные парковочные карманы. Плата может быть почасовая, а можно сделать месячный абонемент - это стимулирует убрать из двора машины, которые ездят пару раз в год. Их можно отогнать на дальние бесплатные площадки. А кто реально машину использует постоянно, тот будет готов оплачивать свое место».
Кто-то вспоминает историю 8-летней давности, когда поднялась волна негодования против решения столичных властей ввести платные парковки на улицах. В адрес Департамента транспорта по сей день шлют проклятия за то непопулярное и, как многие считают, антинародное решение. Вот только чиновники «куют свое»: платные парковки уверенно расширяют «зону ответственности», уверенно шествуя от центра в спальные кварталы.
При этом цены давно и уверенно устремляются вверх, и нынешняя планка в 380 рублей – это, как говорят москвичи, «чересчур». Но в том-то и заключается чиновничья задумка – не позволить основной массе автомобилистов оставлять свою «ласточку» на одном месте на долгое время. Горожане небеспочвенно выражают опасения, что рано или поздно платная парковка придет и в их двор.
И вновь «по просьбам граждан»?
Алексей Симаков: «Вот это все для людей»?
Екатерина Лапина: «Опять по просьбам граждан»?
Игорь Громов: Она и так в большинстве дворов платная. За шлагбаум платишь, в ТСЖ платишь. Гораздо выгоднее резидентное оформить, если платные парковки рядом есть».
Maria Schmidt: «Ну, таки и при резидентном иногда приходится ставить во дворе. Я вот не люблю автомобиль ставить во двор (дети, велики, тесно, футболы и т.д.), но иногда приходится, потому что за двором или за домами нет места».
Олег Сагай: «Авторов подобных идей надо самих заставить сдавать на время квартиру - они же не 24 часа в ней живут, продукты из холодильника - они тоже ими не постоянно пользуются, может, тогда какие-то мысли начнут возникать, что они идиоты. А вместо оплаты парковок во дворах (а за них люди УЖЕ заплатили своими налогами), надо изначально сторожить дома с подземными парковками или сами подземные парковки. Но ведь это же сложнее»?
Михаил Петров: «Платные тротуары - если хочешь ходить по улицам. Абонентская плата за лифт, лестничные пролеты. Плата за право выходить из квартиры. Что еще предложите»?
Схема проста: проблемы создаются там, где их нет
Андрей Харламов: «В краткосрочной перспективе платная парковка во дворах - единственный путь. Как это ни печально звучит. Просто напомню в тысячный раз - мы сами выбрали этот путь. Именно вот это всё - и есть та самая политика, от которой многие шарахаются, а она их подстерегает везде. В том числе и на парковке во дворе собственного дома».
Max Zarazin: «Представляете, какая кормушка»!
Олег Старков: «Схема следующая: там, где проблем с парковками нет, они создаются. Например, некая территория, на которой часто паркуются становится «платной». Естественно, машины начинают загонять в ближайшие дворы. Дальше «власть» обвиняет автовладельцев, мол, «много машин». Следующий шаг - предложить «решение», так или иначе связанное с «небольшой», но платой. Главное – ее установить, а уж размеры «небольшой платы» потом можно будет поднимать так, как захочется. Смысл не только в наживе. Выдавить частные автомобили как можно больше вообще из города. Пересадить как можно больше на каршеринг и такси, там нажива устойчивая и постоянная. Двухколесные средства тоже. Жители во всем этом выступают как объект манипуляции и наживы. Бандиты 1990-х - детский сад по сравнению с этими гражданами. Проклинать одного «гражданина» вряд ли стоит. Он лишь вывеска, причем, некачественная».
«Начнем ходить пешком, перестанем быть «тяжелыми на подъем»
Владимир Омельченко: «Ничего странного! Если уже второй год воздух для дыхания платный, и это всех устраивает»…
Александр Стефанов: «При коммунистах основная идея была - лишить всех собственности, все у государства и государство определяет кому, что и сколько. При нынешней власти подход тот же самый - лишить всех собственности, а все, что нужно человеку, сдавать ему в аренду/кредиты. Отсюда все эти каршеринги и прочие «шеринги». Задача очевидна - сделать человека полностью управляемым осликом-заложником с недостижимой морковкой благополучия, расчистив жизненное пространство для новых «элит».
Андрей Росляков: «Дальние бесплатные площадки»… Это где? И не будет ли это намеком на то, что машину здесь угонять/грабить легче»?
Наталья Кулагина: «Ок, отказываемся от машин. Налог на транспортное средство им только снится, сборов от платных парковок, гаражей, аренды земли у города нет. Платные дороги зияют пустотой, бензоколонки скучают, сервисы разоряются, машины не продаются, штрафам – «до свидания», эвакуаторам тоже, дворы свободные, потребности в сотрудниках сократилась на треть. Цены на каршеринг взлетают до небес, самокатами и великами никто не пользуется… Москвичи сдают свои квартиры и снимают рядом с работой, ходят пешком, укрепляют здоровье, можно без масок. На дачу - электричкой или, объединяясь с соседями на микроавтобусах, продукты с доставкой. Курьеры на лошадях или по воздуху. Ну что же, можно. Но насколько это экономически целесообразно? Запретили местами парковки - жители перестали пользоваться услугами тех, у кого нельзя припарковаться, бизнес ликвидировали, аренда помещений в том числе, остались без налогов. Будем ходить пешком - не будет штрафов, дальше что? Начав ходить пешком, мы перестанем быть «тяжелыми на подъем».
А зачем столько каршеринга?!
Галина Кр: «Лучше сделайте нормальные большие бесплатные парковки. Тогда никто не будет парковаться на газонах и детских площадках. А то наделали тротуаров - словно танцплощадки, по ним один-два человека пройдут, и всё».
Александр Дмитриев: «В Москве тысячи автомобилей каршеринга. Все парковки забиты этими машинами. А сколько машин такси в Москве? Нужно городу столько такси? Вот вам и места для парковок. По пробкам: однозначно мое категорическое предложение - все ремонты дорог в городе и особенно на кольцевых магистралях строго только ночью! С 23.00 до 7.00. Посмотрите, как ремонтируют дороги в Москве. Это ужас! Перекрывают две полосы из трех и никакого ремонта! Два-три человека сидят, курят и ничего не делают».
Владимир Молодых: «Читаешь обсуждения и не знаешь - ржать или плакать. Откройте ППМ №533 об организации плоскостных платных парковок и узрите, что вам загодя еще лет 5 назад было уготовано. Вам, которые по сию минуту дрыхли беспробудным сном и только сейчас, когда запахло жареным, начали активно подергиваться и повизгивать. Вкратце: власти перемежевали ЗУ МКД и вывели из состава ЗУ МКД открытые площадки для временного хранения автомобили, которые вы называете дворовыми автостоянками. Теперь после прошествия ряда лет с того момента, как они выпустили «533-е» постановление, они, похоже, решили перейти к практическим действиям. Шумский не автор идеи - он сейчас выступает как человек, который осуществляет вброс пробного шара. Дабы вы поняли, что происходит. Почитайте статьи о земле и будет вам просветление и прочищение мозгов».
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