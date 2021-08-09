Неужели за парковку в московских дворах придется платить? И как на это отреагировали жители столицы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

18+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Adler Alfa Romeo Aston Martin Audi Aurus Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Chery CHERYEXEED Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Dodge DongFeng FAW Ferrari Fiat Fisker Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaguar Jeep JMC KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda Mercedes Mercury MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Saturn Scion Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tatra Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ZX ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
CHERYEXEED
DongFeng
FAW
Foton
Fuqi
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
9 августа 2021, 17:12

Неужели за парковку в московских дворах придется платить? И как на это отреагировали жители столицы

Ответ, как вы понимаете, очевиден: здравомыслящему человеку такая «рацуха» понравиться не может, поэтому в соцсетях предложение подверглось яростной критике.
Фото: И. Братуха
Неужели за парковку в московских дворах придется платить И как на это отреагировали жители столицы
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Авторство идеи приписывают Александру Шумскому, руководителю проекта «Пробок.нет». Он говорит, что ситуация с автомобилями во дворах с каждым годом становится все сложнее. Дескать, машины паркуют везде, где вздумается — в проездах, на тротуарах, нередко на детских площадках.

«А что, если поступить по аналогии с улицами и ввести во дворе небольшую, но плату? - рассуждает автоэксперт. —  Деньги будут поступать на счет дома, и дом сам будет ими распоряжаться: тратить на детские площадки либо на дополнительные парковочные карманы. Плата может быть почасовая, а можно сделать месячный абонемент - это стимулирует убрать из двора машины, которые ездят пару раз в год. Их можно отогнать на дальние бесплатные площадки. А кто реально машину использует постоянно, тот будет готов оплачивать свое место».

Кто-то вспоминает историю 8-летней давности, когда поднялась волна негодования против решения столичных властей ввести платные парковки на улицах. В адрес Департамента транспорта по сей день шлют проклятия за то непопулярное и, как многие считают, антинародное решение. Вот только чиновники «куют свое»: платные парковки уверенно расширяют «зону ответственности», уверенно шествуя от центра в спальные кварталы.

При этом цены давно и уверенно устремляются вверх, и нынешняя планка в 380 рублей – это, как говорят москвичи, «чересчур». Но в том-то и заключается чиновничья задумка – не позволить основной массе автомобилистов оставлять свою «ласточку» на одном месте на долгое время. Горожане небеспочвенно выражают опасения, что рано или поздно платная парковка придет и в их двор. 

И вновь «по просьбам граждан»?

Алексей Симаков: «Вот это все для людей»?

Екатерина Лапина: «Опять по просьбам граждан»?

Игорь Громов: Она и так в большинстве дворов платная. За шлагбаум платишь, в ТСЖ платишь. Гораздо выгоднее резидентное оформить, если платные парковки рядом есть».

Maria Schmidt: «Ну, таки и при резидентном иногда приходится ставить во дворе. Я вот не люблю автомобиль ставить во двор (дети, велики, тесно, футболы и т.д.), но иногда приходится, потому что за двором или за домами нет места».

Олег Сагай: «Авторов подобных идей надо самих заставить сдавать на время квартиру - они же не 24 часа в ней живут, продукты из холодильника - они тоже ими не постоянно пользуются, может, тогда какие-то мысли начнут возникать, что они идиоты. А вместо оплаты парковок во дворах (а за них люди УЖЕ заплатили своими налогами), надо изначально сторожить дома с подземными парковками или сами подземные парковки. Но ведь это же сложнее»?

Ранее мы писали
В ближайшее время в Москве появятся эвакуаторы, которые смогут перемещать грузовые транспортные средства. ...
Читать далее

Михаил Петров: «Платные тротуары - если хочешь ходить по улицам. Абонентская плата за лифт, лестничные пролеты. Плата за право выходить из квартиры. Что еще предложите»?

Схема проста: проблемы создаются там, где их нет

Андрей Харламов: «В краткосрочной перспективе платная парковка во дворах - единственный путь. Как это ни печально звучит. Просто напомню в тысячный раз - мы сами выбрали этот путь. Именно вот это всё - и есть та самая политика, от которой многие шарахаются, а она их подстерегает везде. В том числе и на парковке во дворе собственного дома».

Max Zarazin: «Представляете, какая кормушка»!

Олег Старков: «Схема следующая: там, где проблем с парковками нет, они создаются. Например, некая территория, на которой часто паркуются становится «платной». Естественно, машины начинают загонять в ближайшие дворы. Дальше «власть» обвиняет автовладельцев, мол, «много машин». Следующий шаг - предложить «решение», так или иначе связанное с «небольшой», но платой. Главное – ее установить, а уж размеры «небольшой платы» потом можно будет поднимать так, как захочется. Смысл не только в наживе. Выдавить частные автомобили как можно больше вообще из города. Пересадить как можно больше на каршеринг и такси, там нажива устойчивая и постоянная. Двухколесные средства тоже. Жители во всем этом выступают как объект манипуляции и наживы. Бандиты 1990-х - детский сад по сравнению с этими гражданами. Проклинать одного «гражданина» вряд ли стоит. Он лишь вывеска, причем, некачественная».

«Начнем ходить пешком, перестанем быть «тяжелыми на подъем»

 Владимир Омельченко: «Ничего странного! Если уже второй год воздух для дыхания платный, и это всех устраивает»…

Александр Стефанов: «При коммунистах основная идея была - лишить всех собственности, все у государства и государство определяет кому, что и сколько. При нынешней власти подход тот же самый - лишить всех собственности, а все, что нужно человеку, сдавать ему в аренду/кредиты. Отсюда все эти каршеринги и прочие «шеринги». Задача очевидна - сделать человека полностью управляемым осликом-заложником с недостижимой морковкой благополучия, расчистив жизненное пространство для новых «элит».

Ранее мы писали
В столичном аэропорту Домодедово появились новые приятные, а главное, бесплатные сервисы для автовладельцев ...
Читать далее

Андрей Росляков: «Дальние бесплатные площадки»… Это где? И не будет ли это намеком на то, что машину здесь угонять/грабить легче»?

Наталья Кулагина: «Ок, отказываемся от машин. Налог на транспортное средство им только снится, сборов от платных парковок, гаражей, аренды земли у города нет. Платные дороги зияют пустотой, бензоколонки скучают, сервисы разоряются, машины не продаются, штрафам – «до свидания», эвакуаторам тоже, дворы свободные, потребности в сотрудниках сократилась на треть. Цены на каршеринг взлетают до небес, самокатами и великами никто не пользуется… Москвичи сдают свои квартиры и снимают рядом с работой, ходят пешком, укрепляют здоровье, можно без масок. На дачу - электричкой или, объединяясь с соседями на микроавтобусах, продукты с доставкой. Курьеры на лошадях или по воздуху. Ну что же, можно. Но насколько это экономически целесообразно? Запретили местами парковки - жители перестали пользоваться услугами тех, у кого нельзя припарковаться, бизнес ликвидировали, аренда помещений в том числе, остались без налогов. Будем ходить пешком - не будет штрафов, дальше что? Начав ходить пешком, мы перестанем быть «тяжелыми на подъем».

А зачем столько каршеринга?!

Галина Кр: «Лучше сделайте нормальные большие бесплатные парковки. Тогда никто не будет парковаться на газонах и детских площадках. А то наделали тротуаров - словно танцплощадки, по ним один-два человека пройдут, и всё».

Александр Дмитриев: «В Москве тысячи автомобилей каршеринга. Все парковки забиты этими машинами. А сколько машин такси в Москве? Нужно городу столько такси? Вот вам и места для парковок. По пробкам: однозначно мое категорическое предложение - все ремонты дорог в городе и особенно на кольцевых магистралях строго только ночью! С 23.00 до 7.00. Посмотрите, как ремонтируют дороги в Москве. Это ужас! Перекрывают две полосы из трех и никакого ремонта! Два-три человека сидят, курят и ничего не делают».

Владимир Молодых: «Читаешь обсуждения и не знаешь - ржать или плакать. Откройте ППМ №533 об организации плоскостных платных парковок и узрите, что вам загодя еще лет 5 назад было уготовано. Вам, которые по сию минуту дрыхли беспробудным сном и только сейчас, когда запахло жареным, начали активно подергиваться и повизгивать. Вкратце: власти перемежевали ЗУ МКД и вывели из состава ЗУ МКД открытые площадки для временного хранения автомобили, которые вы называете дворовыми автостоянками. Теперь после прошествия ряда лет с того момента, как они выпустили «533-е» постановление, они, похоже, решили перейти к практическим действиям. Шумский не автор идеи - он сейчас выступает как человек, который осуществляет вброс пробного шара. Дабы вы поняли, что происходит. Почитайте статьи о земле и будет вам просветление и прочищение мозгов».

Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Brilliance BS4 (M2): купить можно за недорого, но очередей при этом не видно
Как получить права категории «D»: процесс обучения и стоимость
ТОП-10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
E
Toyota Camry и еще 38 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 34 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Нижний Новгород Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2021 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться