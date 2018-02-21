Невероятная гонка Civic Type R в смешанной реальности
Наконец-то в Forza Motorsport 7 появился Civic Type R 2018 модельного года. Это знаменательное событие решили отметить необычным соревнованием между профессиональным гонщиком и профессиональным геймером.
Honda Civic Type R
Выпускается с 2001 г.
Новый от 1 109 200 до 1 186 150 Р
Отзывов: 1
В заезде приняли участие пилот серии IndyCar Грехэм Раал и профессиональный геймер Питер «the SLAPtrain» Джекинс. Оба сели за руль Civic Type R, чтобы сразиться на гоночной трассе «Роуд Атланта». Только Раал находился на треке, а Джекинс - в офисе Microsoft Studios. На машину Раала установили специальное оборудование, которое в режиме реального времени проецировало на лобовое стекло схему трассы и автомобиль соперника.
В гонке участвовал новый Honda Civic Type R, под капотом которого 2-литровый VTEC Turbo мощностью 320 л.с. и 400 Нм крутящего момента, работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой». Разгон с места до «сотни» занимает 5,7 секунды. Максимальная скорость – 272 км/ч. Перед соревнованиями оба участника делятся своими впечатлениями. Джекинс говорит, что в игре Forza Motorsport хот-хэтч Type R абсолютно такой же, как в реальной жизни. А Раал отмечает, что в симуляторе пилот не чувствует страха, а значит все это не по-настоящему.
Не будем описывать ход заезда и, тем более, его результат. Лучше посмотрите сами. Оно того стоит! Видео предваряют слова основателя японской компании Соитиро Хонды: «Если Honda не участвует в гонке, это не Honda».
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