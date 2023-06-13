Невезучая белка помешала Toyota одержать очередную победу на 24-часовой гонке в Ле-Мане

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24 часа Ле-Мана недаром называют гонкой на выносливость. Суровым испытаниям подвергаются и пилоты, и автомобили. Но никто из них не застрахован от неприятных случайностей, которые могут стоить команде победы или даже финиша. В минувшие выходные Ferrari не позволила Toyota увеличить победную серию «24 часа Ле-Мана» до шести и заняла первое место в общем зачете впервые за 58 лет – с 1965 года. Виновником триумфа Ferrari механики Toyota назвали белку.

Большую часть гонки гиперкару Toyota GR010 Hybrid под номером 8 Gazoo Racing удавалось сдерживать напор соперников из Ferrari, выступавших под номером 51 на гиперкаре AF Corse Ferrari 499P. Однако, столкновение с белкой, внезапно выскочившей под колеса Toyota, привело к тому, что японский автомобиль начал терять мощность.

Как позже выяснилось, оторвавшийся от удара большой кусок кевлара застрял в подвеске и заблокировал поток воздуха, охлаждающего мотор. Двигатель начал перегреваться и гиперкар был вынужден свернуть в боксы. Проблему быстро устранили, но наверстать упущенное время Toyota уже не смогла, пропустила вперед Ferrari и была вынуждена довольствоваться вторым местом.

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