Невменяемый майор Следственного комитета задавил двух человек: коллеги его покрывать не собираются
Фото: Faktologia
Как сообщили в компании, занимающейся обслуживанием данного участка дороги, рабочие надели светоотражающую форму и выставили все необходимые дорожные знаки на желтом фоне, ограничивающие скорость движения до 90, 70 и 50 км/ч. Проблем с освещением на путепроводе также нет.
Управлением СК России по Тюменской области по факту смертельной аварии возбудили в отношении своего, теперь уже бывшего, сотрудника уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Павлу Шадрину грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
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