Невнимательная мать на Hyundai Solaris переехала своего 5-летнего сына

На опубликованной ютуб-каналом video bot записи видно, как женщина с ребенком садятся в машину. Мать села за руль, а ее сынишка пытался забраться на заднее правое сиденье. Видимо, женщина куда-то сильно торопилась, поэтому буквально в следующее мгновенье она включила поворотник и нажала на «газ». Мальчик в это время еще стоял у открытой двери рядом с автомобилем. Когда машина поехала, он упал и оказался под задним колесом.

Поняв, что натворила, женщина выскочила из автомобиля и бросилась к своему ребенку, лежащему на асфальте. Машина в это время продолжила движение уже без водителя по направлению к подъезду. Проходившая мимо женщина с грудным ребенком на руках попыталась остановить автомобиль, но тщетно. Он уткнулся в стену дома.

Как сообщает белорусское издание auto.onliner.by, в местной Госавтоинспекции пояснили, что инцидент произошел 3 ноября в начале девятого утра. «За рулем Hyundai находилась 36-летняя местная жительница. Она начала движение, при этом не усадила 5-летнего сына в детское кресло и не убедилась в том, что он самостоятельно сел в ТС. В результате ребенок выпал из движущегося автомобиля. С полученными травмами он доставлен в больницу. Также мать выбежала из автомобиля, не прекратив движение, подвергнув опасности второго ребенка, находившегося в машине. После чего ТС столкнулось с домом».

В отношении женщины составили 4 протокола: за ДТП, за оставление места ДТП, за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров и за отсутствие страховки. Внимание! Видео происшествия не предназначено для просмотра впечатлительным людям.

Упомянутые модели: Hyundai Solaris (от 569 900 Р )

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