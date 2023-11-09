Невнимательная мать на Hyundai Solaris переехала своего 5-летнего сына
Поняв, что натворила, женщина выскочила из автомобиля и бросилась к своему ребенку, лежащему на асфальте. Машина в это время продолжила движение уже без водителя по направлению к подъезду. Проходившая мимо женщина с грудным ребенком на руках попыталась остановить автомобиль, но тщетно. Он уткнулся в стену дома.
Как сообщает белорусское издание auto.onliner.by, в местной Госавтоинспекции пояснили, что инцидент произошел 3 ноября в начале девятого утра. «За рулем Hyundai находилась 36-летняя местная жительница. Она начала движение, при этом не усадила 5-летнего сына в детское кресло и не убедилась в том, что он самостоятельно сел в ТС. В результате ребенок выпал из движущегося автомобиля. С полученными травмами он доставлен в больницу. Также мать выбежала из автомобиля, не прекратив движение, подвергнув опасности второго ребенка, находившегося в машине. После чего ТС столкнулось с домом».
В отношении женщины составили 4 протокола: за ДТП, за оставление места ДТП, за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров и за отсутствие страховки. Внимание! Видео происшествия не предназначено для просмотра впечатлительным людям.
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В тройном ДТП под Вырой погиб человек
Накануне вечером, 19 октября, на трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием трех автомобилей: Hyundai Solaris, пожарной «ГАЗели» и большегруза Scania.Читать далее
-
05.10.2023, 15:51
Момент дорожной аварии с участием автомобиля ГИБДД попал на видео
Утром 5 октября в Пушкине произошла авария с участием полицейского седана Hyundai Solaris и автомобиля Mercedes. Момент столкновения попал на запись камеры видеонаблюдения.Читать далее
-
05.10.2023, 15:19
Суд вынес условный приговор агрессивному водителю и оштрафовал его на 92 тысячи рублей
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении агрессивного водителя, который в августе прошлого года в ходе дорожного конфликта с женщиной побил ее автомобиль.Читать далее
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Россияне скупают подержанные автомобили: кто в лидерах?
В июле 2023 года в России было продано более 500 тысяч автомобилей с пробегом, что на 19% превышает показатели июля 2022 года. Всего же с января владельцев сменили 3,3 млн машин или на 26% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
09.08.2023, 07:12
Представлен глобальный Hyundai Solaris нового поколения: он сильно изменился
Минувшей весной в Индии дебютировал новый бюджетный седан Hyundai Verna c правым расположением руля. Сейчас корейский автопроизводитель представил в Саудовской Аравии глобальную версию модели, известной в России под именем Solaris.Читать далее
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