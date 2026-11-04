Сигналит при закрытии и прячет приборы: новый электромобиль Nevo A05 удивил журналистов на тесте

Зачем покупать бензиновый седан Lada Iskra, если новый Nevo A05 проезжает 530 км, а стоит так же

В смешанном цикле Nevo A05 показал расход 16,7 кВт•ч на 100 км, а заявленный запас хода по CLTC составляет 530 км. Седан уже встречается в такси Минска. Разбираемся, что он предлагает частному покупателю и за какие компромисс придется заплатить.

В смешанном цикле Nevo A05 показал расход 16,7 кВт•ч на 100 км, а заявленный запас хода по CLTC составляет 530 км. Седан уже встречается в такси Минска. Разбираемся, что он предлагает частному покупателю и за какие компромисс придется заплатить.

В смешанном цикле журналисты abw.by зафиксировали у Nevo A05 расход 16,7 кВт•ч на 100 км. Примерно половина маршрута пришлась на МКАД, остальная часть - на город; ездили в режиме «ни в чем себе не отказывая». Заявленная дальность хода по циклу CLTC составляет 530 км, но напрямую сопоставлять эти цифры нельзя: условия измерений различаются. CLTC - китайский сертификационный цикл, тогда как фактический расход зависит от скорости, температуры, трафика, шин и работы отопления или кондиционера.

Кузов от знакомой модели и спорные мелочи

Nevo A05 часто попадается на дорогах Минска в такси, однако его габариты и дизайн могут заинтересовать и частного покупателя. В основе внешности - Changan Lamore, он же Uni-L. Передний бампер Nevo лишился прорезей радиаторной решетки, а в профиль модели почти не различить. Электрический седан относится к семейству Changan Qiyuan A05, где есть и подзаряжаемые гибридные модификации с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Их силовые установки отличаются от электромотора мощностью 105 кВт, установленного на белорусской версии.

Салон отделан бюджетно, но в оснащении есть практичная деталь: под центральным экраном оставили физические клавиши климат-контроля. Сам климат работает без резких перепадов температуры. Однако кнопка запуска и остановки двигателя в электромобиле выглядит странно: после остановки машина может подать сигнал, если попытаться закрыть ее привычным способом.

Приборный экран расположен перед водителем, но данные читаются не сразу. Запас хода указан в километрах без процента заряда батареи, а скорость и мощность двигателя показаны одинаковым шрифтом. Неудачно устроена и крышка бокса в подлокотнике; сам отсек охлаждается.

Посадка за рулем удобная, кресло получило комфортный профиль и умеренную боковую поддержку. Руль почти круглый, к эргономике водительского места серьезных претензий нет. Единственный заметный просчет - высокий дверной подлокотник: положить на него локоть и одновременно держать руль левой рукой не получится.

Сзади хватает места для высоких пассажиров, колени не упираются в спинки передних кресел. Но диван установлен низко, поэтому ноги остаются без опоры; на дальней дороге это может утомлять. Багажник объемом 500 литров широкий и глубокий, однако узкий проем и высокая погрузочная высота затрудняют перевозку крупных коробок. Под полом спрятана докатка, крючков и сеток в багажнике нет.

Как едет и сколько стоит

Электромотор приводит передние колеса и развивает 105 кВт, или 143 л.с., при крутящем моменте 190 Н•м. Производитель заявляет разгон до 100 км/ч за 6,8 секунды. В описании теста емкость батареи CATL указана как 52,6 кВт•ч, тогда как в таблице характеристик для версии 530 Ultra приведено 53,6 кВт•ч. В рекламном описании фигурирует и показатель 51,9 кВт•ч. Эти значения расходятся, поэтому в материале приведены опубликованные для разных спецификаций цифры.

На ходу седан охотно разгоняется и дает возможность точно дозировать тягу. Торможение также контролируется предсказуемо, а степень рекуперации, интенсивность торможения и усилие на руле настраиваются отдельными ползунками. Рулевое управление чувствительное около нулевого положения; обратной связи хотелось бы больше, хотя реакции автомобиля остаются точными.

Подвеска жестковата на стыках и заплатках, зато крупные выбоины и высокие «лежачие полицейские» не требуют ползти через них. Обзорность хорошая, при парковке помогают камеры кругового обзора. Шумоизоляция соответствует бюджетному уровню: слышны шины и дорожная обстановка, на трассе добавляется аэродинамический шум. Штатная акустика звучит с нехваткой басов и избытком высоких частот.

Nevo A05 построен на кузове, который также используется моделью Changan Lamore, известной под именем Uni-L. В тестовом автомобиле применена передняя подвеска McPherson, сзади - многорычажная схема. По таблице характеристик длина седана составляет 4785 мм, ширина - 1840 мм, высота - 1470 мм, колесная база - 2765 мм, дорожный просвет - 155 мм, снаряженная масса - 1500 кг.

В дорожном тесте abw.by расход составил 16,7 кВт•ч на 100 км при смешанном маршруте по Минской кольцевой дороге и городу. Заявленные 530 км относятся к циклу CLTC: это сертификационный показатель, который не равен дальности в повседневной эксплуатации. При расходе из теста и батарее емкостью около 52-54 кВт•ч расчетный запас хода будет заметно ниже значения CLTC.

Прайсовые цены комплектаций 530 Max и 530 Ultra составляют 58 500 и 61 500 белорусских рублей (1,61 и 1,69 российских в пересчете по курсу). А в Гродно дилер предлагал автомобиль и вовсе за 56 900 рублей (1,57 млн рублей); плюс можно было оформить кредит на срок до 10 лет по ставке от 1,9%.