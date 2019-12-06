6 декабря 2019, 07:41
Невский проспект в Петербурге вошел в ТОП-20 самых красивых улиц мира
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Эксперты американского портала CNN Travel составили список самых живописных и необычных улиц мира. Россию в нем представляет Невский проспект в Санкт-Петербурге.
Фото: CNN Travel
Фото: CNN Travel
Фото: CNN Travel
Фото: CNN Travel
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Одной из них стал Невский проспект. Эксперты отметили отличную сохранность старинных зданий на главной магистрали Петербурга, простирающейся от здания Адмиралтейства с золоченым корабликом на шпиле до площади Восстания и Московского вокзала. На самом деле Невский проспект продолжается и дальше, за площадь, до моста Александра Невского, но простим американцам эту оплошность. В числе жемчужин проспекта назвали храм Спаса-на-Крови и величественный Казанский собор, сообщает портал Peterburg2.
В целом, список получился достаточно разнообразным. В него вошла насчитывающая 1 800 лет улица Джинли в китайском Чэнду с деревянными домами и традиционными красными фонариками. Или знаменитая улица Лобард-стрит в Сан-Франциско, известная как самая извилистая улица в мире. На ней определенно стоит побывать, хотя бы ради фотографий для Инстаграма. Улица Каминито - самая красочная улица в самом красочном районе Буэнос-Айреса. Таинственная дорога Брэга Роуд (Bregagh Road) в Ирландии больше известна как «Темные изгороди» благодаря старинным букам, растущим по обе ее стороны. Улица и раньше была самым фотографируемым местом в стране, но после ее появления в «Игре престолов» и вовсе стала местом паломничества туристов.
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Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
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