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6 декабря 2019, 07:41

Невский проспект в Петербурге вошел в ТОП-20 самых красивых улиц мира

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Эксперты американского портала CNN Travel составили список самых живописных и необычных улиц мира. Россию в нем представляет Невский проспект в Санкт-Петербурге.
Невский проспект в Петербурге вошел в ТОП 20 самых красивых улиц мира

Фото: CNN Travel

Невский проспект в Петербурге вошел в ТОП 20 самых красивых улиц мира

Фото: CNN Travel

Невский проспект в Петербурге вошел в ТОП 20 самых красивых улиц мира

Фото: CNN Travel

Невский проспект в Петербурге вошел в ТОП 20 самых красивых улиц мира

Фото: CNN Travel

Невский проспект в Петербурге вошел в ТОП 20 самых красивых улиц мира
Невский проспект в Петербурге вошел в ТОП 20 самых красивых улиц мира
Невский проспект в Петербурге вошел в ТОП 20 самых красивых улиц мира
Невский проспект в Петербурге вошел в ТОП 20 самых красивых улиц мира
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Для современной архитектуры характерны крупные формы. Высокие небоскребы, огромные мосты и гигантские оперные театры возвышаются над городским пейзажем, затмевая собой местных жителей. Но наиболее комфортно люди чувствуют себя на уютных улицах со старинными домами и бульварами. Журналисты CNN Travel составили список из 20 самых завораживающих и манящих городских улиц планеты.

Одной из них стал Невский проспект. Эксперты отметили отличную сохранность старинных зданий на главной магистрали Петербурга, простирающейся от здания Адмиралтейства с золоченым корабликом на шпиле до площади Восстания и Московского вокзала. На самом деле Невский проспект продолжается и дальше, за площадь, до моста Александра Невского, но простим американцам эту оплошность. В числе жемчужин проспекта назвали храм Спаса-на-Крови и величественный Казанский собор, сообщает портал Peterburg2.

В целом, список получился достаточно разнообразным. В него вошла насчитывающая 1 800 лет улица Джинли в китайском Чэнду с деревянными домами и традиционными красными фонариками. Или знаменитая улица Лобард-стрит в Сан-Франциско, известная как самая извилистая улица в мире. На ней определенно стоит побывать, хотя бы ради фотографий для Инстаграма. Улица Каминито - самая красочная улица в самом красочном районе Буэнос-Айреса. Таинственная дорога Брэга Роуд (Bregagh Road) в Ирландии больше известна как «Темные изгороди» благодаря старинным букам, растущим по обе ее стороны. Улица и раньше была самым фотографируемым местом в стране, но после ее появления в «Игре престолов» и вовсе стала местом паломничества туристов.

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Невский проспект в Петербурге вошел в ТОП-20 самых красивых улиц мира
{{material_128042}}Для современной архитектуры характерны крупные формы. Высокие небоскребы, огромные мосты и гигантские оперные театры возвышаются над городским пейзажем, затмевая собой местных жителей. Но наиболее комфортно люди чувствуют себя на уютных улицах со старинными домами и бульварами. Журналисты CNN Travel составили список из 20 самых завораживающих и манящих городских улиц планеты.Одной из них стал Невский проспект. Эксперты отметили отличную сохранность старинных зданий на главной магистрали Петербурга, простирающейся от здания Адмиралтейства с золоченым корабликом на шпиле до площади Восстания и Московского вокзала. На самом деле Невский проспект продолжается и дальше, за площадь, до моста Александра Невского, но простим американцам эту оплошность. В числе жемчужин проспекта назвали храм Спаса-на-Крови и величественный Казанский собор, сообщает портал Peterburg2.В целом, список получился достаточно разнообразным. В него вошла насчитывающая 1 800 лет улица Джинли в китайском Чэнду с деревянными домами и традиционными красными фонариками. Или знаменитая улица Лобард-стрит в Сан-Франциско, известная как самая извилистая улица в мире. На ней определенно стоит побывать, хотя бы ради фотографий для Инстаграма. Улица Каминито - самая красочная улица в самом красочном районе Буэнос-Айреса. Таинственная дорога Брэга Роуд (Bregagh Road) в Ирландии больше известна как «Темные изгороди» благодаря старинным букам, растущим по обе ее стороны. Улица и раньше была самым фотографируемым местом в стране, но после ее появления в «Игре престолов» и вовсе стала местом паломничества туристов.
2019-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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