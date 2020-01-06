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6 января 2020, 21:31

Невыдуманная история о выигранном Peugeot из уст Владимира Макеева

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Фото: La Plagne
Десять лет назад великий советский горнолыжник Владимир Макеев побаловал читателей «Спорт-Экспресса» веселыми байками из своей спортивной жизни. Историй было много, мы выбрали одну, что называется, на автомобильную тему.
Невыдуманная история о выигранном Peugeot из уст Владимира Макеева

Фото: Роман Денисов

«За день до старта в Шладминге (1978 год – прим. редакции), - рассказывает Владимир Иванович, - мы ехали на тренировку на микроавтобусе. В салоне также присутствовали представители Rossignol. И вдруг кто-то из нас произносит: «А если завтра кто-то будет в тройке»? – «Тогда – машина»! Ноль эмоций. Никто даже не отреагировал: в тройку попасть – как на Луну слетать!

Вскоре после финиша (Макеев финишировал скоростной спуск с третьим временем – прим. редакции) неожиданно возник «россиньольщик».- «А где машина»? - спрашиваю. – «Все будет нормально», - отвечает. В конце сезона выдали Peugeot. Но привезти его в Советский Союз было почти невозможно…

 

Владимир Макеев родился 11 сентября 1957 года в Горьковской области. С детства увлекся горнолыжным спортом, в котором быстро преуспел. Уже во второй половине 1970-х стал членом сборной команды СССР. Макеев вошел в историю тем, что стал первым советским горнолыжником, поднявшимся на подиум Кубка мира, завоевав 3 место в скоростном спуске в декабре 1978 года на этапе в австрийском Шладминге. Кроме того, Макеев - участник двух Олимпиад и двух чемпионатов мира, 12-кратный чемпион СССР, четырехкратный победитель зимних Спартакиад.
У Леонида Тягачева (в те годы тренер сборной СССР по горным лыжам – прим. редакции) в друзьях ходил помощник министра культуры Геннадий Стрельников. Он любил горные лыжи и нашу команду. Периодически выезжал с нами как руководитель делегации. Напечатали на машинке письмо на имя министра культуры Петра Демичева с просьбой разрешить беспошлинный ввоз. И он подписал. Мы с тренером Толей Лебедевым эту машину весной пригнали в Москву. Пока гнали, столько приключений было! На выезде из Киева - пост ГАИ. Остановились, подхожу: «А вы не подскажете, по какой дороге в Москву ехать? Гаишник смотрит на импортную машину, потом на меня: «Как хорошо вы говорите по-русски»!

Полгода машина простояла в московском гараже, а в июне погнали ее с отцом в Кемерово. И опять столько историй! Сложно становилось на заправках. Только остановишься – сразу же подлетают «специалисты». Только и просили: открой капот. По приезде одно время такой интерес радовал, но потом начал надоедать. В итоге отправил Peugeot в гараж, где он и простоял с 1980-го по 1992-й.

Я очень мало ездил на этой машине. Ну а с развалом страны автомобиль пришлось продать. Человек, который купил ее, через пару дней звонит: «А машину-то не регистрируют». – «Почему»? – «В ГАИ говорят, что она ворованная». Еду к своему хорошему другу в областную ГАИ. Обрисовал ситуацию, он смеется, звонит: «Вы что, издеваетесь?! Я знаю эту машину. А она ведь – новая. Столько лет в гараже простояла». Говорят, не может машина, которой 12 лет, быть в таком отличном состоянии»...

На фото Романа Денисова - золотой состав сборной СССР по горным лыжам. Владимир Макеев - крайний слева
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Форум Peugeot 408
эксплуатация с 2013 года. из плюсов: подвеска только сейчас начала немного постукивать, но и я ее честно говоря в каких ямах на наших дорогах только не проверял... по кузову нет ни каких замечаний, несмотря на изрядное число сколов и царапин. Хороший объем багажника и салона, даже крупные пассажиры на ...
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Цитата:| Кому: Юрий! Это какой рост небольшой по вашему? У меня знакомый под 2 метра, садится в мою машину гольф класса, и ни разу не ударился. Жаловаться то он жаловался, что машина у меня "бабская", в его понимании это машины, в которые с его ростом не развалишься. В моем понимании большинство машин ...
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Невыдуманная история о выигранном Peugeot из уст Владимира Макеева
«За день до старта в Шладминге (1978 год – прим. редакции), - рассказывает Владимир Иванович, - мы ехали на тренировку на микроавтобусе. В салоне также присутствовали представители Rossignol. И вдруг кто-то из нас произносит: «А если завтра кто-то будет в тройке»? – «Тогда – машина»! Ноль эмоций. Никто даже не отреагировал: в тройку попасть – как на Луну слетать!Вскоре после финиша (Макеев финишировал скоростной спуск с третьим временем – прим. редакции) неожиданно возник «россиньольщик».- «А где машина»? - спрашиваю. – «Все будет нормально», - отвечает. В конце сезона выдали Peugeot. Но привезти его в Советский Союз было почти невозможно… {{photo_text_289}} У Леонида Тягачева (в те годы тренер сборной СССР по горным лыжам – прим. редакции) в друзьях ходил помощник министра культуры Геннадий Стрельников. Он любил горные лыжи и нашу команду. Периодически выезжал с нами как руководитель делегации. Напечатали на машинке письмо на имя министра культуры Петра Демичева с просьбой разрешить беспошлинный ввоз. И он подписал. Мы с тренером Толей Лебедевым эту машину весной пригнали в Москву. Пока гнали, столько приключений было! На выезде из Киева - пост ГАИ. Остановились, подхожу: «А вы не подскажете, по какой дороге в Москву ехать? Гаишник смотрит на импортную машину, потом на меня: «Как хорошо вы говорите по-русски»!Полгода машина простояла в московском гараже, а в июне погнали ее с отцом в Кемерово. И опять столько историй! Сложно становилось на заправках. Только остановишься – сразу же подлетают «специалисты». Только и просили: открой капот. По приезде одно время такой интерес радовал, но потом начал надоедать. В итоге отправил Peugeot в гараж, где он и простоял с 1980-го по 1992-й. Я очень мало ездил на этой машине. Ну а с развалом страны автомобиль пришлось продать. Человек, который купил ее, через пару дней звонит: «А машину-то не регистрируют». – «Почему»? – «В ГАИ говорят, что она ворованная». Еду к своему хорошему другу в областную ГАИ. Обрисовал ситуацию, он смеется, звонит: «Вы что, издеваетесь?! Я знаю эту машину. А она ведь – новая. Столько лет в гараже простояла». Говорят, не может машина, которой 12 лет, быть в таком отличном состоянии»...
2020-01-06
Автор: На фото Романа Денисова - золотой состав сборной СССР по горным лыжам. Владимир Макеев - крайний слева
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