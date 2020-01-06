Невыдуманная история о выигранном Peugeot из уст Владимира Макеева
- 707
- 0
Фото: Роман Денисов
«За день до старта в Шладминге (1978 год – прим. редакции), - рассказывает Владимир Иванович, - мы ехали на тренировку на микроавтобусе. В салоне также присутствовали представители Rossignol. И вдруг кто-то из нас произносит: «А если завтра кто-то будет в тройке»? – «Тогда – машина»! Ноль эмоций. Никто даже не отреагировал: в тройку попасть – как на Луну слетать!
Вскоре после финиша (Макеев финишировал скоростной спуск с третьим временем – прим. редакции) неожиданно возник «россиньольщик».- «А где машина»? - спрашиваю. – «Все будет нормально», - отвечает. В конце сезона выдали Peugeot. Но привезти его в Советский Союз было почти невозможно…
Полгода машина простояла в московском гараже, а в июне погнали ее с отцом в Кемерово. И опять столько историй! Сложно становилось на заправках. Только остановишься – сразу же подлетают «специалисты». Только и просили: открой капот. По приезде одно время такой интерес радовал, но потом начал надоедать. В итоге отправил Peugeot в гараж, где он и простоял с 1980-го по 1992-й.
Я очень мало ездил на этой машине. Ну а с развалом страны автомобиль пришлось продать. Человек, который купил ее, через пару дней звонит: «А машину-то не регистрируют». – «Почему»? – «В ГАИ говорят, что она ворованная». Еду к своему хорошему другу в областную ГАИ. Обрисовал ситуацию, он смеется, звонит: «Вы что, издеваетесь?! Я знаю эту машину. А она ведь – новая. Столько лет в гараже простояла». Говорят, не может машина, которой 12 лет, быть в таком отличном состоянии»...
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве