Какие привычки после механики незаметно добивают коробку-автомат

Привычки водителей, пересевших с «механики», способны ускорить износ АКПП. Нейтраль на спуске ухудшает контроль над автомобилем. На уклоне сначала затягивают стояночный тормоз, а перед сменой D на R полностью останавливаются.

Привычки водителей, пересевших с «механики», способны ускорить износ АКПП. Нейтраль на спуске ухудшает контроль над автомобилем. На уклоне сначала затягивают стояночный тормоз, а перед сменой D на R полностью останавливаются.

При попытке выбраться из грязи или снега резкое переключение селектора между D и R создает для автоматической коробки серьезную нагрузку. Менять направление движения следует только после полной остановки автомобиля и при нажатой педали тормоза. Перед переключением с D на R и обратно необходимо нажать тормоз и полностью остановиться. Попытка выехать с интенсивным нажатием на газ быстро нагревает трансмиссионное масло. Перегрев меняет свойства смазки и способен ускорить износ фрикционов и электроники.

Еще одна привычка части водителей после езды на механике состоит в том, чтобы переводить селектор в N на спуске или перед светофором. Такой прием не обеспечивает современному автомату необходимого отдыха и ухудшает контроль над машиной. Также, смазка внутренних узлов рассчитана на работу под нагрузкой, поэтому движение на нейтрали может нарушить штатный температурный режим трансмиссии.

На склоне одной позиции P недостаточно для правильной парковки. Массу автомобиля в этом случае удерживает парковочный фиксатор, небольшой металлический штифт внутри коробки. Сильная нагрузка на него может привести к поломке или блокировке механизма.

Порядок остановки на уклоне прост: удерживая педаль тормоза, сначала затягивают стояночный тормоз и переводят селектор в P. Педаль отпускают лишь после этого. Основную нагрузку принимает ручной тормоз, а парковочный механизм остается дополнительным фиксатором. Водителям рекомендуют при оставлении автомобиля включить P и задействовать стояночный тормоз. Brake Hold, удобный при остановках в пробке, не заменяет режим парковки и стояночный тормоз при длительной стоянке. В руководстве Honda отдельно предупреждается, что на крутом уклоне или скользкой дороге нельзя полагаться на Automatic Brake Hold как на единственное средство удержания автомобиля.

Резкие старты и постоянное ускорение с педалью в пол также заставляют коробку работать с высокой нагрузкой. Регулярная буксировка тяжелого прицепа относится к тяжелым условиям эксплуатации. Honda относит к таким режимам и движение в горной местности на низкой скорости. При них повышается температура трансмиссионной жидкости, поэтому обслуживание требуется чаще стандартного интервала. Например, в регламенте Maintenance Minder для Honda CR-V 2022 года для соответствующих условий указан интервал замены жидкости 25 000 миль, примерно 40 000 км. Точные сроки для автомобиля определяются его моделью и регламентом производителя.