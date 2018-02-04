4 февраля 2018, 13:58
Незадачливый водитель грузовика повредил в Перу древние геоглифы Наска
В Перу 40-летний водитель грузовика за пару минут нанес непоправимый ущерб мировому культурному наследию. Съехав на тяжелом грузовике с Панамериканской автомагистрали в археологический заповедник, он оставил глубокие следы от шин на площади примерно 50 на 100 метров. Испорченными оказались, по крайней мере, три уникальных геоглифа пустыни Наска.
По словам водителя, он заблудился в незнакомой местности. Но в министерстве культуры Перу подозревают, что водитель просто хотел найти объездную дорогу, чтобы избежать уплаты дорожных пошлин. Территория, на которой расположены геоглифы, охраняется государством и обозначена соответствующими табличками. Не заметить их невозможно. Минкульт подал иск в суд с требованием арестовать шофера на 9 месяцев и обязать выплатить компенсацию в размере 1 550 долларов. Суд счел требования министерства безосновательными и оправдал обвиняемого.
Геоглифы Наска были открыты лишь в начале ХХ века. Всего известно 30 рисунков. Загадочные линии появились здесь около 2 500 лет назад в эпоху инков. Огромные рисунки животных, растений и различные геометрические линии лучше всего наблюдать с высоты птичьего полета. Первоначальное их назначение до сих пор неизвестно. По одной из версии, рисунки носили ритуальный характер. По другой – выполняли роль карты или космодрома для инопланетных пришельцев. В 1994 ЮНЕСКО признало геоглифы плато Наска объектом Всемирного культурного наследия. Почву вокруг рисунков настолько просто повредить, что доступ в археологический заповедник разрешен только в специальных пенопластовых накладках на обувь.
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