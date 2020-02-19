19 февраля 2020, 00:15
Незапланированный дебют нового Hyundai i20
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Фото: morot1.com
Официальная премьера нового Hyundai i20 должна состояться на автосалоне в Женеве в следующем месяце. Но уже сейчас в сети появились фотографии супермини следующего поколения.
Фото: morot1.com
Фото: morot1.com
Фото: morot1.com
Фото: morot1.com
Фото: morot1.com
Фото: morot1.com
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К сожалению, в сети нет полноценных изображений салона нового Hyundai i20, но есть шпионская фотография прототипа, на которой видно, что хэтчбек имеет полностью цифровую приборную панель, соединенную с большим сенсорным экраном мультимедийной системы. У нового Hyundai i20 появится счетчик оборотов, который будет вращаться против часовой стрелки, как у Aston Martin.
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