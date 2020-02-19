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19 февраля 2020, 00:15

Незапланированный дебют нового Hyundai i20

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Фото: morot1.com
Официальная премьера нового Hyundai i20 должна состояться на автосалоне в Женеве в следующем месяце. Но уже сейчас в сети появились фотографии супермини следующего поколения.
Незапланированный дебют нового Hyundai i20

Фото: morot1.com

Незапланированный дебют нового Hyundai i20

Фото: morot1.com

Незапланированный дебют нового Hyundai i20

Фото: morot1.com

Незапланированный дебют нового Hyundai i20

Фото: morot1.com

Незапланированный дебют нового Hyundai i20

Фото: morot1.com

Незапланированный дебют нового Hyundai i20

Фото: morot1.com

Незапланированный дебют нового Hyundai i20
Незапланированный дебют нового Hyundai i20
Незапланированный дебют нового Hyundai i20
Незапланированный дебют нового Hyundai i20
Незапланированный дебют нового Hyundai i20
Незапланированный дебют нового Hyundai i20
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Новый Hyundai i20 претерпел серьезные изменения в своем следующем поколении. Благодаря утечки официальных изображений, мы можем досконально рассмотреть внешний дизайн модели.

Первый конкурент Ford Fiesta из Южной Кореи в третьем поколении имеет совершенно новый внешний вид. Двухцветный кузов с черной крышей и стойками, также в черный цвет окрашены корпуса зеркал заднего вида. Шикарные колесные диски идентичны тем, что компания показывала в тизере.

К сожалению, в сети нет полноценных изображений салона нового Hyundai i20, но есть шпионская фотография прототипа, на которой видно, что хэтчбек имеет полностью цифровую приборную панель, соединенную с большим сенсорным экраном мультимедийной системы. У нового Hyundai i20 появится счетчик оборотов, который будет вращаться против часовой стрелки, как у Aston Martin.

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Незапланированный дебют нового Hyundai i20
{{material_128731}}Новый Hyundai i20 претерпел серьезные изменения в своем следующем поколении. Благодаря утечки официальных изображений, мы можем досконально рассмотреть внешний дизайн модели.Первый конкурент Ford Fiesta из Южной Кореи в третьем поколении имеет совершенно новый внешний вид. Двухцветный кузов с черной крышей и стойками, также в черный цвет окрашены корпуса зеркал заднего вида. Шикарные колесные диски идентичны тем, что компания показывала в тизере.К сожалению, в сети нет полноценных изображений салона нового Hyundai i20, но есть шпионская фотография прототипа, на которой видно, что хэтчбек имеет полностью цифровую приборную панель, соединенную с большим сенсорным экраном мультимедийной системы. У нового Hyundai i20 появится счетчик оборотов, который будет вращаться против часовой стрелки, как у Aston Martin.
2020-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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