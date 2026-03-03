Революция в аккумуляторах — испытания показали стабильную работу при 100°C и сверхбыструю зарядку

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 марта 2026, 17:43

Независимые испытания подтвердили: новая твердотельная батарея выдерживает экстремальный нагрев

Независимые испытания подтвердили: новая твердотельная батарея выдерживает экстремальный нагрев

Революция в аккумуляторах — испытания показали стабильную работу при 100°C и сверхбыструю зарядку

Независимые испытания подтвердили: новая твердотельная батарея выдерживает экстремальный нагрев

Впервые независимые эксперты подтвердили работоспособность твердотельной батареи Donut Lab при температурах свыше 100 градусов. Это событие может изменить подход к электромобилям и их эксплуатации в жарком климате. Почему этот результат вызвал бурю обсуждений среди специалистов - в нашем материале.

Впервые независимые эксперты подтвердили работоспособность твердотельной батареи Donut Lab при температурах свыше 100 градусов. Это событие может изменить подход к электромобилям и их эксплуатации в жарком климате. Почему этот результат вызвал бурю обсуждений среди специалистов - в нашем материале.

Рынок электромобилей давно ждал настоящего прорыва в области аккумуляторных технологий, и, похоже, этот момент настал. Стартап Donut Lab, чьи амбициозные заявления ранее вызывали у скептиков немало вопросов, сумел доказать состоятельность своей разработки. Независимые испытания подтвердили: их твердотельная батарея не только выдерживает экстремальные температуры, но и сохраняет стабильную работоспособность даже при нагреве свыше 100 градусов Цельсия.

Для индустрии это событие стало настоящей сенсацией. До сих пор большинство производителей сталкивались с серьезными ограничениями: традиционные литий-ионные аккумуляторы теряют эффективность и быстро деградируют при высоких температурах. Новая разработка Donut Lab ломает эти стереотипы. Испытания подтвердили не только устойчивость к нагреву, но и способность батареи выдерживать экстремальные режимы быстрой зарядки без потери ресурса.

Скептики, которые еще недавно называли заявления Donut Lab фантастикой, теперь признают: технология работает. В ходе тестов аккумулятор подвергался многократным циклам зарядки и разрядки при температуре, превышающей 100°C, однако эксперты не зафиксировали признаков деградации или снижения емкости. Это открывает новые горизонты для использования электромобилей в регионах с жарким климатом, где ранее эксплуатация таких машин была сопряжена с серьезными рисками.

Особое внимание экспертов привлекли не только термостойкость, но и показатели энергоемкости и скорости зарядки. В Donut Lab заявляют о рекордных характеристиках: аккумулятор способен принимать заряд в разы быстрее традиционных аналогов, а его ресурс рассчитан на тысячи циклов без заметной потери емкости. Если эти данные подтвердятся в ходе дальнейших испытаний, на рынке электромобилей может произойти настоящая революция.

Однако, несмотря на впечатляющие результаты, специалисты призывают не торопиться с выводами. Массовое внедрение твердотельных аккумуляторов требует не только технологической доработки, но и масштабирования производства. Но сам факт успешных испытаний уже стал важным сигналом для всей отрасли. Теперь внимание производителей и инвесторов приковано к Donut Lab — и к тому, как быстро их инновационная технология сможет выйти на коммерческий рынок.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Пермский край Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться