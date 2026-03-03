Революция в аккумуляторах — испытания показали стабильную работу при 100°C и сверхбыструю зарядку

3 марта 2026, 17:43
Независимые испытания подтвердили: новая твердотельная батарея выдерживает экстремальный нагрев
Впервые независимые эксперты подтвердили работоспособность твердотельной батареи Donut Lab при температурах свыше 100 градусов. Это событие может изменить подход к электромобилям и их эксплуатации в жарком климате. Почему этот результат вызвал бурю обсуждений среди специалистов - в нашем материале.
Рынок электромобилей давно ждал настоящего прорыва в области аккумуляторных технологий, и, похоже, этот момент настал. Стартап Donut Lab, чьи амбициозные заявления ранее вызывали у скептиков немало вопросов, сумел доказать состоятельность своей разработки. Независимые испытания подтвердили: их твердотельная батарея не только выдерживает экстремальные температуры, но и сохраняет стабильную работоспособность даже при нагреве свыше 100 градусов Цельсия.
Для индустрии это событие стало настоящей сенсацией. До сих пор большинство производителей сталкивались с серьезными ограничениями: традиционные литий-ионные аккумуляторы теряют эффективность и быстро деградируют при высоких температурах. Новая разработка Donut Lab ломает эти стереотипы. Испытания подтвердили не только устойчивость к нагреву, но и способность батареи выдерживать экстремальные режимы быстрой зарядки без потери ресурса.
Скептики, которые еще недавно называли заявления Donut Lab фантастикой, теперь признают: технология работает. В ходе тестов аккумулятор подвергался многократным циклам зарядки и разрядки при температуре, превышающей 100°C, однако эксперты не зафиксировали признаков деградации или снижения емкости. Это открывает новые горизонты для использования электромобилей в регионах с жарким климатом, где ранее эксплуатация таких машин была сопряжена с серьезными рисками.
Особое внимание экспертов привлекли не только термостойкость, но и показатели энергоемкости и скорости зарядки. В Donut Lab заявляют о рекордных характеристиках: аккумулятор способен принимать заряд в разы быстрее традиционных аналогов, а его ресурс рассчитан на тысячи циклов без заметной потери емкости. Если эти данные подтвердятся в ходе дальнейших испытаний, на рынке электромобилей может произойти настоящая революция.
Однако, несмотря на впечатляющие результаты, специалисты призывают не торопиться с выводами. Массовое внедрение твердотельных аккумуляторов требует не только технологической доработки, но и масштабирования производства. Но сам факт успешных испытаний уже стал важным сигналом для всей отрасли. Теперь внимание производителей и инвесторов приковано к Donut Lab — и к тому, как быстро их инновационная технология сможет выйти на коммерческий рынок.
