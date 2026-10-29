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Автор: Дмитрий Новиков

29 октября 2026, 16:18

Стандарты из 1960-х больше не купят: в США переписывают правила безопасности шин

Стандарты из 1960-х больше не купят: в США переписывают правила безопасности шин

Запрет проколов и новая маркировка? Как изменятся автомобильные шины после масштабной реформы

Стандарты из 1960-х больше не купят: в США переписывают правила безопасности шин

Действующие тесты автомобильных шин в США создавались под технологии 1960-х годов. С тех пор отрасль сделала большой шаг вперед. Из-за устаревших нормативов водители теряют доступ к современным безопасным покрышкам.

Действующие тесты автомобильных шин в США создавались под технологии 1960-х годов. С тех пор отрасль сделала большой шаг вперед. Из-за устаревших нормативов водители теряют доступ к современным безопасным покрышкам.

Сцепление колеса с дорогой задает предел, в котором водитель может замедлить автомобиль или изменить траекторию. Поэтому новые требования к шинам могут повлиять на проверку их характеристик и ассортимент доступных технологий.

В понедельник, 26 октября, Национальное управление по безопасности движения на трассах США (NHTSA) сообщило о планах пересмотреть федеральные нормативы. Значительных изменений в этой сфере не было около 20 лет. Официальное уведомление о создании переговорного консультативного комитета появилось в Federal Register 27 октября 2026 года, после подачи документа днем ранее. Ведомство планирует использовать процедуру negotiated rulemaking: представители затронутых отраслей должны совместно подготовить согласованные рекомендации для будущего проекта правил. Действующие методы испытаний разрабатывали с учетом технологий, характерных для покрышек 1960-х годов.

За прошедшие десятилетия изменились материалы и конструкция шин. Устаревшая проверка прочности, сопротивления ободу и долговечности, по мнению президента и главного исполнительного директора Ассоциации производителей шин США Энн (Эни) Форресталл Люк, не даёт достаточно информации о безопасности современных моделей. Она может затруднять американским водителям доступ к новым разработкам, уже представленным в других регионах мира. U.S. Tire Manufacturers Association поддержала переговорный процесс. Люк выразила позицию ассоциации так: «Современные стандарты делают дороги безопаснее».

Пересмотр охватит несколько направлений. Регуляторы намерены обновить тесты на прочность и срок службы с учетом современных материалов, оценить взаимодействие шины с ободом и разработать способы проверки бескамерных моделей, включая защищенные от проколов. Изменения затронут и маркировку боковин. Как сообщает Road & Track, среди технологий, которые планируется учитывать, есть шины с защитой от проколов. Отдельно NHTSA намерено оценить рекомендации по допустимой нагрузке для пикапов и внедорожников. 

Работу возглавит министр транспорта США Шон Даффи. В консультативный комитет войдут до 18 участников. Предложено выделить четыре места производителям или продавцам шин, два автопроизводителям, четыре отраслевым ассоциациям, два организациям по безопасности, три исследовательским или испытательным учреждениям и три инженерным либо стандартизирующим объединениям. NHTSA запросило общественные комментарии о сфере работы комитета, балансе представительства и кандидатах в его состав.

Инициатива появилась во время других шагов в этой области. Летом 2026 года сенаторы Роджер Уикер от Республиканской партии Миссисипи и Рафаэль Уорнок от Демократической партии Джорджии внесли законопроект о модернизации безопасности шин. Само внесение законопроекта не меняет действующие нормы.

В Калифорнии приняты стандарты эффективности шин, которые должны вступить в силу в 2029 году. Они требуют заменять покрышки на модели с такой же или более высокой эффективностью. Заявленная цель, сократить выбросы CO2 на 2 миллиона метрических тонн ежегодно. Администратор NHTSA Джонатан Моррисон связывает федеральное обновление с повышением безопасности и снижением расходов потребителей. Ведомство планирует собрать мнения общественности о будущем совете.

Федеральная инициатива пока ограничивается формированием комитета и подготовкой рекомендаций, новые стандарты еще не вводят. Обязательная дата применения обновленных испытаний не установлена. Действующие требования к маркировке сохраняются: они предусматривают относительные показатели износостойкости протектора, сцепления и температурной стойкости для легковых шин. 

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