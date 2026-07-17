Скандал вокруг Tesla: регулятор в США не поверил Маску и запустил масштабный отзыв из‑за яркости фар

17 июля 2026, 15:51
NHTSA отказало Tesla: почти 20 тысяч электрокаров отправят на ремонт
NHTSA отказало Tesla: почти 20 тысяч электрокаров отправят на ремонт
Американские власти не приняли доводы Tesla и настаивают на ремонте почти 20 тысяч машин из-за слишком ярких фар. Вопрос касается безопасности на дорогах и может затронуть владельцев популярных моделей. Какие последствия ждут рынок и почему это решение обсуждают сейчас - объясняем детали.
Владельцы Tesla в России и по всему миру могут столкнуться с неожиданными последствиями решения американских регуляторов: Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) обязало компанию провести сервисную кампанию почти для 20 тысяч автомобилей из-за слишком ярких фар. Это решение напрямую связано с безопасностью на дорогах и может повлиять на восприятие электромобилей в целом.
Как сообщает Reuters, NHTSA отклонило просьбу Tesla избежать массового отзыва, несмотря на уверения компании Илона Маска, что превышение яркости не несет угрозы и не привело к авариям или травмам. Однако американские эксперты считают, что ослепляющий свет фар способен создавать опасные ситуации для всех участников движения, особенно в темное время суток. Важно отметить, что жалоб на реальные происшествия не поступало, но сам факт несоответствия стандартам стал поводом для вмешательства.
Проблема с яркостью фар не нова для американского рынка. Еще в 2022 году аналогичное требование было предъявлено General Motors, когда регулятор отказался закрыть глаза на дефекты светотехники у 820 тысяч автомобилей. Тогда же обсуждалась петиция о признании чрезмерного ослепления недостатком некоторых светодиодных фар, в том числе у Tesla Model 3, Ford Bronco и Rivian R1T. Опрос Американской автомобильной ассоциации показал: шесть из десяти водителей считают блики от фар серьезной помехой ночью, а почти три четверти уверены, что ситуация за последнее десятилетие только ухудшилась.
По данным Reuters, сервисная акция затронет примерно 19 900 автомобилей Tesla Model 3 и Tesla Model Y, выпущенных с 2017 по 2023 годы. Для российских автолюбителей это сигнал: даже признанные лидеры рынка вынуждены учитывать требования безопасности и реагировать на претензии регуляторов. Важно помнить, что аналогичные проблемы могут возникнуть и у других производителей, особенно на фоне ужесточения стандартов освещения.
Интересно, что вопросы безопасности и технических стандартов становятся все более актуальными не только для электромобилей, но и для традиционных моделей. Например, недавно обсуждалась тема угона автомобилей и методов защиты - эксперты отмечают, что современные угрозы требуют новых решений. Это подчеркивает: автопроизводители и владельцы должны быть готовы к постоянным изменениям правил и технологий.
В завершение стоит добавить несколько важных фактов. Во-первых, массовые сервисные кампании в США часто становятся ориентиром для других стран, включая Россию. Во-вторых, требования к светотехнике ужесточаются по всему миру, и производители вынуждены оперативно реагировать на новые стандарты. В-третьих, даже если проблема кажется незначительной, как в случае с яркостью фар, она может привести к масштабным отзывам и дополнительным расходам для компаний. Это создает прецедент, когда безопасность и соответствие нормам становятся ключевыми факторами для всей отрасли.
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