Что грозит владельцам Mazda CX-90: мало кто знает, как влияет доработка рулевого механизма на безопасность

29 января 2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.
В 2024 году Mazda CX-90 оказалась в центре внимания автосообщества и регуляторов. Причина - неутихающие вопросы по безопасности рулевого управления, которые стали поводом для масштабного отзыва еще два года назад. Тогда Mazda North American Operations заявила о необходимости вернуть в сервис более 43 тысяч кроссоверов, оснащенных как бензиновыми, так и гибридными силовыми установками. Причина жалоб владельцев на резкое увеличение усилий при повороте руля во время движения, что может привести к нарушению контроля над автомобилем.
Японский производитель начал разбираться в ситуации. По результатам внутренних расследований специалисты Mazda пришли к выводу, что смазка могла быть выдавлена из зубьев рулевой рейки, что приводило к расширенному трению и, по мнению экспертов, к неожиданному увеличению усилия на руле. Для устранения дефекта инженеры предложили изменить форму зубьев в рулевом механизме, чтобы предотвратить повторение проблемы.
Однако спустя два года после проведения сервисной кампании американское Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) решило провести проверку. Регулятор инициировал новое расследование, чтобы выяснить, действительно ли доработки помогли устранить риск внезапного усиления режима регулирования, или же проблема осталась нерешенной.
Владельцы Mazda CX-90, попавшие под отзыв, отмечают, что даже после сервисных работ у некоторых автомобилей продолжают наблюдаться симптомы неисправностей. Это вызывает опасения не только у отдельных водителей, но и у экспертов по безопасности: внезапное изменение поведения рулевого управления может привести к аварийным ситуациям, особенно на высоких скоростях или в сложных дорожных условиях.
По информации NHTSA, в фокусе проверок - не только технические решения, которые предлагаемые Mazda, но и качество их реализации на примере. Регулятор анализирует обращения владельцев, изучает отчеты дилеров и собирает данные о повторных случаях возникновения неисправности. Особое внимание уделяется тому, как измененные конструкции рулевого механизма ведут себя в условиях эксплуатации, включая изменения температуры, износ и другие воздействия.
Для Mazda ситуация осложняется тем, что CX-90 — одна из ключевых моделей бренда на североамериканском рынке. Любые вопросы безопасности могут отрицательно сказаться на репутации марки и уровне доверия со стороны покупателей. В то же время история с отзывом CX-90 привела к созданию современных автомобильных систем: даже незначительные изменения в конструкции могут привести к неожиданным последствиям.
Пока результаты расследования NHTSA не опубликованы, владельцам Mazda CX-90 рекомендуется внимательно следить за поведением рулевого управления и при малейших подозрениях обращаться в сервисные центры. Ожидается, что по итогам проверок регулятор даст рекомендации по другим мерам или, при необходимости, инициирует новый этап сервисной кампании.
Ситуация с Mazda CX-90 — наглядный пример того, как даже крупные автопроизводители сталкиваются с непростыми техническими вызовами. В условиях ужесточения требований к безопасности и растущей сложности автомобили, подобные истории, становятся все более частыми.
