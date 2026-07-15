«Им конец?»: беспилотники Waymo блокируют полицию и скорые — почему регулятор вынес жесткий ультиматум

NHTSA требует срочных изменений в работе беспилотных авто после новых инцидентов

Американский регулятор NHTSA направил жесткое предупреждение операторам беспилотных автомобилей из-за повторяющихся случаев блокировки спецслужб и хаоса на дорогах. Вопрос безопасности автономных систем вновь оказался в центре внимания - и это может повлиять на будущее всей отрасли.

Американский регулятор NHTSA направил жесткое предупреждение операторам беспилотных автомобилей из-за повторяющихся случаев блокировки спецслужб и хаоса на дорогах. Вопрос безопасности автономных систем вновь оказался в центре внимания - и это может повлиять на будущее всей отрасли.

В США разгорается новый виток дискуссии о безопасности беспилотных автомобилей: Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) направило операторам автономных транспортных средств жесткое предписание с требованиями срочно устранить проблемы, связанные с блокировкой работы экстренных служб. Причиной стали инциденты, когда роботакси блокировали проезд полиции, скорой помощи и пожарных, а также создавали заторы в городах.

Хотя в письме не названы конкретные компании, эксперты уверены: основной адрес — Waymo. Именно этот оператор оказался в центре внимания после серии громких происшествий. Так, во время празднования Дня независимости в Сан-Франциско десятки беспилотных такси Waymo остановились прямо на улицах из-за разряженных аккумуляторов, что привело к масштабным пробкам и необходимости эвакуации машинами-эвакуаторами.

Ситуации повторялись и ранее. В марте в Остине беспилотник Waymo заблокировал дорогу, когда медики спешили на место массового происшествия. Полицейскому пришлось лично связаться с операторами компании, чтобы убрать машину с проезжей части. Еще один случай произошел в декабре, когда массовое отключение электричества в Сан-Франциско парализовало работу Waymo: из-за потери связи с сервером автомобили просто застыли на дорогах, усугубив транспортный коллапс.

Руководитель NHTSA Джонатан Моррисон в своем письме подчеркнул: любая угроза, объясняющая подобные инциденты «незначительными сбоями ПО», больше не принимается. Он напомнил, что обычные водители за помехи спецслужбам несут уголовную ответственность, и потребовал от компании «немедленно сосредоточить ресурсы» на проблемах с нагрузкой. Более того, операторам дан срок до конца месяца для предоставления плана решений, а не оправданий.

Со стороны регулятора тон ужесточается: терпение властей на исходе. Если компании не представят действующие меры, возможны новые ограничения или даже временные запреты на работу отдельных сервисов. Это может стать прецедентом для всего рынка автономных перевозок, где до сих пор не решены многие вопросы по регулированию.

Интересно, что, несмотря на регулярные отчеты Waymo о высокой безопасности своих систем, именно их автомобили чаще других оказываются в центре скандалов. В компании традиционно ссылаются на внешние обстоятельства — перекрытие улиц, массовые мероприятия, перебои с интернетом. Однако, как показывает практика, именно масштабирование и размещение беспилотников в крупных городах создают новые риски для других участников движения и экстренных служб.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: NHTSA — ключевой регулятор в сфере транспортной безопасности в США, и его решения часто становятся ориентиром для других стран. Waymo — дочерняя компания Alphabet, активно развивающая беспилотные сервисы в крупных городах. Вмешательство регулятора может привести к ужесточению требований ко всем операторам автономных автомобилей, а также к разработке новых стандартов для взаимодействия с аварийными службами. Для России и других стран этот опыт может стать показательным уроком при внедрении собственных правил и стандартов для беспилотных транспортных средств.

Для российского рынка эта тема особенно актуальна: в последние годы растет количество тестовых беспилотных автомобилей и принимаются новые правила их допуска на дороги. Опыт США показывает, что уже заранее важно прорабатывать механизмы взаимодействия автономных систем с экстренными службами и предусматривать сценарии внештатных ситуаций. Кстати, интерес к новым технологиям проявляют не только автопроизводители, но и эксперты по безопасности — как отмечалось в материале о перспективах гибридных кроссоверов по типу Belgee X80 PHEV , инновации требуют особого внимания к деталям и инфраструктуре.