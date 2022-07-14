Ни «Москвич», ни «КамАЗ» ничего не слышали об «иранской» сборке в Москве

Об этом заявили пресс-службы заводов «Москвич» и «КамАЗ». В столице кратко и четко прокомментировали ситуацию: «Нашим техническим партнером является ПАО «КамАЗ», с которым на прошлой неделе было подписано соглашение о сотрудничестве».

Высказался и руководитель «камазовской» пресс-службы Олег Афанасьев: «Информация не соответствует действительности. «КамАЗ» не знает о договоренности с Ираном и продолжает работать с заводом «Москвич» в рамках соглашения, заключенного с Правительством Москвы на прошлой неделе».

Информация о якобы планируемой сборке иранских автомобилей под российским брендом «Москвич» на мощностях столичного предприятия прошла «из-под пера» интернет-издания RTVI, чьи корреспонденты сослались на слова главы российского центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббаса Мослема.

В ходе саммита «Сильная Россия» представитель Ирана довел до журналистов в том числе планы вовлечения в производство заводов в Набережных Челнах и Елабуге. Но и эти перспективы, оказывается, безосновательны.





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