Mercedes намерен выпустить электрический «Гелик»: официальные фото
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
В состав силовой установки войдут четыре независимых электромотора – по одному на каждое колесо. По замыслу инженеров компании, это должно повысить внедорожные качества G-Class, поскольку электроника сможет регулировать подачу тяги на каждое отдельное колесо.
Если говорить о дизайне, то электрокар сохранит квадратный силуэт классической модели. При этом на смену радиаторной решетке придет черная панель со светодиодами, как у других моделей линейки EQ. Светодиодные ленты также встроят в боковые молдинги, корпуса зеркал и багажник на крыше. Сроки появления на рынке серийной версии предусмотрительно не называются. Поэтому можно надеяться, что у настоящего «Гелика» с ДВС еще есть пара лет.
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