Нидерланды готовятся отказаться от автомобилей с ДВС
Запрет будет касаться продаж новых автомобилей, но правительство государства пока не сообщило, что будет делать со старыми машинами с бензиновыми и дизельными двигателями. Не исключено, что их владельцы будут должны перейти на «зеленый» транспорт принудительно. Другая версия допускает эксплуатацию традиционных автомобилей при соблюдении ряда условий.
Наибольшей популярностью у жителей страны пользуются американские электрокары Tesla. Сейчас зарегистрировано около 8 000 моделей этой марки. Изначально власти хотели отказаться от автомобилей с ДВС к 2025 году, но сейчас планы изменились. В настоящее время по дорогам Нидерландов ездят всего 2% электромобилей от общего количества транспорта.
Напомним, что ранее власти Китая озвучили свои намерения по запрету продаж автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Мера нацелена на повсеместное распространение электрокаров.
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