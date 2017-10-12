12 октября 2017, 18:15

Нидерланды готовятся отказаться от автомобилей с ДВС

Власти Нидерландов озвучили планы по полному отказу от транспорта с двигателем внутреннего сгорания. Запрет продаж «топливных» автомобилей вступит в силу в 2030 году.
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Ожидается, что через 13 лет на дорогах страны будут ездить преимущественно электрокары и другие экологически чистые виды транспорта. Правительство Нидерландов разработало план развития на ближайшие годы, который предусматривает полный переход на электрические и гибридные автомобили.

Запрет будет касаться продаж новых автомобилей, но правительство государства пока не сообщило, что будет делать со старыми машинами с бензиновыми и дизельными двигателями. Не исключено, что их владельцы будут должны перейти на «зеленый» транспорт принудительно. Другая версия допускает эксплуатацию традиционных автомобилей при соблюдении ряда условий.

Наибольшей популярностью у жителей страны пользуются американские электрокары Tesla. Сейчас зарегистрировано около 8 000 моделей этой марки. Изначально власти хотели отказаться от автомобилей с ДВС к 2025 году, но сейчас планы изменились. В настоящее время по дорогам Нидерландов ездят всего 2% электромобилей от общего количества транспорта.

Напомним, что ранее власти Китая озвучили свои намерения по запрету продаж автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Мера нацелена на повсеместное распространение электрокаров.

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Нидерланды готовятся отказаться от автомобилей с ДВС
{{material_120894}}Ожидается, что через 13 лет на дорогах страны будут ездить преимущественно электрокары и другие экологически чистые виды транспорта. Правительство Нидерландов разработало план развития на ближайшие годы, который предусматривает полный переход на электрические и гибридные автомобили.Запрет будет касаться продаж новых автомобилей, но правительство государства пока не сообщило, что будет делать со старыми машинами с бензиновыми и дизельными двигателями. Не исключено, что их владельцы будут должны перейти на «зеленый» транспорт принудительно. Другая версия допускает эксплуатацию традиционных автомобилей при соблюдении ряда условий.Наибольшей популярностью у жителей страны пользуются американские электрокары Tesla. Сейчас зарегистрировано около 8 000 моделей этой марки. Изначально власти хотели отказаться от автомобилей с ДВС к 2025 году, но сейчас планы изменились. В настоящее время по дорогам Нидерландов ездят всего 2% электромобилей от общего количества транспорта. Напомним, что ранее власти Китая озвучили свои намерения по запрету продаж автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Мера нацелена на повсеместное распространение электрокаров.
2017-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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