Никита Мазепин вновь оказался в центре скандала: Шумахер требует отстранить его от гонки
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер, дядя Мика, комментируя инцидент, подчеркнул, что подобные резкие маневры на скорости более 300 км/ч недопустимы и опасны для жизни. Из-за контакта между машинами болид может просто взлететь на воздух, а пилот получить тяжелые травмы. По мнению Ральфа Шумахера, подобный манёвр заслуживает дисквалификации. Он сказал, что в обычной жизни Никита Мазепин производит приятное впечатление и всегда вежлив, но на трассе зачастую ведет себя неадекватно. Дисквалификация на одну гонку заставила бы его задуматься и пересмотреть свою манеру вождения.
Напомним, неприятности у Никиты Мазепина с коллегами по цеху начались с самой первой гонки на Гран-при Бахрейна. На квалификации он грубо нарушил джентельменское соглашение и обогнал в конце прогревочного круга нескольких титулованных гонщиков. Вскоре его развернуло, что не позволило чемпионам поехать быстро. В день основного заезда уже на третьем повороте первого круга он не справился с управлением и разбил мощный болид через 20 секунд после старта.
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