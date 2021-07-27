27 июля 2021, 11:59
Никогда не сдавайся: УАЗ показал фантастические возможности своих внедорожников
К Олимпиаде в Токио Ульяновский завод подготовил видео о достижениях своих внедорожников. По мнению авторов, если бы фигурная езда по тяжелому бездорожью была включена в программу олимпийских игр, «Патриот» и Хантер» могли бы побороться за медали.
Дарья Климова Фото: drive2.ru
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В комментариях одни пользователи с гордостью писали о внедорожных возможностях наших машин. Другие сетовали на отсутствие мощных и тяговитых дизельных моторов, как у японских внедорожников, а также отмечали, что надежность наших УАЗов в сравнении с «японцами» оставляет много вопросов.
Упомянутые модели: УАЗ Патриот (от 731 500 Р)
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