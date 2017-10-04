4 октября 2017, 19:12

Nikola выпустит 1000-сильный грузовик на электротяге

Американская компания Nikola работает над созданием электрического грузовика будущего. Новинка получила название Nikola Two. Силовой агрегат для «тяжеловеса» разработала фирма Bosch.
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Ожидается, что электрическая модель выйдет на рынок уже в 2021 году. Мощность грузовика составит не менее 1000 «лошадей». По словам создателей, электродвигатель был создан практически с нуля. На нем была использована концепция осевого электропривода Bosch eAxle, что сократило сроки выпуска грузовика.

Система осевого электропривода eAxle является модульной платформой, которая объединяет электродвигатель, электронику и трансмиссию в единый узел. Данная технология адаптируется для автомобилей любого типа. Питание установки осуществляется через специальные топливные ячейки. Как сообщают представители компании, они обеспечивают грузовику «выдающийся запас хода», однако, точные цифры не раскрываются.

По предварительным данным, производство Nikola Two будет запущено на собственном заводе компании. Производственный план подразумевает выпуск 50 000 единиц транспорта в год. Для создания инфраструктуры на территории США и Канады строятся специальные заправочные станции для автомобилей компании. Всего будет запущено 364 электрозаправки.

Ранее сообщалось, что презентация электрического грузовика Tesla состоится 26 октября текущего года.

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Спасибо, буду знать, что это признаки переизбытка железа.
Alex098
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Nikola выпустит 1000-сильный грузовик на электротяге
{{material_121220}}Ожидается, что электрическая модель выйдет на рынок уже в 2021 году. Мощность грузовика составит не менее 1000 «лошадей». По словам создателей, электродвигатель был создан практически с нуля. На нем была использована концепция осевого электропривода Bosch eAxle, что сократило сроки выпуска грузовика.Система осевого электропривода eAxle является модульной платформой, которая объединяет электродвигатель, электронику и трансмиссию в единый узел. Данная технология адаптируется для автомобилей любого типа. Питание установки осуществляется через специальные топливные ячейки. Как сообщают представители компании, они обеспечивают грузовику «выдающийся запас хода», однако, точные цифры не раскрываются.По предварительным данным, производство Nikola Two будет запущено на собственном заводе компании. Производственный план подразумевает выпуск 50 000 единиц транспорта в год. Для создания инфраструктуры на территории США и Канады строятся специальные заправочные станции для автомобилей компании. Всего будет запущено 364 электрозаправки.Ранее сообщалось, что презентация электрического грузовика Tesla состоится 26 октября текущего года.
2017-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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