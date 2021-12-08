Николай Валуев прокомментировал решение суда о депортации блогера Чоршанбиева
Фото: dailyadvent.com
Решение судебного органа прокомментировал другой в прошлом спортсмен, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев. На своей страничке в Instagram чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA (2005−2007, 2009) написал следующее:
«Ну вот, теперь многие зададутся вопросом: «А что, так можно было»? Оказалось, можно и даже нужно. Сразу отбрасывая рефлексии части инстаграмного сообщества насчёт всяких там национальных тем, скажу, что подобную практику необходимо осуществлять и в адрес аборигенных российских подданных, возлюбивших в последние годы лихо представлять себя в различных соцсетях в погоне за хайпом и лайками, не считаясь с понятиями безопасности окружающих, общей этики и воспитания, а также уважения к традициям и культуре с историей.
Напомним, что боец ММА и блогер в одном лице Чоршанбе Чоршанбиев минувшим летом практиковал «шашечки» в Лефортовском тоннеле Москвы, а вот правосудие заинтересовалось им только сейчас, на волне всеобщего «интереса» к хайповым блогерам.
Несколько дней назад в Сети появилось видео с гоняющим спортсменом, после чего на Чоршанбиева обратили внимание в ГИБДД. Его задержали и тут же выяснилось, что он гонял по улицам столицы водил без российского ВУ и страхового полиса. Полицейским Чоршанбиев заявил, что на нарушения провоцирует себя сам, а что касается видео, то его выложили без его ведома. Тогда гонщика оштрафовали двумя штрафами на сумму 10 000 рублей.
Чуть позже выяснилось, что еще в 2018 году Чоршанбиеву отказали во въезде в Россию, но он регулярно размещал свои снимки и видео из российской столицы, а в один прекрасный момент и вовсе исчез из списка невъездных.
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