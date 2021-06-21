Николя Мор: «Мы не в полной мере переложили увеличение стоимости стали на плечи потребителей» (автомобили Lada вновь подорожают)
Одновременно, Николя Мор заверил, что если подорожание и произойдет, то оно будет сдержанным. По прогнозам, мировые цены на сталь должны стабилизироваться, а, возможно, даже немного снизиться к концу года, пишут Известия.
В первый раз цены на автомобили Lada в 2021 году выросли с 15 января – это было традиционное подорожание со сменой модельного года. Затем дилеры обновляли прайс-листы с 15 марта и с 1 мая. Во всех случаях, цифры изменились на 2 – 5% в зависимости от модели и комплектации. Сейчас самый доступный седан Lada Granta стоит от 519 900 рублей.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 2 970 000 РLexus LX 2013 в Москве
- 850 000 РMercedes S-класс 1990 в Москве
- 2 000 000 РFiat Ducato 2018 в Москве
- 499 000 РMazda 3 2008 в Москве
- 3 135 000 РLand Rover Range Rover 2013 в Москве
- 545 000 РKIA Rio 2011 в Москве
- 215 000 РMercedes C-класс 1998 в Москве
- 2 550 000 РMercedes GL-класс 2012 в Москве
- 1 500 000 РFord F-350 1995 в Москве
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