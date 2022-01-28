Никто не хочет спорткары: 10 машин, чьи продажи провалились в 2021
Subaru BRZ
Subaru известна своими хорошими продажами, но в 2021 году эта модель стала самой плохо продаваемой в линейке бренда с результатом всего 2320 машин. Причем сама по себе модель отличная, просто она не годится для повседневного использования. Ее 4-цилиндровый двигатель объемом 2,4 л делает машину быстрой, к тому же водить ее одно удовольствие.
BMW i8
Этот гибридный спорткар обладает суммарной мощностью 374 л.с., большую часть обеспечивает 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель, а до 100 км/ч он разгоняется за 4,4 секунды. Однако в прошедшем году в Штатах был продан всего 21 автомобиль. Вероятно, не последнюю роль играет цена – машина на 50 тысяч долларов дороже, чем Tesla Model S.
Ford GT
Мы в курсе, что спорткары обычно стоят дороже. Но в данном случае компания Ford явно перестаралась, оценив свою модель в полмиллиона долларов. Машина с заоблачным ценником не обладает какой-то особой роскошью. Единственное, чем она может похвастаться, это победы на гоночных треках, например, в гонке «24 часа в Ле-Мане». Учитывая все это, продажа 123 единиц в 2021 году выглядит не так и плохо.
Acura NSX
Возвращение спорткара в продажу в 2017 году было кратковременным, в 2022 модель покинет рынок. И не исключено, что уже навсегда. Ставка бренда была сделана на имя NSX, но все же цена в 170 тыс. долларов не для каждого приемлема. Машина оснащена 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом, он способен производить до 600 л.с., но продажи это не спасло – всего 124 машины в США за весь 2021 год. Основной претензией было отсутствие люксового интерьера, на который рассчитываешь за такие деньги.
Nissan GT-R
Этот один из самых быстрых японских спорткаров и одна из культовых моделей JDM не обновлялся с 2009 года, так что невысокие продажи в США могут быть связаны еще и с этим. Так или иначе, а в 2021 году было продано на американском рынке только 228 машин. Причем в сравнении с версией Nismo у GT-R еще вполне приемлемый ценник – всего 113 тыс. долларов против 220 тыс.
Audi R8
Эта модель является одним из лидеров поисковых запросов, а вот с продажами у нее не все так хорошо. Всего 648 машин купили американцы в 2021 году. Впрочем, основная жалоба несколько странная – автомобилю якобы недостает экзотичности! При стоимости 149 тыс. долларов R8 является обладательницей двигателя V10 объемом 5,2 л, точно таким же комплектуется Lamborghini Huracan, которая стоит куда дороже.
Audi TT
Еще один немецкий спорткар, чьи продажи не оправдали надежд – всего 987 проданных машин, хотя стоимость модели начиналась на отметке чуть выше 50 тыс. долларов. Что же не так с этим роскошным спорткаром, оснащенным 2-литровым двигателем мощностью 228 л.с.? Его надежность. Журнал Car and Driver отдал модели только 23 место среди 29 аналогов.
Jaguar F-Type
По-настоящему отличное и роскошное спортивное купе, чей интерьер и поведение на дороге оцениваются очень высоко. При этом стоимость этого стильного и крутого спорткара всего-то 70 тыс. долларов! Кроме того, он оснащен адаптивной подвеской и двигателем V8 с турбонаддувом мощностью 575 л.с. Скромный результат продаж в США – 2112 машин – действительно удручает.
Mercedes-Benz SL Class
Вся линейка Mercedes-Benz и Mercedez-AMG SL-класса насчитывает 460 проданных машин в США за прошлый год. Причем самый дешевый SL350 стоил от 91 тыс. долларов, а цена на более крутые модели возрастала стремительно. Но дело не только в завышенной стоимости, ведь даже самый большой двигатель в линейке V8 объемом 4,7 л выдает скромные 450 л.с. Да и в интерьерах. Они устарели и уступают в функционале другим моделям.
Toyota GR86
В отличие от некоторых моделей в этом списке, GR86 является по-настоящему недооцененном спорткаром, чьи продажи точно должны были составить в прошлом году больше 1046 штук. Стоит модель 27,7 тыс. долларов – это самый дешевый спорткар в списке – оснащается она 4-цилиндровым двигателем объемом 2,4 л, который способен выдавать до 228 л.с.
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