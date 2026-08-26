Ninebot M3 M95C MAX (Premium M PRO) 2026: цена 285 000 руб, 65 км/ч и запас хода 80 км — полный обзор новинки

26 августа 2026, 11:15
Ninebot M3 M95C MAX: электроскутер 2026 года с запасом хода 80 км и скоростью 65 км/ч
Ninebot M3 M95C MAX: электроскутер 2026 года с запасом хода 80 км и скоростью 65 км/ч
В 2026 году на рынке появляется Ninebot M3 M95C MAX - электроскутер с расширенным набором функций безопасности, мощным мотором и увеличенным запасом хода. Новинка выделяется техническими решениями и ориентирована на тех, кто ищет современный транспорт для города.
Появление Ninebot M3 M95C MAX (Premium M PRO) на российском рынке в 2026 году может стать важным событием для тех, кто стремится к развитию электротранспорта. Модель получила не только увеличенную скорость до 65 км/ч и запас хода до 80 км, но и целый ряд технологических доработок, которые делают ее одной из самых интересных в своем сегменте.
В основе скутера - мотор-колесо Segway мощностью 2200 Вт (номинально) и 3300 Вт (максимально), что обеспечивает уверенное ускорение и стабильную работу даже при полной мощности. Аккумулятор на 72V32AH позволяет преодолевать большие расстояния без подзарядки, задний ход и гидравлические дисковые тормоза спереди и сзади повышают удобство и безопасность эксплуатации.
Особое внимание уделено системам активной безопасности: ABS и EABS, антипробуксовочной системе TCS, функции удержания на склоне HHC. Для контроля и управления предусмотрены GPS, Bluetooth, NFC-ключ, противоугонная система и интеграция со смартфоном через фирменное приложение. LED-оптика и информационный цветной TFT-дисплей делают поездку комфортнее, а багажник на 30 литров позволяет перевозить необходимые вещи.
Ninebot оснащен утолщенной металлической рамой (3,5 мм вместо 2 мм), новыми алюминиевыми колесными дисками, увеличенной резиной (90/90-12 спереди, 110/70-12 сзади) и улучшенной фарой (15000CD ближний, 38000CD дальний). Сиденье выполнено по образу флагманской модели Ninebot e300p, подсветка багажного отделения и USB-разъем 5В/2А обеспечивают практичность.
В комплекте покупатель получает зарядное устройство, документы, фирменную сумку-шопер и спинку для заднего пассажира. Водонепроницаемость по стандарту IPX5 позволяет использовать скутер в различных климатических условиях. Вес устройства – 145 кг, габариты: 117×71×191 см.
На фоне других электроскутеров, представленных на рынке, Ninebot M3 M95C MAX демонстрирует баланс между мощностью, дальностью хода и уровнем оснащения. Как отмечают эксперты, подобные модели позволяют изменить представление о городском транспорте, сделав его более технологичным и безопасным. Кстати, ранее на рынке уже появлялись решения с похожей философией - например, Ninebot M95C+ с запасом хода и расширенным функционалом , что подтверждает растущий интерес к международным транспортным средствам.
Для российского покупателя преимуществом Ninebot M3 M95C MAX может стать сочетание высокой производительности, продвинутых систем безопасности и адаптации к городским условиям. Цена на модель составляет 285 000 рублей, что выглядит конкурентоспособно на фоне аналогичных предложений. Судья по комплектации и техническим характеристикам ориентирована на тех, кто ценит современные технологии и надежность в повседневной эксплуатации.
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