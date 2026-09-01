Ninebot M5 100 Premium M PRO: 70 км/ч, 120 км хода, ABS, TCS и мотор 3300 Вт — всё это в 145 кг веса

Ninebot M5 100: электроскутер с запасом хода 120 км и скоростью до 70 км/ч

Ninebot M5 100 в комплектации Premium M PRO выделяется высокой максимальной скоростью, большим запасом хода и современными системами безопасности. Разбираемся, чем интересен этот электроскутер и почему он может изменить представление о городском транспорте.

Ninebot M5 100 в комплектации Premium M PRO выделяется высокой максимальной скоростью, большим запасом хода и современными системами безопасности. Разбираемся, чем интересен этот электроскутер и почему он может изменить представление о городском транспорте.

Появление Ninebot M5 100 в продаже в Санкт-Петербурге сразу привлекло внимание любителей современных электроскутеров. Модель в комплектации Premium M PRO выделяется не только техническими характеристиками, но и набором интеллектуальных систем, которые редко встречаются в этом сегменте.

Максимальная скорость Ninebot M5 100 достигает 70 км/ч, что позволяет использовать его не только для коротких городских поездок, но и для более протяженных маршрутов. Запас хода на одном заряде - до 120 км, а за тягу отвечает мотор-колесо мощностью 3300W и 12-дюймовым диаметром. Такой показатель обеспечивает уверенное ускорение и стабильную работу даже при полной загрузке.

Важной особенностью модели стал литиевый аккумулятор емкостью 72V80AH. Это решение не только увеличивает дальность поездки, но и сокращает время зарядки по сравнению с аналогами. Для безопасности предусмотрены передние и задние дисковые гидравлические тормоза, система ABS и EABS, а также TCS (антипробуксовочная система) и HHC (удержание на уклоне). Такой набор функций обычно встречается на более дорогих транспортных средствах.

В комплектацию Ninebot M5 100 входят GPS, Bluetooth, NFC-ключ в виде смарт-карты, противоугонная система и приложение для смартфона. LED-оптика и цветной экран мультимедиа делают управление удобным и современным. Вес скутера - 145 кг, что обеспечивает устойчивость на дороге, но требует внимательности при маневрировании.

Интересно, что на рынке электроскутеров все чаще появляются модели, сочетающие классический дизайн с современными технологиями. Например, недавно в Европе был представлен ретро-байк с двухцилиндровым мотором, о котором можно узнать подробнее в материале о сочетании классики и современных решений в сегменте электромотоциклов.

Ninebot M5 100 может заинтересовать не только частных пользователей, но и сервисы аренды или доставки. Важно отметить, что наличие интеллектуальных систем безопасности и расширенного набора функций делает модель привлекательной для российских условий, где надежность и автономность особенно ценятся. По данным рынка, спрос на электроскутеры с большим запасом хода и продвинутой электроникой стабильно растет, а появление таких моделей, как Ninebot M5 100, может ускорить переход к экологичному транспорту в городах.