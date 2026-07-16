Ninebot M90 за 48 000 рублей: 52 км/ч, 80 км хода и 30 литров под сиденьем — на что способен новый скутер 2026

Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч

На рынке появился электроскутер Ninebot M90 с рекордной для своего класса скоростью и расширенным набором функций безопасности. Модель уже доступна в Китае и может изменить подход к выбору городского транспорта в ближайшие годы.

На рынке появился электроскутер Ninebot M90 с рекордной для своего класса скоростью и расширенным набором функций безопасности. Модель уже доступна в Китае и может изменить подход к выбору городского транспорта в ближайшие годы.

Появление Ninebot M90 на рынке городского электротранспорта вызвало повышенный интерес среди экспертов и пользователей. Модель сразу выделилась сочетанием высокой скорости, увеличенного запаса хода и современной комплектации, что может задать новые стандарты в сегменте электроскутеров уже к 2026 году.

По информации IT Home, стартовая стоимость Ninebot M90 на внешнем рынке составляет 4399 юаней, что примерно соответствует 48 000 рублей. Производитель предлагает четыре варианта окраски: боевой черный, жемчужно-белый, военно-зеленый и серый. Такой выбор расцветок позволяет подобрать скутер под индивидуальный стиль, что редко встречается среди конкурентов в этом классе.

Техническая часть впечатляет: электродвигатель с пиковой мощностью 2600 Вт обеспечивает разгон до 52 км/ч, а емкость аккумулятора 24 А·ч (72 В) позволяет проехать до 80 км без подзарядки. Легкая рама из углеродистой стали снижает общий вес, что положительно сказывается на управляемости и энергопотреблении.

Безопасность стала одним из ключевых приоритетов при разработке M90. Модель оснащена передними и задними дисковыми тормозами, электронной системой торможения и противобуксовочной системой контроля тяги, что особенно важно для езды по скользким дорогам. Под сиденьем размещен вместительный багажный отсек на 30 литров — редкость для компактных электроскутеров.

В интеллектуальном оснащении Ninebot M90 предусмотрены функции бесключевого доступа, автоматическая блокировка руля, круиз-контроль, система помощи при старте на подъеме и модуль тройного позиционирования на базе GPS и Beidou. Подобный набор опций обычно встречается только в более дорогих моделях, что может изменить ожидания покупателей в этом сегменте.

Для российского рынка запуск Ninebot M90 выглядит особенно актуальным: растущий интерес к экологичному транспорту и ужесточение требований к безопасности подталкивают производителей к внедрению новых решений. Судя по характеристикам, модель способна заинтересовать не только молодежь, но и более взрослую аудиторию, ищущую надежный и функциональный городской транспорт.

В целом, появление Ninebot M90 может стать главным событием для российского рынка: сочетание высокой скорости, большого запаса хода и расширенного набора функций безопасности делает модель доступной и востребованной. Если тенденция сохранится, аналогичные решения могут изменить структуру городского транспорта в последующие годы.

Стоит отметить, что развитие электротранспорта в Китае идет параллельно с ростом популярности электровелосипедов и электромобилей. Например, в материале о том, почему Seev Citycoco Classic 1000W считается удачным выбором для уличных дорог , эксперты также отмечают особенности дальности хода и надежности конструкции.