Ninebot M90 за 48 000 рублей: 52 км/ч, 80 км хода и 30 литров под сиденьем — стоит ли покупать новый скутер 2026

24 июля 2026, 21:07
Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч
Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч
Новый Ninebot M90 выделяется среди городских электроскутеров сочетанием высокой скорости, расширенного функционала и продуманной безопасностью. Модель уже вызвала интерес у специалистов и может задать новые стандарты в сегменте к 2026 году.
Появление Ninebot M90 на рынке городского электротранспорта сразу привлекло внимание благодаря сочетанию высокой динамики и расширенного набора опций. В условиях растущего интереса к экологичным решениям для передвижения по городу эта модель выглядит как потенциальный лидер сегмента в последние годы.
Стоимость Ninebot M90 на внешнем рынке составляет 4399 юаней, что примерно соответствует 48 000 рублей. Для покупателей предусмотрены четыре варианта окраса: боевой черный, жемчужно-белый, военно-зеленый и серый. Такой выбор расцветок позволяет подобрать скутер под индивидуальный стиль, что редко встречается среди аналогичных моделей.
Техническая часть M90 заслуживает отдельного внимания. Электродвигатель с пиковой мощностью 2600 Вт обеспечивает разгон до 52 км/ч, а аккумулятор емкостью 24 А·ч (72 В) позволяет проехать до 80 км без подзарядки. Легкая рама из углеродистой стали положительно влияет на общий вес, управляемость и энергопотребление.
Безопасность в Ninebot M90 реализована на высоком уровне: дисковые тормоза спереди и сзади, электронная система торможения и противобуксовочная система тяги обеспечивают уверенность даже на скользких покрытиях. Под сиденьем размещен вместительный багажный отсек на 30 литров — редкость для компактных электроскутеров.
В интеллектуальном оснащении M90 предусмотрены функции бесключевого доступа, автоматическая блокировка руля, круиз-контроль, система помощи при старте на подъеме и модуль тройного позиционирования на базе GPS и Beidou. Подобный набор опций обычно встречается только в более дорогих моделях, что может изменить ожидания покупателей в этом сегменте.
Для российского рынка запуск Ninebot M90 выглядит особенно актуальным: интерес к экологичному транспорту растет, требования к безопасности и комфорту становятся все строже. Судя по характеристикам, модель способна заинтересовать не только молодежь, но и более взрослую аудиторию, которая ищет надежный и функциональный городской транспорт.
Стоит отметить, что развитие электротранспорта в Китае идет параллельно с ростом популярности электровелосипедов и электромобилей. В России подобные тенденции только набирают обороты, и появление Ninebot M90 может стать одним из факторов, ускоряющих переход к более современным и безопасным решениям для городской мобильности. Важно, что модель сочетает в себе не только технологичность, но и практичность, что делает ее привлекательной для широкого круга пользователей.
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