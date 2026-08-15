Ninebot M90 за 48 000 рублей: 52 км/ч, запас 80 км хода и 30 литров под сиденьем — стоит ли брать для российских дорог

15 августа 2026, 03:06
Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч
Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч
Ninebot M90 выходит на рынок с уникальным сочетанием мощности, дальности и безопасности. В условиях растущего спроса на экологичный транспорт, эта модель может стать новым лидером среди городских электроскутеров в ближайшие годы.
Появление Ninebot M90 на рынке городского электротранспорта вызвало повышенный интерес среди пользователей подобной техники. Модель представлена не только техническими функциональными, но и продуманным набором опций, которые могут соответствовать новым стандартам в сегменте уже к 2026 году.
Стоимость Ninebot M90 на внешнем рынке составляет 4399 юаней, что примерно эквивалентно 48 000 рублей. Для покупателей доступны четыре варианта окраса: боевой черный, жемчужно-белый, военно-зеленый и серый. Такой выбор расцветок позволяет подобрать скутер под индивидуальный стиль.
Техническая часть стоит отдельного внимания. Электродвигатель с пиковой мощностью 2600 Вт обеспечивает разгон до 52 км/ч, емкость аккумулятора 24 А·ч (72 В) позволяет проехать до 80 км без подзарядки. Рама из углеродистой стали, обладающая небольшим весом, улучшает управляемость и снижает энергозатраты.
Безопасность в Ninebot M90 реализована на высоком уровне: дисковые тормоза спереди и сзади, электронная система торможения и противобуксовочная система тяги обеспечивают уверенность даже на скользких покрытиях. Под сиденьем размещен вместительный багажный отсек на 30 литров — редкость для компактных электроскутеров.
В интеллектуальном оснащении M90 предусмотрены функции бесключевого доступа, автоматическая блокировка руля, круиз-контроль, система помощи при старте на подъеме и модуль тройного слайда на базе GPS и Beidou. Подобный набор опций обычно встречается только в более дорогих моделях, что может изменить ожидания покупателей в этом сегменте.
Для российского рынка запуск Ninebot M90 выглядит особенно актуальным: интерес к экологичному транспорту растет, требования к безопасности и комфорту становятся все строже. Судя по характеристикам, модель способна заинтересовать не только молодежь, но и более взрослую аудиторию, которая ищет надежный и функциональный городской транспорт.
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