Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 16:33

Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч

Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч

Ninebot M90 за 48 000 рублей: 52 км/ч, 80 км хода и 30 литров под сиденьем — на что способен новый скутер 2026

Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч

На рынке появился электроскутер Ninebot M90, который выделяется рекордной скоростью и расширенными функциями безопасности. Новинка уже доступна и может повлиять на выбор городского транспорта в ближайшие годы.

На рынке появился электроскутер Ninebot M90, который выделяется рекордной скоростью и расширенными функциями безопасности. Новинка уже доступна и может повлиять на выбор городского транспорта в ближайшие годы.

Появление Ninebot M90 на рынке городского электротранспорта вызвало повышенный интерес среди экспертов и пользователей. Причина проста: модель сочетает рекордную для своего класса скорость, увеличенный запас хода и расширенный набор функций безопасности, что может изменить представление о современных электроскутерах уже в ближайшие годы.

По информации IT Home, стартовая цена Ninebot M90 на внешнем рынке составляет 4399 юаней, что примерно эквивалентно 48 000 рублей. Производитель предлагает четыре варианта окраски: боевой чёрный, жемчужно-белый, военно-зелёный и серый. Такой выбор расцветок позволяет подобрать скутер под индивидуальный стиль, что редко встречается среди конкурентов в этом сегменте.

Технические характеристики впечатляют: электродвигатель с пиковой мощностью 2600 Вт обеспечивает разгон до 52 км/ч, а ёмкость аккумулятора 24 А·ч (72 В) позволяет проехать до 80 км без подзарядки. Лёгкая рама из углеродистой стали положительно сказывается на управляемости и энергопотреблении.

Безопасность стала одним из ключевых приоритетов при разработке M90. Модель оснащена передними и задними дисковыми тормозами, электронной системой торможения и противобуксовочной системой контроля тяги. Это особенно важно для езды по скользким дорогам и в условиях переменчивой погоды. Под сиденьем размещён вместительный багажный отсек на 30 литров — редкость для компактных электроскутеров.

В интеллектуальном оснащении Ninebot M90 предусмотрены функции бесключевого доступа, автоматическая блокировка руля, круиз-контроль, система помощи при старте на подъёме и модуль тройного рычага на базе GPS и Beidou. Подобный набор опций обычно встречается только в более дорогих моделях, что может изменить ожидания покупателей в этом сегменте.

Для российского рынка запуск Ninebot M90 выглядит особенно актуальным: растущий интерес к экологичному транспорту и ужесточение требований к безопасности подталкивают производителей к внедрению новых решений. Судя по характеристикам, модель способна заинтересовать не только молодёжь, но и более взрослую аудиторию, ищущую надёжный и функциональный городской транспорт.

Стоит добавить, что развитие электротранспорта идёт параллельно с ростом популярности электровелосипедов и электромобилей. Появление Ninebot M90 может стать важным событием для российского рынка: сочетание высокой скорости, большого запаса хода и расширенного набора функций безопасности делает модель доступной для широкого круга пользователей. Если тенденция сохранится, аналогичные решения могут изменить структуру городского транспорта в ближайшие годы.

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