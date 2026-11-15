Электроскутер Ninebot M90: 2600 Вт, 80 км на одной зарядке и отсек на 30 литров — стоит ли ждать в России

15 ноября 2026, 09:43
Ninebot M90: компактный электроскутер с багажным отсеком на 30 литров
Ninebot M90: компактный электроскутер с багажным отсеком на 30 литров
Электроскутер Ninebot M90 оснащен двигателем пиковой мощностью 2600 Вт и аккумулятором на 24 А·ч. Для внешнего рынка названа стартовая цена 4399 юаней, а под сиденьем предусмотрен багажный отсек объемом 30 литров.
Компания Ninebot представила модель электроскутера M90, оснащенную практичным багажным отсеком объемом 30 литров, расположенным под сиденьем. Для компактного транспорта это решение дополняет заявленные характеристики модели.
Согласно данным IT Home, стартовая цена на внешнем рынке составляет 4399 юаней — примерно 48 тысяч рублей. Покупателям доступны четыре варианта окраса: боевой черный, жемчужно-белый, военно-зеленый и серый.
Электродвигатель развивает пиковую мощность 2600 Вт, максимальная скорость достигает 52 км/ч. Аккумулятор емкостью 24 А·ч при напряжении 72 В обеспечивает запас хода до 80 км без подзарядки.
Рама из углеродистой стали снижает вес конструкции, что способствует улучшению управляемости и уменьшению энергопотребления. Вместе с тем приведенных данных недостаточно для оценки поведения скутера в нормальных условиях эксплуатации.
Скутер оснащен дисковыми тормозами спереди и сзади, а также электронной системой торможения и контроля тяги с противобуксовочной функцией — последняя, по заявлению производителя, пригодится на скользкой дороге.
Среди электронных помощников — бесключевой доступ и автоматическая блокировка руля, круиз-контроль, помощь при старте на подъеме и модуль тройного позиционирования на базе GPS и Beidou.
В России Ninebot M90 может заинтересовать покупателей на фоне растущего внимания к экологичному транспорту и требованиям безопасности. Однако цена в 4399 юаней указана для внешнего рынка: российская стоимость и сроки начала продаж могут быть иными.
Развитие электротранспорта в Китае, по сути, идет параллельно с ростом популярности электровелосипедов и электромобилей, со совпадает и с интересами России.
Похожие материалы
-
16.11.2026, 21:31
Курьеров по всей России заставят сдавать экзамен на знание ПДД: как это работает
В 2025 году в России зарегистрировали 3275 ДТП с участием СИМ. В Москве с января по август 2026 года произошло 414 аварий с курьерами. Депутаты предлагают распространить местный тест ПДД на всю страну, но пока это лишь инициатива.Читать далее
-
13.11.2026, 08:51
Ninebot M90: обзор модели, правовой статус в России и ПДД
Ninebot M90 получил багажник объемом 30 литров и набор электронных помощников. На внешнем рынке скутер оценили от 4399 юаней - примерно в 48 000 рублей; заявленный запас хода достигает 80 км.Читать далее
-
13.11.2026, 01:44
Прокат электросамокатов в Подмосковье привязали к «Госуслугам»: кого теперь навсегда отсекут от аренды и какие запреты ввели?
В регионе описали новые правила пользования арендными самокатами. Министр пояснил, какие нарушения должна пресечь эта мера. Он также затронул ответственность родителей. Подробности прозвучали в интервью представителя транспортного ведомства.Читать далее
-
13.11.2026, 00:27
Бросить самокат где угодно больше не выйдет: что изменится для любителей кикшеринга в Петербурге до конца года?
На улицах города появились новые линии разметки. Они обозначат места для прокатных самокатов. Власти рассчитывают изменить привычки пользователей. Как будет работать схема, рассказываем дальше.Читать далее
-
10.11.2026, 12:03
Когда самокат приравнивается к мопеду: критерии и нормы ПДД
В Липецкой области 71-летнюю жительницу обвиняют в ДТП с тяжело пострадавшей: экспертиза признала ее электросамокат мопедом из-за мощности 500 ватт. Экспертиза повлияла на квалификацию дела и показала, какие правила действуют для владельцев подобный техники.Читать далее
-
06.11.2026, 16:02
Минтранс предложил разграничить электросамокаты и мопеды по мощности двигателя
Мощные электросамокаты могут признать мопедами и потребовать для них права категории М. Проект также ограничивает поездки курьеров по тротуарам и использование СИМ детьми младше 16 лет, но привычный прокат в основном сохранит нынешние правила.Читать далее
-
05.11.2026, 19:12
Электровелосипед или мопед: где проходит граница и когда нужны права
Для электровелосипеда важны номинальная мощность двигателя и отключение помощи при скорости выше 25 км/ч; электросамокату водительские права обычно не нужны. Но мощная модель может считаться мопедом - тогда потребуется категория М или другое подходящее удостоверение.Читать далее
-
05.11.2026, 07:53
Что скрывает Snow Leopard E·X 700 Enduro: 220 км пробега и 350 мм клиренса
На российском рынке появился электрический мотоцикл Snow Leopard E·X 700 Enduro — модель, которая сочетает внедорожную геометрию, регулируемую подвеску и многоскоростную рекуперацию. Разбираемся в характеристиках и особенностях новинки.Читать далее
-
04.11.2026, 11:36
Почему новые правила Минтранса для самокатов могут взвинтить цены на доставку
Обсуждаются поправки к городским правилам движения. Проект меняет подход к отдельным видам транспорта. В нем предусмотрены новые обозначения улиц. Специалист указала на сложность распознавания техники.Читать далее
-
02.11.2026, 18:47
ONEMOTO ES-GE3: городской электрический мопед с правами категории «M»
Городской электромопед с мотором 500 Вт, батареей 48 В 20 А·ч, запасом хода до 50 км и максималкой 40 км/ч. Барабанные тормоза, поворотники, зеркала, противоугонный брелок — все для ежедневных поездок.Читать далее
Похожие материалы
-
16.11.2026, 21:31
Курьеров по всей России заставят сдавать экзамен на знание ПДД: как это работает
В 2025 году в России зарегистрировали 3275 ДТП с участием СИМ. В Москве с января по август 2026 года произошло 414 аварий с курьерами. Депутаты предлагают распространить местный тест ПДД на всю страну, но пока это лишь инициатива.Читать далее
-
13.11.2026, 08:51
Ninebot M90: обзор модели, правовой статус в России и ПДД
Ninebot M90 получил багажник объемом 30 литров и набор электронных помощников. На внешнем рынке скутер оценили от 4399 юаней - примерно в 48 000 рублей; заявленный запас хода достигает 80 км.Читать далее
-
13.11.2026, 01:44
Прокат электросамокатов в Подмосковье привязали к «Госуслугам»: кого теперь навсегда отсекут от аренды и какие запреты ввели?
В регионе описали новые правила пользования арендными самокатами. Министр пояснил, какие нарушения должна пресечь эта мера. Он также затронул ответственность родителей. Подробности прозвучали в интервью представителя транспортного ведомства.Читать далее
-
13.11.2026, 00:27
Бросить самокат где угодно больше не выйдет: что изменится для любителей кикшеринга в Петербурге до конца года?
На улицах города появились новые линии разметки. Они обозначат места для прокатных самокатов. Власти рассчитывают изменить привычки пользователей. Как будет работать схема, рассказываем дальше.Читать далее
-
10.11.2026, 12:03
Когда самокат приравнивается к мопеду: критерии и нормы ПДД
В Липецкой области 71-летнюю жительницу обвиняют в ДТП с тяжело пострадавшей: экспертиза признала ее электросамокат мопедом из-за мощности 500 ватт. Экспертиза повлияла на квалификацию дела и показала, какие правила действуют для владельцев подобный техники.Читать далее
-
06.11.2026, 16:02
Минтранс предложил разграничить электросамокаты и мопеды по мощности двигателя
Мощные электросамокаты могут признать мопедами и потребовать для них права категории М. Проект также ограничивает поездки курьеров по тротуарам и использование СИМ детьми младше 16 лет, но привычный прокат в основном сохранит нынешние правила.Читать далее
-
05.11.2026, 19:12
Электровелосипед или мопед: где проходит граница и когда нужны права
Для электровелосипеда важны номинальная мощность двигателя и отключение помощи при скорости выше 25 км/ч; электросамокату водительские права обычно не нужны. Но мощная модель может считаться мопедом - тогда потребуется категория М или другое подходящее удостоверение.Читать далее
-
05.11.2026, 07:53
Что скрывает Snow Leopard E·X 700 Enduro: 220 км пробега и 350 мм клиренса
На российском рынке появился электрический мотоцикл Snow Leopard E·X 700 Enduro — модель, которая сочетает внедорожную геометрию, регулируемую подвеску и многоскоростную рекуперацию. Разбираемся в характеристиках и особенностях новинки.Читать далее
-
04.11.2026, 11:36
Почему новые правила Минтранса для самокатов могут взвинтить цены на доставку
Обсуждаются поправки к городским правилам движения. Проект меняет подход к отдельным видам транспорта. В нем предусмотрены новые обозначения улиц. Специалист указала на сложность распознавания техники.Читать далее
-
02.11.2026, 18:47
ONEMOTO ES-GE3: городской электрический мопед с правами категории «M»
Городской электромопед с мотором 500 Вт, батареей 48 В 20 А·ч, запасом хода до 50 км и максималкой 40 км/ч. Барабанные тормоза, поворотники, зеркала, противоугонный брелок — все для ежедневных поездок.Читать далее