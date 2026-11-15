Электроскутер Ninebot M90: 2600 Вт, 80 км на одной зарядке и отсек на 30 литров — стоит ли ждать в России

Ninebot M90: компактный электроскутер с багажным отсеком на 30 литров

Электроскутер Ninebot M90 оснащен двигателем пиковой мощностью 2600 Вт и аккумулятором на 24 А·ч. Для внешнего рынка названа стартовая цена 4399 юаней, а под сиденьем предусмотрен багажный отсек объемом 30 литров.

Электроскутер Ninebot M90 оснащен двигателем пиковой мощностью 2600 Вт и аккумулятором на 24 А·ч. Для внешнего рынка названа стартовая цена 4399 юаней, а под сиденьем предусмотрен багажный отсек объемом 30 литров.

Компания Ninebot представила модель электроскутера M90, оснащенную практичным багажным отсеком объемом 30 литров, расположенным под сиденьем. Для компактного транспорта это решение дополняет заявленные характеристики модели.

Согласно данным IT Home, стартовая цена на внешнем рынке составляет 4399 юаней — примерно 48 тысяч рублей. Покупателям доступны четыре варианта окраса: боевой черный, жемчужно-белый, военно-зеленый и серый.

Электродвигатель развивает пиковую мощность 2600 Вт, максимальная скорость достигает 52 км/ч. Аккумулятор емкостью 24 А·ч при напряжении 72 В обеспечивает запас хода до 80 км без подзарядки.

Рама из углеродистой стали снижает вес конструкции, что способствует улучшению управляемости и уменьшению энергопотребления. Вместе с тем приведенных данных недостаточно для оценки поведения скутера в нормальных условиях эксплуатации.

Скутер оснащен дисковыми тормозами спереди и сзади, а также электронной системой торможения и контроля тяги с противобуксовочной функцией — последняя, по заявлению производителя, пригодится на скользкой дороге.

Среди электронных помощников — бесключевой доступ и автоматическая блокировка руля, круиз-контроль, помощь при старте на подъеме и модуль тройного позиционирования на базе GPS и Beidou.

В России Ninebot M90 может заинтересовать покупателей на фоне растущего внимания к экологичному транспорту и требованиям безопасности. Однако цена в 4399 юаней указана для внешнего рынка: российская стоимость и сроки начала продаж могут быть иными.

Развитие электротранспорта в Китае, по сути, идет параллельно с ростом популярности электровелосипедов и электромобилей, со совпадает и с интересами России.