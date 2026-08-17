Ninebot M95C+ за 235 000 ₽: 55 км/ч, 120 км без подзарядки и система TCS — чего ждать от новинки

Ninebot M95C+: электроскутер с запасом хода до 120 км и скоростью 55 км/ч

Обновленный Ninebot M95C+ выходит на рынок с заметно увеличенным запасом хода и расширенным набором функций безопасности. Модель выделяется не только техническими характеристиками, но и возможностями для городской эксплуатации. Важно понять, как эти изменения влияют на повседневное использование.

Обновленный Ninebot M95C+ выходит на рынок с заметно увеличенным запасом хода и расширенным набором функций безопасности. Модель выделяется не только техническими характеристиками, но и возможностями для городской эксплуатации. Важно понять, как эти изменения влияют на повседневное использование.

Новая версия электроскутера Ninebot M95C+ отличается не только увеличенной скоростью до 55 км/ч, но и впечатляющим запасом хода — на одном заряде можно проехать от 100 до 120 км.

В техническом плане Ninebot M95C+ оснащен мотор-колесом мощностью 1600 Вт (номинально) и 2500 Вт (максимально), что обеспечивает уверенное ускорение и стабильную работу. Аккумулятор емкостью 72V32AH позволяет не задумываться о частой подзарядке, а вес скутера в 125 кг говорит о прочной конструкции. Для безопасности предусмотрены передние и задние дисковые гидравлические тормоза, система EABS, а также TCS – антипробуксовочная система, что редко встречается в технике этого класса.

Модель получила ряд современных опций: GPS, Bluetooth, смарт-карту-ключ, противоугонную систему и интеграцию со смартфоном через фирменное приложение. Светодиодная оптика и боковая система с цветным фонарем делают поездку более комфортной, а вместительный багажник на 30 литров позволяет перевозить необходимые вещи. Габариты скутера - 191 см в длину, 71 см в поперечнике и 117 см в высоту - делают его удобным для маневрирования.

На фоне растущего интереса к электротранспорту в России, Ninebot M95C+ может стать одним из ведущих игроков на рынке. Для сравнения, в сегменте электровелосипедов также есть интересные решения — например, британский MiRiDER 20 с запасом хода до 72 км — однако Ninebot M95C+ выигрывает по дальности и оснащению.

Ninebot M95C+ ориентирован на тех, кто ценит не только скорость и автономность, но и безопасность современных технологий.