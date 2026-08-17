Ninebot M95C+ за 235 000 ₽: 55 км/ч, 120 км без подзарядки и система TCS — чего ждать от новинки

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 августа 2026, 01:13

Ninebot M95C+: электроскутер с запасом хода до 120 км и скоростью 55 км/ч

Ninebot M95C+: электроскутер с запасом хода до 120 км и скоростью 55 км/ч

Ninebot M95C+ за 235 000 ₽: 55 км/ч, 120 км без подзарядки и система TCS — чего ждать от новинки

Ninebot M95C+: электроскутер с запасом хода до 120 км и скоростью 55 км/ч

Обновленный Ninebot M95C+ выходит на рынок с заметно увеличенным запасом хода и расширенным набором функций безопасности. Модель выделяется не только техническими характеристиками, но и возможностями для городской эксплуатации. Важно понять, как эти изменения влияют на повседневное использование.

Обновленный Ninebot M95C+ выходит на рынок с заметно увеличенным запасом хода и расширенным набором функций безопасности. Модель выделяется не только техническими характеристиками, но и возможностями для городской эксплуатации. Важно понять, как эти изменения влияют на повседневное использование.

Новая версия электроскутера Ninebot M95C+ отличается не только увеличенной скоростью до 55 км/ч, но и впечатляющим запасом хода — на одном заряде можно проехать от 100 до 120 км. 

В техническом плане Ninebot M95C+ оснащен мотор-колесом мощностью 1600 Вт (номинально) и 2500 Вт (максимально), что обеспечивает уверенное ускорение и стабильную работу. Аккумулятор емкостью 72V32AH позволяет не задумываться о частой подзарядке, а вес скутера в 125 кг говорит о прочной конструкции. Для безопасности предусмотрены передние и задние дисковые гидравлические тормоза, система EABS, а также TCS – антипробуксовочная система, что редко встречается в технике этого класса.

Модель получила ряд современных опций: GPS, Bluetooth, смарт-карту-ключ, противоугонную систему и интеграцию со смартфоном через фирменное приложение. Светодиодная оптика и боковая система с цветным фонарем делают поездку более комфортной, а вместительный багажник на 30 литров позволяет перевозить необходимые вещи. Габариты скутера - 191 см в длину, 71 см в поперечнике и 117 см в высоту - делают его удобным для маневрирования.

На фоне растущего интереса к электротранспорту в России, Ninebot M95C+ может стать одним из ведущих игроков на рынке. Для сравнения, в сегменте электровелосипедов также есть интересные решения  — например, британский MiRiDER 20 с запасом хода до 72 км — однако Ninebot M95C+ выигрывает по дальности и оснащению.

Ninebot M95C+ ориентирован на тех, кто ценит не только скорость и автономность, но и безопасность современных технологий. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Китай против Японии: битва за сердце байкера — кто побеждает в 2026 году?
Tenet T8 обновился: голосовое управление, новые версии и доработки для России
Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара город Орёл Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться