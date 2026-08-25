Ninebot M95C+ за 235 000 ₽: 55 км/ч, 120 км без подзарядки и система TCS — чего ждать от новинки

25 августа 2026, 14:09
Ninebot M95C+: запас хода до 120 км и скорость 55 км/ч в новой версии
Ninebot M95C+: запас хода до 120 км и скорость 55 км/ч в новой версии
Обновленный Ninebot M95C+ выходит на рынок с увеличенным запасом хода и расширенными функциями безопасности. Модель ориентирована на городских пользователей, которым важны не только скорость и автономность, но и современные технологии. Сейчас это особенно актуально на фоне роста интереса к электроскутерам.
Выход обновлённого Ninebot M95C+ на российский рынок привлекает внимание не только поклонников электротранспорта, но и тех, кто ищет практичные решения для городской мобильности. Модель заметно отличается от предшественников: увеличенный запас хода и расширенный набор функций безопасности делают её интересной для ежедневного использования в мегаполисе.
Максимальная скорость Ninebot M95C+ теперь достигает 55 км/ч, а на одном заряде скутер преодолевает от 100 до 120 км. Такая автономность позволяет не задумываться о частой подзарядке даже при активной эксплуатации. За динамику отвечает мотор-колесо мощностью 1600 Вт (номинальная) и 2500 Вт (пиковая), что обеспечивает уверенное ускорение и стабильную работу на разных типах дорог.
Безопасность стала одним из ключевых приоритетов: модель оснащена гидравлическими дисковыми тормозами (передними и задними), системой рекуперативного торможения EABS и антипробуксовочной системой TCS — такие опции редко встречаются в технике этого класса. Вес скутера составляет 125 кг, что говорит о прочной конструкции и устойчивости на дороге.
В числе доступных функций — GPS, Bluetooth, смарт-карта-ключ, противоугонная система и интеграция со смартфоном через фирменное приложение. Светодиодная оптика и боковая подсветка с цветным фонарём повышают комфорт и заметность в потоке. Вместительный багажник на 30 литров позволяет перевозить необходимые вещи. Габариты скутера (191×71×117 см) делают его удобным для маневрирования в стандартных городских условиях.
Особого внимания заслуживают юридические аспекты: если мощность двигателя достигает 2500 Вт (как у Ninebot M95C+), транспортное средство классифицируется как мопед. Для его эксплуатации необходимы права категории «М», регистрация и полис ОСАГО. Движение по тротуарам запрещено — разрешено только по дорогам и велодорожкам. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы до 15 000 рублей. Важно регулярно проверять тормоза и свет, использовать шлем и не перевозить пассажиров без предусмотренного места.
Ninebot M95C+ ориентирован на пользователей, которые ценят не только скорость и автономность, но и высокий уровень безопасности. В условиях российских городов, где растёт спрос на экологически чистый транспорт, такие модели могут стать альтернативой бензиновым скутерам и мопедам. При выборе электроскутера важно учитывать не только технические параметры, но и требования законодательства — чтобы избежать штрафов и повысить собственную безопасность на дороге.
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