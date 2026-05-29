Батарея по подписке: как купить премиум-электрокар на 1,2 млн дешевле и стоит ли игра свеч

Nio ES9: новый внедорожник с 697 л.с. и батареей на 102 кВт·ч выходит на рынок

Nio представил внедорожник ES9 с двумя электромоторами и запасом хода до 620 км. Самая дорогая версия получила 47 динамиков, а стартовая цена оказалась ниже европейских аналогов. Почему эта новинка может изменить рынок и какие детали скрыты в комплектациях - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.

Для российских автолюбителей появление Nio ES9 - это не просто очередная новинка из Китая, а сигнал о том, что конкуренция на рынке электромобилей выходит на новый уровень. В условиях, когда цены на европейские и японские внедорожники продолжают расти, китайский бренд предлагает мощный и технологичный автомобиль по заметно более доступной цене. Это может изменить расстановку сил среди премиальных кроссоверов и сделать электромобили ближе к массовому покупателю.

Как сообщает Carscoops, Nio ES9 построен на современной 900-вольтовой платформе и оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью 697 л.с. Такой тандем позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 4,3 секунды - результат, который еще недавно был доступен только спортивным моделям. В стандартной комплектации внедорожник получает батарею CATL емкостью 102 кВт·ч, а запас хода в зависимости от версии составляет от 580 до 620 км. Это серьезный аргумент для тех, кто ищет не только динамику, но и практичность в дальних поездках.

Особое внимание заслуживает ценовая политика. Чтобы сделать модель доступнее, Nio предлагает оформить подписку на аккумулятор: в этом случае стартовая цена составит 390 тысяч юаней (около 4 млн рублей). Для тех, кто предпочитает владеть батареей, минимальная стоимость возрастает до 498 тысяч юаней (примерно 5,2 млн рублей). Такой подход позволяет гибко выбирать между экономией и полной независимостью, что редко встречается у конкурентов.

Внешне ES9 выдержан в стиле современных премиальных внедорожников: в его облике легко угадываются черты Range Rover, Ford и Lexus. Габариты впечатляют: длина - 5365 мм, ширина - 2029 мм, высота - 1870 мм, колесная база - 3250 мм. Внутри топовая версия удивляет 47 динамиками, что обещает уникальный акустический опыт. Такой набор опций редко встречается даже у более дорогих моделей.

Интересно, что на фоне роста спроса на электромобили в России, многие эксперты отмечают, что именно китайские бренды задают новые стандарты оснащения и доступности. Это подтверждает: появление таких моделей, как Nio ES9, не только расширяет выбор для покупателей, но и влияет на всю отрасль - от сервисов до дилеров.

Стоит добавить, что по словам главы Nio, «золотая эра» китайского автопрома уже позади, однако новые модели продолжают удивлять сочетанием технологий и цены. Для российского рынка это может означать ускорение перехода на электромобили, а также появление новых сервисных решений и форм владения автомобилем. Важно помнить: подобные предложения способны изменить привычные представления о премиальных внедорожниках и сделать их доступнее для широкой аудитории.