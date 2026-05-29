Батарея по подписке: как купить премиум-электрокар на 1,2 млн дешевле и стоит ли игра свеч

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 мая 2026, 13:57

Nio ES9: новый внедорожник с 697 л.с. и батареей на 102 кВт·ч выходит на рынок

Nio ES9: новый внедорожник с 697 л.с. и батареей на 102 кВт·ч выходит на рынок

Батарея по подписке: как купить премиум-электрокар на 1,2 млн дешевле и стоит ли игра свеч

Nio ES9: новый внедорожник с 697 л.с. и батареей на 102 кВт·ч выходит на рынок

Nio представил внедорожник ES9 с двумя электромоторами и запасом хода до 620 км. Самая дорогая версия получила 47 динамиков, а стартовая цена оказалась ниже европейских аналогов. Почему эта новинка может изменить рынок и какие детали скрыты в комплектациях - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.

Nio представил внедорожник ES9 с двумя электромоторами и запасом хода до 620 км. Самая дорогая версия получила 47 динамиков, а стартовая цена оказалась ниже европейских аналогов. Почему эта новинка может изменить рынок и какие детали скрыты в комплектациях - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.

Для российских автолюбителей появление Nio ES9 - это не просто очередная новинка из Китая, а сигнал о том, что конкуренция на рынке электромобилей выходит на новый уровень. В условиях, когда цены на европейские и японские внедорожники продолжают расти, китайский бренд предлагает мощный и технологичный автомобиль по заметно более доступной цене. Это может изменить расстановку сил среди премиальных кроссоверов и сделать электромобили ближе к массовому покупателю.

фото: Nio

Как сообщает Carscoops, Nio ES9 построен на современной 900-вольтовой платформе и оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью 697 л.с. Такой тандем позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 4,3 секунды - результат, который еще недавно был доступен только спортивным моделям. В стандартной комплектации внедорожник получает батарею CATL емкостью 102 кВт·ч, а запас хода в зависимости от версии составляет от 580 до 620 км. Это серьезный аргумент для тех, кто ищет не только динамику, но и практичность в дальних поездках.

Особое внимание заслуживает ценовая политика. Чтобы сделать модель доступнее, Nio предлагает оформить подписку на аккумулятор: в этом случае стартовая цена составит 390 тысяч юаней (около 4 млн рублей). Для тех, кто предпочитает владеть батареей, минимальная стоимость возрастает до 498 тысяч юаней (примерно 5,2 млн рублей). Такой подход позволяет гибко выбирать между экономией и полной независимостью, что редко встречается у конкурентов.

фото: Nio

Внешне ES9 выдержан в стиле современных премиальных внедорожников: в его облике легко угадываются черты Range Rover, Ford и Lexus. Габариты впечатляют: длина - 5365 мм, ширина - 2029 мм, высота - 1870 мм, колесная база - 3250 мм. Внутри топовая версия удивляет 47 динамиками, что обещает уникальный акустический опыт. Такой набор опций редко встречается даже у более дорогих моделей.

Интересно, что на фоне роста спроса на электромобили в России, многие эксперты отмечают, что именно китайские бренды задают новые стандарты оснащения и доступности. В недавнем материале о зарплатах в автосервисах рассказывалось, как меняется рынок труда из-за увеличения числа современных машин. Это подтверждает: появление таких моделей, как Nio ES9, не только расширяет выбор для покупателей, но и влияет на всю отрасль - от сервисов до дилеров.

фото: Nio

Стоит добавить, что по словам главы Nio, «золотая эра» китайского автопрома уже позади, однако новые модели продолжают удивлять сочетанием технологий и цены. Для российского рынка это может означать ускорение перехода на электромобили, а также появление новых сервисных решений и форм владения автомобилем. Важно помнить: подобные предложения способны изменить привычные представления о премиальных внедорожниках и сделать их доступнее для широкой аудитории.

Упомянутые марки: Nio
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Нио

Похожие материалы Нио

Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калининград Воронежская область Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться