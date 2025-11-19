Китайский автогигант выходит на рынок лицензирования технологий – что это значит для отрасли

19 ноября 2025, 07:39
Nio начинает продавать свой передовой чип для автопилота сторонним компаниям
Nio начинает продавать свой передовой чип для автопилота сторонним компаниям
Nio впервые открывает доступ к своему интеллектуальному чипу Shenji NX9031 для других компаний. Это важный шаг в коммерциализации собственных разработок. Подробности о новой стратегии и перспективах компании – в нашем материале.
Китайская компания Nio делает важный шаг в развитии своего бизнеса: теперь она начинает получать доход не только от продажи автомобилей, но и от собственного интеллектуального чипа Shenji NX9031 для автопилота. Этот чип, созданный на базе 5-нм автомобильного техпроцесса, уже используется в новых моделях и теперь доступен для производителей компонентов бренда.
Разработка чипа началась в 2021 году и потребовала участия более 600 специалистов, что привело к прогрессу с масштабами отделения полупроводниковой компании. Инвестиции в проект ограничены вложениями, такими как Xpeng и Li Auto, и составили сумму, эквивалентную строительству тысяч инструментов для замены аккумуляторов.
Shenji NX9031 уже интегрирован в такие модели, как ET9, 2025 ES6 и EC6. По словам главы компании, внедрение собственного чипа снижает себестоимость каждого автомобиля примерно на 10 тысяч юаней (114 000 рублей). В условиях жесткой конкуренции и необходимости выхода на прибыль в четвертом квартале Nio активно ищет новые источники доходов и оптимизирует расходы, обеспечивая коммерциализацию своих технологических решений.
В июне 2025 года Nio учредила компанию Anhui Shenji Technology, которая отвечает за разработку, массовое производство чипов, сохраняя полный контроль над процессом. В финансовой дочерней структуре Nio совместно с двумя крупными игроками полупроводникового рынка образуется совместное предприятие с уставным капиталом в 100 миллионов юаней. Крупнейшим акционером стала компания Aixin Yuanzhi Semiconductor с долей 36,4%.
Ранее глава Nio отметил, что Shenji NX9031 превосходит по ряду характеристик даже самые современные решения на рынке. Чип обеспечивает высокую вычислительную мощность, надежную работу в экстремальных условиях и быструю обработку изображений в любых каналах. Именно эти качества необходимы для развития интеллектуальных систем помощи водителю на ближайшие десять лет.
Таким образом, Nio не только оценивает свои позиции на рынке электромобилей, но и становится ведущим игроком в сфере автомобильных технологий, открывая новые горизонты для монетизации реальных разработок.
Похожие материалы Нио, Грейт Вол
-
19.11.2025, 14:26
Автоэксперты объяснили как долго бензин остается пригодным для заправки
У топлива есть свой срок годности. Он может вас сильно удивить. Использование старого бензина опасно. Узнайте, какие риски существуют. Не все так просто, как кажется. Эксперты дали свои рекомендации.Читать далее
-
19.11.2025, 14:11
Как научиться идеально парковаться параллельно с первого раза без стресса
Многие водители боятся параллельной парковки. Эта статья поможет преодолеть страх. Мы разобрали процесс на простые шаги. Узнайте, как легко заехать и выехать из тесного места. Ощутите уверенность за рулем даже в сложных ситуациях.Читать далее
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:44
Электрический Jeep Recon 2026 года: новый внедорожник для настоящих приключений
В 2026 году на рынке появится уникальный электрический внедорожник. Jeep Recon обещает изменить представление о возможностях электрокаров вне асфальта. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих приключениях. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее уже называют прорывом.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 13:04
Почему нельзя использовать влажные салфетки для чистки салона автомобиля
Многие считают влажные салфетки универсальным средством для уборки, но для салона авто они не подходят. Такие салфетки могут испортить кожу, экраны и ткань. Есть более безопасные решения для чистки внутри машины. Не спешите использовать бытовую химию – последствия могут быть неприятными.Читать далее
-
19.11.2025, 12:51
Gislaved стал партнером Московского автошоу-2025 и удивил зимними новинками
Gislaved неожиданно поддержал крупное автошоу в Москве. Компания представила новые зимние шины. На стенде прошел розыгрыш призов. Подробности участия бренда держатся в секрете.Читать далее
Похожие материалы Нио, Грейт Вол
-
19.11.2025, 14:26
Автоэксперты объяснили как долго бензин остается пригодным для заправки
У топлива есть свой срок годности. Он может вас сильно удивить. Использование старого бензина опасно. Узнайте, какие риски существуют. Не все так просто, как кажется. Эксперты дали свои рекомендации.Читать далее
-
19.11.2025, 14:11
Как научиться идеально парковаться параллельно с первого раза без стресса
Многие водители боятся параллельной парковки. Эта статья поможет преодолеть страх. Мы разобрали процесс на простые шаги. Узнайте, как легко заехать и выехать из тесного места. Ощутите уверенность за рулем даже в сложных ситуациях.Читать далее
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:44
Электрический Jeep Recon 2026 года: новый внедорожник для настоящих приключений
В 2026 году на рынке появится уникальный электрический внедорожник. Jeep Recon обещает изменить представление о возможностях электрокаров вне асфальта. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих приключениях. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее уже называют прорывом.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 13:04
Почему нельзя использовать влажные салфетки для чистки салона автомобиля
Многие считают влажные салфетки универсальным средством для уборки, но для салона авто они не подходят. Такие салфетки могут испортить кожу, экраны и ткань. Есть более безопасные решения для чистки внутри машины. Не спешите использовать бытовую химию – последствия могут быть неприятными.Читать далее
-
19.11.2025, 12:51
Gislaved стал партнером Московского автошоу-2025 и удивил зимними новинками
Gislaved неожиданно поддержал крупное автошоу в Москве. Компания представила новые зимние шины. На стенде прошел розыгрыш призов. Подробности участия бренда держатся в секрете.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве