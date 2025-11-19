Китайский автогигант выходит на рынок лицензирования технологий – что это значит для отрасли

Nio начинает продавать свой передовой чип для автопилота сторонним компаниям

Nio впервые открывает доступ к своему интеллектуальному чипу Shenji NX9031 для других компаний. Это важный шаг в коммерциализации собственных разработок. Подробности о новой стратегии и перспективах компании – в нашем материале.

Nio впервые открывает доступ к своему интеллектуальному чипу Shenji NX9031 для других компаний. Это важный шаг в коммерциализации собственных разработок. Подробности о новой стратегии и перспективах компании – в нашем материале.

Китайская компания Nio делает важный шаг в развитии своего бизнеса: теперь она начинает получать доход не только от продажи автомобилей, но и от собственного интеллектуального чипа Shenji NX9031 для автопилота. Этот чип, созданный на базе 5-нм автомобильного техпроцесса, уже используется в новых моделях и теперь доступен для производителей компонентов бренда.

Разработка чипа началась в 2021 году и потребовала участия более 600 специалистов, что привело к прогрессу с масштабами отделения полупроводниковой компании. Инвестиции в проект ограничены вложениями, такими как Xpeng и Li Auto, и составили сумму, эквивалентную строительству тысяч инструментов для замены аккумуляторов.

Shenji NX9031 уже интегрирован в такие модели, как ET9, 2025 ES6 и EC6. По словам главы компании, внедрение собственного чипа снижает себестоимость каждого автомобиля примерно на 10 тысяч юаней (114 000 рублей). В условиях жесткой конкуренции и необходимости выхода на прибыль в четвертом квартале Nio активно ищет новые источники доходов и оптимизирует расходы, обеспечивая коммерциализацию своих технологических решений.

В июне 2025 года Nio учредила компанию Anhui Shenji Technology, которая отвечает за разработку, массовое производство чипов, сохраняя полный контроль над процессом. В финансовой дочерней структуре Nio совместно с двумя крупными игроками полупроводникового рынка образуется совместное предприятие с уставным капиталом в 100 миллионов юаней. Крупнейшим акционером стала компания Aixin Yuanzhi Semiconductor с долей 36,4%.

Ранее глава Nio отметил, что Shenji NX9031 превосходит по ряду характеристик даже самые современные решения на рынке. Чип обеспечивает высокую вычислительную мощность, надежную работу в экстремальных условиях и быструю обработку изображений в любых каналах. Именно эти качества необходимы для развития интеллектуальных систем помощи водителю на ближайшие десять лет.

Таким образом, Nio не только оценивает свои позиции на рынке электромобилей, но и становится ведущим игроком в сфере автомобильных технологий, открывая новые горизонты для монетизации реальных разработок.