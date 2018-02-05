5 февраля 2018, 10:42

Nissan 370Z поставили на лыжи

Компания Nissan продолжает эксперименты с гусеничными автомобилями. В прошлом году был представлен кроссовер на гусеницах Rogue Trail Warrior Project. Сейчас японские инженеры решили превратить в снегоход родстер 370Z. Колеса в концепте Nissan 370Zki заменили на лыжи и гусеницы.
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Nissan 370Z
Выпускается с 2009 г.
В Nissan взяли стандартный 370Z Roadster и заменил колеса 1,2-метровыми лыжами спереди и гусеницами шириной 15 дюймов сзади. При этом клиренс увеличился на 76 мм. Переднюю подвеску дополнили адаптерами для управления лыжами. Задняя обзавелась специальными пружинами и креплениями для установки гусениц в ступицы. Существенно переработаны были также тормозная и выпускная системы, модернизированы крепления двигателя и трансмиссии, усилена защита днища. Благодаря лыжам у 370Zki небольшой радиус разворота, в отличие от полностью гусеничных кроссоверов Winter Warrior. Под капотом Nissan 370Zki находится 3,7-литровый V6 мощностью 332 л.с. Трансмиссия – 7-ступенчатый «автомат». 
 
Модель получила название Nissan 370Zki, по ассоциации с английским «ski» - лыжи. Кузов снегомобиля обтянули яркой пленкой, чтобы сделать его более заметным на фоне зимнего пейзажа. Желтые передние фары выглядят как стильные горнолыжные очки. Конечно, потребуется время, чтобы научиться управлять таким необычным автомобилем. Торможение потребует особой сноровки. Но, как уверяют создатели, удовольствие от вождения по заснеженным склонам того стоит!

Этот забавный и удивительный автомобиль построен в единственном экземпляре. Тесты концептуального Nissan 370Zki проходят в горах Восточного Айдахо (США). Публике новинку обещают показать на международном автосалоне в Чикаго, который откроется в конце этой недели.
Новинки и концепт кары Ниссан 370 зет

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Отзыв о Nissan 370 Z 2004 года
Одни из лучших автомобилей мира, ИМХО, конечно, но все-таки. Скорость, комфорт, стиль-мммм...) )
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| Кому: Гарик07 Я меняю 45 000 Мост и 60 000 МКПП соответственно
Антон Борисович
Форум Nissan Micra
Покупал для дочки как первый автомобиль. Маленький - меньше габариты, легче парковаться, к тому же машина не предполагает быстрой езды. На трассе да, расход не маленький, но это связано с маломощным двигателем и не аэродинамической формой. Но для современного города машины таких габаритов сейчас в приоритете ...
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Nissan 370Z поставили на лыжи
{{model_2527}}В Nissan взяли стандартный 370Z Roadster и заменил колеса 1,2-метровыми лыжами спереди и гусеницами шириной 15 дюймов сзади. При этом клиренс увеличился на 76 мм. Переднюю подвеску дополнили адаптерами для управления лыжами. Задняя обзавелась специальными пружинами и креплениями для установки гусениц в ступицы. Существенно переработаны были также тормозная и выпускная системы, модернизированы крепления двигателя и трансмиссии, усилена защита днища. Благодаря лыжам у 370Zki небольшой радиус разворота, в отличие от полностью гусеничных кроссоверов Winter Warrior. Под капотом Nissan 370Zki находится 3,7-литровый V6 мощностью 332 л.с. Трансмиссия – 7-ступенчатый «автомат».  Модель получила название Nissan 370Zki, по ассоциации с английским «ski» - лыжи. Кузов снегомобиля обтянули яркой пленкой, чтобы сделать его более заметным на фоне зимнего пейзажа. Желтые передние фары выглядят как стильные горнолыжные очки. Конечно, потребуется время, чтобы научиться управлять таким необычным автомобилем. Торможение потребует особой сноровки. Но, как уверяют создатели, удовольствие от вождения по заснеженным склонам того стоит!Этот забавный и удивительный автомобиль построен в единственном экземпляре. Тесты концептуального Nissan 370Zki проходят в горах Восточного Айдахо (США). Публике новинку обещают показать на международном автосалоне в Чикаго, который откроется в конце этой недели.
2018-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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