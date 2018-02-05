5 февраля 2018, 10:42
Nissan 370Z поставили на лыжи
Компания Nissan продолжает эксперименты с гусеничными автомобилями. В прошлом году был представлен кроссовер на гусеницах Rogue Trail Warrior Project. Сейчас японские инженеры решили превратить в снегоход родстер 370Z. Колеса в концепте Nissan 370Zki заменили на лыжи и гусеницы.
Nissan 370Z
Выпускается с 2009 г.
Модель получила название Nissan 370Zki, по ассоциации с английским «ski» - лыжи. Кузов снегомобиля обтянули яркой пленкой, чтобы сделать его более заметным на фоне зимнего пейзажа. Желтые передние фары выглядят как стильные горнолыжные очки. Конечно, потребуется время, чтобы научиться управлять таким необычным автомобилем. Торможение потребует особой сноровки. Но, как уверяют создатели, удовольствие от вождения по заснеженным склонам того стоит!
Этот забавный и удивительный автомобиль построен в единственном экземпляре. Тесты концептуального Nissan 370Zki проходят в горах Восточного Айдахо (США). Публике новинку обещают показать на международном автосалоне в Чикаго, который откроется в конце этой недели.
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Отзывы по теме
Одни из лучших автомобилей мира, ИМХО, конечно, но все-таки. Скорость, комфорт, стиль-мммм...) )
| Кому: Гарик07 Я меняю 45 000 Мост и 60 000 МКПП соответственно
Покупал для дочки как первый автомобиль. Маленький - меньше габариты, легче парковаться, к тому же машина не предполагает быстрой езды. На трассе да, расход не маленький, но это связано с маломощным двигателем и не аэродинамической формой. Но для современного города машины таких габаритов сейчас в приоритете ...
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