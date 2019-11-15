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15 ноября 2019, 13:37

Nissan Almera сменила поколение

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Компания Nissan рассказала о бюджетном седане Almera нового поколения, адресованном рынку Таиланда. Фактически новинка представляет собой переименованный Nissan Versa, продажи которого в США начались весной нынешнего года.
Nissan Almera сменила поколение

 

Nissan Almera сменила поколение

 

Nissan Almera сменила поколение

 

Nissan Almera сменила поколение

 

Nissan Almera сменила поколение

 

Nissan Almera сменила поколение

 

Nissan Almera сменила поколение

 

Nissan Almera сменила поколение

 

Nissan Almera сменила поколение

 

Nissan Almera сменила поколение
Nissan Almera сменила поколение
Nissan Almera сменила поколение
Nissan Almera сменила поколение
Nissan Almera сменила поколение
Nissan Almera сменила поколение
Nissan Almera сменила поколение
Nissan Almera сменила поколение
Nissan Almera сменила поколение
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В России выпуск седанов Nissan Almera прекратился в 2018 году. Но у российской и тайской «Альмер» общее только название, конструктивно – это разные автомобили. Новая Almera для Юго-Восточной Азии представляет собой разновидность седана Nissan Versa для североамериканского рынка. Автомобили отличаются лишь уровнем оснащения и моторами.

Габариты тайской Almera: длина – 4 495 мм, ширина – 1 740 мм, колесная база – 2 620 мм. Под капотом установлен 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 100 лошадиных сил, который работает исключительно в паре с бесступенчатым вариатором. Американская Versa оснащается 1,6-литровым атмосферным агрегатом, выдающим 124 л.с.

По комплектации Almera попроще, чем Versa. Базовая версия получила две подушки безопасности, простенькую аудиосистему и стальные колесные диски. В максимальной комплектации количество подушек увеличивается до шести, появляется медиасистема с сенсорным экраном, цифровая панель приборов, система стабилизации, камеры кругового обзора и система автоматического торможения. Первые экземпляры Nissan Almera нового поколения уже сошли с конвейера завода в Таиланде. Цены начинаются от 16 500 долларов (или 1,1 млн рублей по текущему курсу).


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Отзывы по теме
Форум Nissan Almera
привет всем!скажите мне от ниссана альмера на ниссан максимум подойдет генератор
ренат
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Михаил
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Макс
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Nissan Almera сменила поколение
{{material_127213}}В России выпуск седанов Nissan Almera прекратился в 2018 году. Но у российской и тайской «Альмер» общее только название, конструктивно – это разные автомобили. Новая Almera для Юго-Восточной Азии представляет собой разновидность седана Nissan Versa для североамериканского рынка. Автомобили отличаются лишь уровнем оснащения и моторами.Габариты тайской Almera: длина – 4 495 мм, ширина – 1 740 мм, колесная база – 2 620 мм. Под капотом установлен 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 100 лошадиных сил, который работает исключительно в паре с бесступенчатым вариатором. Американская Versa оснащается 1,6-литровым атмосферным агрегатом, выдающим 124 л.с.По комплектации Almera попроще, чем Versa. Базовая версия получила две подушки безопасности, простенькую аудиосистему и стальные колесные диски. В максимальной комплектации количество подушек увеличивается до шести, появляется медиасистема с сенсорным экраном, цифровая панель приборов, система стабилизации, камеры кругового обзора и система автоматического торможения. Первые экземпляры Nissan Almera нового поколения уже сошли с конвейера завода в Таиланде. Цены начинаются от 16 500 долларов (или 1,1 млн рублей по текущему курсу).
2019-11-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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