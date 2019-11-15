15 ноября 2019, 13:37
Nissan Almera сменила поколение
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Компания Nissan рассказала о бюджетном седане Almera нового поколения, адресованном рынку Таиланда. Фактически новинка представляет собой переименованный Nissan Versa, продажи которого в США начались весной нынешнего года.
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Габариты тайской Almera: длина – 4 495 мм, ширина – 1 740 мм, колесная база – 2 620 мм. Под капотом установлен 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 100 лошадиных сил, который работает исключительно в паре с бесступенчатым вариатором. Американская Versa оснащается 1,6-литровым атмосферным агрегатом, выдающим 124 л.с.
По комплектации Almera попроще, чем Versa. Базовая версия получила две подушки безопасности, простенькую аудиосистему и стальные колесные диски. В максимальной комплектации количество подушек увеличивается до шести, появляется медиасистема с сенсорным экраном, цифровая панель приборов, система стабилизации, камеры кругового обзора и система автоматического торможения. Первые экземпляры Nissan Almera нового поколения уже сошли с конвейера завода в Таиланде. Цены начинаются от 16 500 долларов (или 1,1 млн рублей по текущему курсу).
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
привет всем!скажите мне от ниссана альмера на ниссан максимум подойдет генератор
Пиз ят в солярке шумки 0 вообще
машина с «лапой» или прицепной тележкой в России для легковых просто не существует
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