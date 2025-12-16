Nissan Altima 2026 удивляет свежими пакетами и исчезновением базовой версии – что еще изменилось?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 05:51

Nissan Altima 2026: новые комплектации, стартовая цена и обновления для России

Nissan Altima 2026 выходит на рынок с обновленной ценой и новыми опциями. Базовая комплектация исчезла, а SR Midnight Edition добавляет стиль. Гибридных версий по-прежнему нет, что выделяет Altima на фоне конкурентов. Узнайте, чем еще удивит новинка.

Вопреки слухам о скором завершении выпуска, Nissan Altima продолжил свое существование и в 2026 году. Теперь стартовая цена на этот седан составляет 27 580 долларов (2,2 млн рублей). При этом базовая комплектация S ушла в прошлое, и теперь устанавливается порог входа – это версия SV, которая доступна как с передним, так и с полным приводом. Для тех, кто предпочитает более спортивный стиль, предусмотрена комплектация SR, а также возможность выбора между двумя типами привода.

SR-версия теперь стоит от 29 080 долларов (2,3 млн рублей), а за полноприводную модификацию придется выложить 30 480 долларов (2,4 млн рублей). Среди главных новшеств – появление пакета Midnight Edition, который доступен исключительно для SR. Этот набор делает внешний вид Altima более агрессивным и современным.

Midnight Edition отличается затемненными шильдиками и окантовкой окон, черной крышей, фирменной решеткой радиатора и 19-дюймовыми черными дисками. В комплекте также идут люк и двухзонный климат-контроль. Для этой версии доступны четыре варианта окрасов: тактический зеленый металлик, белый перламутр, классический черный и серый перламутр. Кроме того, SR можно дооснастить пакетом Premium, который включает в себя не только люк и климат-контроль, но и подогрев руля и передних сидений, систему ProPILOT Assist, круговой обзор и аудиосистему Bose с девятью динамиками. 

Комплектация SV включает 17-дюймовые легкосплавные диски, комплекс систем безопасности Nissan Safety Shield 360, дистанционным запуском двигателя и 8-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay (только по проводу). Беспроводные интерфейсы доступны лишь в составе пакета SV Premium. SR отличается увеличенными до 19 дюймов колесами, подрулевыми лепестками для вариатора Xtronic, системой Intelligent Trace Control, спортивной подвеской и удлиненным дисплеем на 12,3 дюйма. В этой версии уже по умолчанию есть беспроводные устройства Apple CarPlay и Android Auto.

Внутри SR также можно найти кожаную отделку рычага КПП, спортивные насадки на выхлоп, контрастную прострочку сидений, беспроводную зарядку для смартфона и дополнительные USB-порты для задних пассажиров. Все это делает СР не только самой динамичной, но и самой технологической Altima.

Под капотом у Altima установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском. Вариант с передним приводом выдает 188 лошадиных сил и 244 Нм крутящего момента, полноприводная версия – 182 л.с. и 241 Нм. По заявлению Nissan, расход топлива составляет от 7,8 до 8,4 литра на 100 км в смешанном цикле

Несмотря на то, что конкуренты вроде Toyota Camry уже полностью перешли на гибридные силовые установки, Altima по-прежнему не предлагает электрические или гибридные версии. Это может стать как преимуществом для поклонников классических моторов, так и недостатком для тех, кто ищет экономию топлива и современные технологии. В любом случае, Nissan Altima 2026 года продолжает удерживать позиции на рынке, предлагая свежие решения для тех, кто ценит комфорт, стиль и надежность.

Упомянутые модели: Nissan Altima
Упомянутые марки: Nissan
