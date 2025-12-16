Nissan Altima 2026 удивляет свежими пакетами и исчезновением базовой версии – что еще изменилось?

16 декабря 2025, 05:51
Nissan Altima 2026: новые комплектации, стартовая цена и обновления для России
Nissan Altima 2026: новые комплектации, стартовая цена и обновления для России
Nissan Altima 2026 выходит на рынок с обновленной ценой и новыми опциями. Базовая комплектация исчезла, а SR Midnight Edition добавляет стиль. Гибридных версий по-прежнему нет, что выделяет Altima на фоне конкурентов. Узнайте, чем еще удивит новинка.
Вопреки слухам о скором завершении выпуска, Nissan Altima продолжил свое существование и в 2026 году. Теперь стартовая цена на этот седан составляет 27 580 долларов (2,2 млн рублей). При этом базовая комплектация S ушла в прошлое, и теперь устанавливается порог входа – это версия SV, которая доступна как с передним, так и с полным приводом. Для тех, кто предпочитает более спортивный стиль, предусмотрена комплектация SR, а также возможность выбора между двумя типами привода.
SR-версия теперь стоит от 29 080 долларов (2,3 млн рублей), а за полноприводную модификацию придется выложить 30 480 долларов (2,4 млн рублей). Среди главных новшеств – появление пакета Midnight Edition, который доступен исключительно для SR. Этот набор делает внешний вид Altima более агрессивным и современным.
Midnight Edition отличается затемненными шильдиками и окантовкой окон, черной крышей, фирменной решеткой радиатора и 19-дюймовыми черными дисками. В комплекте также идут люк и двухзонный климат-контроль. Для этой версии доступны четыре варианта окрасов: тактический зеленый металлик, белый перламутр, классический черный и серый перламутр. Кроме того, SR можно дооснастить пакетом Premium, который включает в себя не только люк и климат-контроль, но и подогрев руля и передних сидений, систему ProPILOT Assist, круговой обзор и аудиосистему Bose с девятью динамиками.
Комплектация SV включает 17-дюймовые легкосплавные диски, комплекс систем безопасности Nissan Safety Shield 360, дистанционным запуском двигателя и 8-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay (только по проводу). Беспроводные интерфейсы доступны лишь в составе пакета SV Premium. SR отличается увеличенными до 19 дюймов колесами, подрулевыми лепестками для вариатора Xtronic, системой Intelligent Trace Control, спортивной подвеской и удлиненным дисплеем на 12,3 дюйма. В этой версии уже по умолчанию есть беспроводные устройства Apple CarPlay и Android Auto.
Внутри SR также можно найти кожаную отделку рычага КПП, спортивные насадки на выхлоп, контрастную прострочку сидений, беспроводную зарядку для смартфона и дополнительные USB-порты для задних пассажиров. Все это делает СР не только самой динамичной, но и самой технологической Altima.
Под капотом у Altima установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском. Вариант с передним приводом выдает 188 лошадиных сил и 244 Нм крутящего момента, полноприводная версия – 182 л.с. и 241 Нм. По заявлению Nissan, расход топлива составляет от 7,8 до 8,4 литра на 100 км в смешанном цикле
Несмотря на то, что конкуренты вроде Toyota Camry уже полностью перешли на гибридные силовые установки, Altima по-прежнему не предлагает электрические или гибридные версии. Это может стать как преимуществом для поклонников классических моторов, так и недостатком для тех, кто ищет экономию топлива и современные технологии. В любом случае, Nissan Altima 2026 года продолжает удерживать позиции на рынке, предлагая свежие решения для тех, кто ценит комфорт, стиль и надежность.
Похожие материалы Ниссан
-
23.10.2025, 09:33
Эти популярные автомобили скоро исчезнут с конвейеров навсегда
Авторынок ждут большие перемены. Многие привычные машины скоро исчезнут. Производители готовят им замену. Некоторые решения вас сильно удивят. Узнайте, какие модели уходят в историю. Проверьте, нет ли там вашего авто.Читать далее
-
02.11.2024, 10:30
Кроссовер Kia Sorento чуть не провалил краш-тест
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) провел очередную серию краш-тестов. Результаты корейского кроссовера Kia Sorento были признаны «пограничными», лишь несколько баллов отделяли его от провала. Японский седан Nissan Altima (Teana) показал себя еще хуже.Читать далее
-
18.08.2023, 07:27
Краш-тест 6 популярных бизнес-седанов: только в одном пассажиры второго ряда могут чувствовать себя в безопасности (видео)
Эксперты Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) провели очередную серию краш-тестов и проверили безопасность задних пассажиров в 7 среднеразмерных автомобилях. Три модели тест провалили, еще две прошли по нижнему краю. Один автомобиль получил оценку «приемлемо» и лишь один с честью выдержал испытания.Читать далее
-
16.12.2025, 07:02
Changan представил новый кемпер Fengjing Pro на базе пикапа с ценой от 3,2 млн рублей
Changan выпустил уникальный дом на колесах на базе пикапа. Новинка получила подъемную крышу и современную подвеску. Внутри – инновационные материалы и продуманная эргономика. Мощная гибридная силовая установка обещает уверенное движение. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 06:47
Volkswagen раскрывает характеристики ID. Polo и подтверждает цену до 25 тысяч евро
Volkswagen готовит к выпуску серийный ID. Polo и делится первыми подробностями. Самая доступная версия сохранит цену ниже 25 тысяч евро. Однако базовая комплектация может удивить скромностью. Европейский рынок электромобилей меняется, а ожидания покупателей растут.Читать далее
-
16.12.2025, 06:17
Honda Pilot 2026: старт продаж в США, новые технологии и цены на все комплектации
Honda Pilot 2026 выходит на рынок США с увеличенным экраном и улучшенной шумоизоляцией. Внедорожник получил шесть комплектаций и расширенный список опций. Новинка стала тише, безопаснее и технологичнее. Узнайте, чем еще удивит обновленный Pilot.Читать далее
-
16.12.2025, 06:03
Названы самые надежные китайские автомобили для России по свежему рейтингу
Эксперты составили новый рейтинг надежности китайских автомобилей. В списке есть как привычные модели, так и неожиданные лидеры. Некоторые машины удивили своим местом в итоговой таблице. Узнайте, какие авто из Китая признаны самыми качественными и почему.Читать далее
-
16.12.2025, 05:42
Российский электрокар «Атом»: неожиданные решения и комфорт
Модель, разрабатываемая при поддержке государственного института НАМИ, позиционируется как серийный автомобиль следующего поколения. Уже на стадии прототипа транспортное средство демонстрирует ряд нестандартных решений, которые выделяют его на фоне существующих электрокаров.Читать далее
-
16.12.2025, 05:36
Первый серийный электрокар Bentley: интерьер в стиле Porsche Cayenne Electric
Bentley готовит свой первый серийный электромобиль на платформе Volkswagen. Модель дебютирует в 2026 году. Внешность и интерьер уже рассекречены на шпионских фото. Производство стартует в ближайшее время. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
16.12.2025, 05:27
Четыре лучших автомобиля до миллиона рублей на вторичном рынке в 2025 году
Можно ли найти достойный автомобиль за миллион рублей? Мы изучили рынок и выбрали четыре интересных варианта. В подборке – только проверенные модели, которые не подведут. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы учесть.Читать далее
-
16.12.2025, 05:21
Mercedes-Benz представил CLA 220 с новым гибридным мотором и 48-вольтовой системой
Mercedes-Benz расширяет линейку CLA, добавляя гибридную версию 220. Новый седан получил 48-вольтовую систему и турбомотор. Электродвигатель обеспечивает отличную тягу на низких оборотах. Подробности о технических особенностях и перспективах модели – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Ниссан
-
23.10.2025, 09:33
Эти популярные автомобили скоро исчезнут с конвейеров навсегда
Авторынок ждут большие перемены. Многие привычные машины скоро исчезнут. Производители готовят им замену. Некоторые решения вас сильно удивят. Узнайте, какие модели уходят в историю. Проверьте, нет ли там вашего авто.Читать далее
-
02.11.2024, 10:30
Кроссовер Kia Sorento чуть не провалил краш-тест
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) провел очередную серию краш-тестов. Результаты корейского кроссовера Kia Sorento были признаны «пограничными», лишь несколько баллов отделяли его от провала. Японский седан Nissan Altima (Teana) показал себя еще хуже.Читать далее
-
18.08.2023, 07:27
Краш-тест 6 популярных бизнес-седанов: только в одном пассажиры второго ряда могут чувствовать себя в безопасности (видео)
Эксперты Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) провели очередную серию краш-тестов и проверили безопасность задних пассажиров в 7 среднеразмерных автомобилях. Три модели тест провалили, еще две прошли по нижнему краю. Один автомобиль получил оценку «приемлемо» и лишь один с честью выдержал испытания.Читать далее
-
16.12.2025, 07:02
Changan представил новый кемпер Fengjing Pro на базе пикапа с ценой от 3,2 млн рублей
Changan выпустил уникальный дом на колесах на базе пикапа. Новинка получила подъемную крышу и современную подвеску. Внутри – инновационные материалы и продуманная эргономика. Мощная гибридная силовая установка обещает уверенное движение. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 06:47
Volkswagen раскрывает характеристики ID. Polo и подтверждает цену до 25 тысяч евро
Volkswagen готовит к выпуску серийный ID. Polo и делится первыми подробностями. Самая доступная версия сохранит цену ниже 25 тысяч евро. Однако базовая комплектация может удивить скромностью. Европейский рынок электромобилей меняется, а ожидания покупателей растут.Читать далее
-
16.12.2025, 06:17
Honda Pilot 2026: старт продаж в США, новые технологии и цены на все комплектации
Honda Pilot 2026 выходит на рынок США с увеличенным экраном и улучшенной шумоизоляцией. Внедорожник получил шесть комплектаций и расширенный список опций. Новинка стала тише, безопаснее и технологичнее. Узнайте, чем еще удивит обновленный Pilot.Читать далее
-
16.12.2025, 06:03
Названы самые надежные китайские автомобили для России по свежему рейтингу
Эксперты составили новый рейтинг надежности китайских автомобилей. В списке есть как привычные модели, так и неожиданные лидеры. Некоторые машины удивили своим местом в итоговой таблице. Узнайте, какие авто из Китая признаны самыми качественными и почему.Читать далее
-
16.12.2025, 05:42
Российский электрокар «Атом»: неожиданные решения и комфорт
Модель, разрабатываемая при поддержке государственного института НАМИ, позиционируется как серийный автомобиль следующего поколения. Уже на стадии прототипа транспортное средство демонстрирует ряд нестандартных решений, которые выделяют его на фоне существующих электрокаров.Читать далее
-
16.12.2025, 05:36
Первый серийный электрокар Bentley: интерьер в стиле Porsche Cayenne Electric
Bentley готовит свой первый серийный электромобиль на платформе Volkswagen. Модель дебютирует в 2026 году. Внешность и интерьер уже рассекречены на шпионских фото. Производство стартует в ближайшее время. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
16.12.2025, 05:27
Четыре лучших автомобиля до миллиона рублей на вторичном рынке в 2025 году
Можно ли найти достойный автомобиль за миллион рублей? Мы изучили рынок и выбрали четыре интересных варианта. В подборке – только проверенные модели, которые не подведут. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы учесть.Читать далее
-
16.12.2025, 05:21
Mercedes-Benz представил CLA 220 с новым гибридным мотором и 48-вольтовой системой
Mercedes-Benz расширяет линейку CLA, добавляя гибридную версию 220. Новый седан получил 48-вольтовую систему и турбомотор. Электродвигатель обеспечивает отличную тягу на низких оборотах. Подробности о технических особенностях и перспективах модели – в нашем материале.Читать далее
- 500 000 РNissan Almera Classic, I 2006 в Москве
- 750 000 РNissan Altima 2007 в Москве
- 880 000 РNissan Altima 2007 в Москве
- 1 118 000 РNissan Altima 2017 в Москве
- 1 180 000 РNissan Altima 2015 в Москве
- 459 000 РNissan Almera Classic, I 2006 в Москве
- 1 215 000 РNissan Altima 2015 в Москве
- 950 000 РNissan Altima 2012 в Москве
- 320 000 РNissan Altima 2002 Нахабино
- 1 600 000 РNissan Altima 2017 в Москве