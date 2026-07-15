Конец эпохи: культовый седан Nissan Altima уходит с рынка после обвала продаж на треть

Nissan Altima уходит с рынка США: причины и последствия для автолюбителей

Nissan официально прекращает продажи Altima в США - модель, некогда популярная среди седанов, уходит из-за падения спроса и смены стратегии бренда. Это решение отражает глобальные перемены на рынке и может повлиять на выбор покупателей уже в ближайшие месяцы.

Nissan официально прекращает продажи Altima в США - модель, некогда популярная среди седанов, уходит из-за падения спроса и смены стратегии бренда. Это решение отражает глобальные перемены на рынке и может повлиять на выбор покупателей уже в ближайшие месяцы.

Рынок седанов в США продолжает сжиматься: Nissan объявил о завершении выпуска Altima — одной из самых узнаваемых моделей бренда. Решение связано с резким падением продаж: в 2025 году реализовано менее 93 тысяч автомобилей, что почти в два раза меньше показателей шестилетней давности. В первые полгода 2026 года спрос на Altima снизился ещё на треть, и компания решила не рисковать дальнейшими убытками.

Одновременно с Altima с рынка исчезает гибридная версия Rogue PHEV, уступая место новому Rogue e-Power. Это часть масштабной реструктуризации, в рамках которой Nissan планирует вывести на рынок сразу 11 моделей, чтобы сосредоточиться на более прибыльных сегментах и современных технологиях.

Altima шестого поколения выпускалась с 2018 года, а в 2022-м прошла рестайлинг. Для американского рынка осталась только версия с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 188 л. с., агрегатированным с вариатором. В 2026 году модель ещё можно заказать в комплектациях SV, SV Special Edition, SR и SR Midnight Edition; цены стартуют от 27 580 долларов. Однако уже сейчас ясно: Altima больше не будет частью будущей модельной линейки Nissan в США.

На смену Altima в гамме приходит Sentra — компактнее, свежее и дешевле. Девятое поколение Sentra стартовало в 2025 году, базовая версия стоит от 22 600 долларов. Это решение отражает общую тенденцию: американские покупатели всё чаще отдают предпочтение кроссоверам и компактным автомобилям вместо традиционных седанов.

Для российского рынка уход Altima может быть интересен с точки зрения изменений в стратегии автопроизводителей. Сокращение количества седанов в США способно повлиять на доступность комплектующих и ценовую политику на вторичном рынке. Кроме того, Altima делит платформу с такими моделями, как Murano, Pathfinder и Maxima, что важно для владельцев этих автомобилей при выборе запчастей и сервисного обслуживания. По сути, ситуация с Altima лишний раз подтверждает: даже самые узнаваемые модели не застрахованы от перемен, если рынок диктует новые правила.