Гиганты на старте: кто быстрее — Armada Nismo или Sequoia HEV? Неожиданный поворот с участием Durango Hellcat

28 ноября 2025, 10:36
Nissan Armada Nismo 2026 и Toyota Sequoia HEV устроили гонку, но вмешался Dodge Durango Hellcat
Nissan Armada Nismo 2026 и Toyota Sequoia HEV устроили гонку, но вмешался Dodge Durango Hellcat
Два крупных внедорожника решили выяснить, кто из них быстрее на прямой. Но в самый неожиданный момент к заезду присоединился третий участник. Итоги гонки удивили даже опытных автолюбителей. Узнайте, кто оказался сильнее и почему этот заезд запомнится надолго.
Автомобильные энтузиасты всегда ищут новые поводы для сравнения мощных внедорожников, и на этот раз внимание оказалось приковано к двум настоящим гигантам: Nissan Armada Nismo 2026 модельного года и Toyota Sequoia HEV. Оба автомобиля — представители сегмента полноразмерных SUV, которые обычно ассоциируются с комфортом и вместительностью, а не с динамикой и скоростью. Однако, как сообщает The Fast Lane Truck, участники решили проверить, на что способны эти машины, если к ним подойти с точки зрения спортивных амбиций.
Организаторы устроили сразу два испытания: классический драг-рейсинг с места и заезд с хода. Несмотря на внушительные габариты и массу, оба внедорожника показали достойные результаты. Nissan Armada Nismo, оснащенный модернизированным двигателем и спортивной подвеской, уверенно стартовал и быстро набрал скорость. Toyota Sequoia HEV, в свою очередь, удивила своей гибридной установкой, которая обеспечила отличный отклик на газ и плавное ускорение.
Соперничество между этими двумя моделями было напряженным: каждый из них имел свои сильные стороны. Armada Nismo делал ставку на мощность и агрессивный характер, а Sequoia HEV — на технологичность и экономичность. В заезде с места преимущество оказалось на стороне Nissan, но в гонке с хода Toyota смогла навязать борьбу и даже выйти вперед на некоторых участках трассы.
Однако самый неожиданный момент произошел, когда к дуэли внезапно присоединился Dodge Durango Hellcat. Этот автомобиль, известный своим мощнейшим мотором и взрывным характером, буквально ворвался в заезд, изменив расстановку сил. Его появление стало настоящим сюрпризом для всех участников и зрителей. Durango Hellcat с легкостью обошел обоих соперников, продемонстрировав, что в мире полноразмерных SUV всегда найдется место для настоящей сенсации.
Этот заезд стал отличным примером того, как современные внедорожники могут удивлять не только практичностью, но и спортивным азартом. Даже такие массивные автомобили способны подарить яркие эмоции и неожиданные развязки. Итоги гонки еще раз напомнили: в автомобильном мире всегда есть место для сюрпризов, а привычные фавориты могут уступить дорогу новым героям.
Похожие материалы Ниссан, Тойота
-
20.10.2025, 16:21
Редкая Toyota Sequoia Capstone в ярком цвете удивила внедорожным стилем
Toyota вновь удивляет поклонников необычными решениями. В этот раз внимание привлекла редкая версия Sequoia. Яркий цвет и крупные колеса делают ее заметной на любой дороге. Но что скрывается за эффектным внешним видом?Читать далее
-
08.10.2025, 07:44
Крупная отзывная кампания Toyota затронула сотни тысяч пикапов и внедорожников
Японский гигант объявил сервисную акцию. Проблема найдена в электронике новых машин. Этот дефект может создать опасную ситуацию. Владельцам рекомендуют не затягивать с визитом. Решение оказалось на удивление простым. Рассказываем все подробности этого отзыва.Читать далее
-
02.10.2025, 13:23
Гигантский внедорожник Toyota Sequoia добрался до России по параллельному импорту
В автосалонах появился огромный внедорожник. Его привезли неофициально из-за океана. Автомобиль получил мощный гибридный мотор. Цены на новинку уже известны. Они могут сильно удивить покупателей.Читать далее
-
12.05.2023, 15:23
3 самых надежных внедорожника с двигателями-миллионниками
Настоящие рамные внедорожники пользуются заслуженной у отечественных автомобилистов. Они востребованы на вторичном рынке невзирая на возраст. Эксперты выбрали три машины с самыми надежными моторами, которые при должном уходе могут отходить по миллиону километров без капремонта.Читать далее
-
08.12.2022, 16:38
Самые долговечные автомобили в мире: в ТОП-10 вошли шесть моделей Toyota
Эксперты агентства ISeeCars изучили миллионы автомобилей, выпущенных за последние два десятилетия, чтобы определить, какие модели можно назвать наиболее долговечными. Они остаются в строю, пока на одометре одна сотня тысяч километров сменяет другую.Читать далее
-
21.01.2022, 11:26
Лучшие 8-местные внедорожники в мире
Большой вместительный внедорожник может стать идеальным автомобилем для дружной семьи, любящей приключения на природе. Вместительный салон и багажник позволят взять с собой всех домочадцев, домашних питомцев и необходимый багаж, а увеличенный дорожный просвет поможет покорить любую сельскую дорогу.Читать далее
-
25.05.2021, 15:55
6 внедорожников с самыми большими багажниками
Современные внедорожники предлагают такие комбинации, как безопасность, комфорт, динамика и продвинутые технологии. Они предназначены для перевозки семей и их багажа, предоставляя под все это максимум пространства. Читать далее
-
20.01.2021, 23:16
ТОП-10 автомобилей с которыми не спешат расставаться
Компания iSeeCars проанализировала рынок поддержанных автомобилей и назвала ТОП-10 моделей с самым длительным сроком эксплуатации. В список попали одни японские бренды.Читать далее
-
28.11.2025, 14:57
Helfimmer увеличил локализацию: российские полуприцепы теперь дешевле и доступнее
В России изменились условия для покупки полуприцепов Helfimmer. Производитель повысил локализацию. Теперь техника доступна по новым программам. Подробности удивят даже опытных перевозчиков.Читать далее
-
28.11.2025, 14:46
Furgok Xpace 600: дом на колесах с сухой ванной и просторным интерьером для жизни в пути
Furgok Xpace 600 меняет представление о жизни на колесах. Внутри скрывается необычная ванная и простор для настоящих путешественников. Этот автодом удивляет инновациями и продуманной эргономикой. Узнайте, почему он может стать идеальным выбором для долгих поездок.Читать далее
-
28.11.2025, 14:39
TANK 400 в исполнении Arctic Trucks: китайский внедорожник стал еще суровее
TANK 400 обзавелся версией Arctic Trucks AT35. Новинка удивляет габаритами и колесами. Улучшена устойчивость и проходимость. Что еще изменилось в популярном внедорожнике?Читать далее
Похожие материалы Ниссан, Тойота
-
20.10.2025, 16:21
Редкая Toyota Sequoia Capstone в ярком цвете удивила внедорожным стилем
Toyota вновь удивляет поклонников необычными решениями. В этот раз внимание привлекла редкая версия Sequoia. Яркий цвет и крупные колеса делают ее заметной на любой дороге. Но что скрывается за эффектным внешним видом?Читать далее
-
08.10.2025, 07:44
Крупная отзывная кампания Toyota затронула сотни тысяч пикапов и внедорожников
Японский гигант объявил сервисную акцию. Проблема найдена в электронике новых машин. Этот дефект может создать опасную ситуацию. Владельцам рекомендуют не затягивать с визитом. Решение оказалось на удивление простым. Рассказываем все подробности этого отзыва.Читать далее
-
02.10.2025, 13:23
Гигантский внедорожник Toyota Sequoia добрался до России по параллельному импорту
В автосалонах появился огромный внедорожник. Его привезли неофициально из-за океана. Автомобиль получил мощный гибридный мотор. Цены на новинку уже известны. Они могут сильно удивить покупателей.Читать далее
-
12.05.2023, 15:23
3 самых надежных внедорожника с двигателями-миллионниками
Настоящие рамные внедорожники пользуются заслуженной у отечественных автомобилистов. Они востребованы на вторичном рынке невзирая на возраст. Эксперты выбрали три машины с самыми надежными моторами, которые при должном уходе могут отходить по миллиону километров без капремонта.Читать далее
-
08.12.2022, 16:38
Самые долговечные автомобили в мире: в ТОП-10 вошли шесть моделей Toyota
Эксперты агентства ISeeCars изучили миллионы автомобилей, выпущенных за последние два десятилетия, чтобы определить, какие модели можно назвать наиболее долговечными. Они остаются в строю, пока на одометре одна сотня тысяч километров сменяет другую.Читать далее
-
21.01.2022, 11:26
Лучшие 8-местные внедорожники в мире
Большой вместительный внедорожник может стать идеальным автомобилем для дружной семьи, любящей приключения на природе. Вместительный салон и багажник позволят взять с собой всех домочадцев, домашних питомцев и необходимый багаж, а увеличенный дорожный просвет поможет покорить любую сельскую дорогу.Читать далее
-
25.05.2021, 15:55
6 внедорожников с самыми большими багажниками
Современные внедорожники предлагают такие комбинации, как безопасность, комфорт, динамика и продвинутые технологии. Они предназначены для перевозки семей и их багажа, предоставляя под все это максимум пространства. Читать далее
-
20.01.2021, 23:16
ТОП-10 автомобилей с которыми не спешат расставаться
Компания iSeeCars проанализировала рынок поддержанных автомобилей и назвала ТОП-10 моделей с самым длительным сроком эксплуатации. В список попали одни японские бренды.Читать далее
-
28.11.2025, 14:57
Helfimmer увеличил локализацию: российские полуприцепы теперь дешевле и доступнее
В России изменились условия для покупки полуприцепов Helfimmer. Производитель повысил локализацию. Теперь техника доступна по новым программам. Подробности удивят даже опытных перевозчиков.Читать далее
-
28.11.2025, 14:46
Furgok Xpace 600: дом на колесах с сухой ванной и просторным интерьером для жизни в пути
Furgok Xpace 600 меняет представление о жизни на колесах. Внутри скрывается необычная ванная и простор для настоящих путешественников. Этот автодом удивляет инновациями и продуманной эргономикой. Узнайте, почему он может стать идеальным выбором для долгих поездок.Читать далее
-
28.11.2025, 14:39
TANK 400 в исполнении Arctic Trucks: китайский внедорожник стал еще суровее
TANK 400 обзавелся версией Arctic Trucks AT35. Новинка удивляет габаритами и колесами. Улучшена устойчивость и проходимость. Что еще изменилось в популярном внедорожнике?Читать далее
- 13 590 000 РToyota Sequoia 2025 в Москве
- 16 200 000 РToyota Sequoia 2024 в Москве
- 15 390 000 РToyota Sequoia 2023 в Москве
- 15 490 000 РToyota Sequoia 2023 в Москве
- 14 850 000 РToyota Sequoia 2023 в Москве
- 14 900 000 РToyota Sequoia 2024 в Москве
- 16 500 000 РToyota Sequoia 2024 в Москве
- 14 700 000 РToyota Sequoia 2022 в Москве
- 14 790 000 РToyota Sequoia 2025 в Москве
- 8 500 000 РToyota Sequoia 2019 в Москве