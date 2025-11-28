Гиганты на старте: кто быстрее — Armada Nismo или Sequoia HEV? Неожиданный поворот с участием Durango Hellcat

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 10:36

Nissan Armada Nismo 2026 и Toyota Sequoia HEV устроили гонку, но вмешался Dodge Durango Hellcat

Nissan Armada Nismo 2026 и Toyota Sequoia HEV устроили гонку, но вмешался Dodge Durango Hellcat

Два крупных внедорожника решили выяснить, кто из них быстрее на прямой. Но в самый неожиданный момент к заезду присоединился третий участник. Итоги гонки удивили даже опытных автолюбителей. Узнайте, кто оказался сильнее и почему этот заезд запомнится надолго.

Автомобильные энтузиасты всегда ищут новые поводы для сравнения мощных внедорожников, и на этот раз внимание оказалось приковано к двум настоящим гигантам: Nissan Armada Nismo 2026 модельного года и Toyota Sequoia HEV. Оба автомобиля — представители сегмента полноразмерных SUV, которые обычно ассоциируются с комфортом и вместительностью, а не с динамикой и скоростью. Однако, как сообщает The Fast Lane Truck, участники решили проверить, на что способны эти машины, если к ним подойти с точки зрения спортивных амбиций.

Организаторы устроили сразу два испытания: классический драг-рейсинг с места и заезд с хода. Несмотря на внушительные габариты и массу, оба внедорожника показали достойные результаты. Nissan Armada Nismo, оснащенный модернизированным двигателем и спортивной подвеской, уверенно стартовал и быстро набрал скорость. Toyota Sequoia HEV, в свою очередь, удивила своей гибридной установкой, которая обеспечила отличный отклик на газ и плавное ускорение.

Соперничество между этими двумя моделями было напряженным: каждый из них имел свои сильные стороны. Armada Nismo делал ставку на мощность и агрессивный характер, а Sequoia HEV — на технологичность и экономичность. В заезде с места преимущество оказалось на стороне Nissan, но в гонке с хода Toyota смогла навязать борьбу и даже выйти вперед на некоторых участках трассы.

Однако самый неожиданный момент произошел, когда к дуэли внезапно присоединился Dodge Durango Hellcat. Этот автомобиль, известный своим мощнейшим мотором и взрывным характером, буквально ворвался в заезд, изменив расстановку сил. Его появление стало настоящим сюрпризом для всех участников и зрителей. Durango Hellcat с легкостью обошел обоих соперников, продемонстрировав, что в мире полноразмерных SUV всегда найдется место для настоящей сенсации.

Этот заезд стал отличным примером того, как современные внедорожники могут удивлять не только практичностью, но и спортивным азартом. Даже такие массивные автомобили способны подарить яркие эмоции и неожиданные развязки. Итоги гонки еще раз напомнили: в автомобильном мире всегда есть место для сюрпризов, а привычные фавориты могут уступить дорогу новым героям.

Упомянутые модели: Nissan Armada, Toyota Sequoia
Упомянутые марки: Nissan, Toyota
