Дом на колесах с солнечными батареями и душем: уникальный Nissan Atlas из Японии за 4 200 000 ₽

21 июля 2026, 20:41
Nissan Atlas 1995: редкий автодом с дизельным мотором QD32 и пробегом 105 000 км
Nissan Atlas 1995: редкий автодом с дизельным мотором QD32 и пробегом 105 000 км
Во Владивостоке выставлен на продажу уникальный альковный автодом Nissan Atlas 1995 года с дизельным двигателем 3.2 л и автоматической коробкой. Модель отличается богатой комплектацией и отсутствием пробега по России, что делает ее особенно привлекательной для ценителей надежных домов на колесах.
Продажа домов на колесах в России постепенно выходит на новый уровень, и появление на рынке Nissan Atlas 1995 года во Владивостоке — яркое тому подтверждение. Этот альковный автодом с дизельным двигателем QD32 объемом 3,2 литра и автоматической коробкой передач сразу привлекает внимание тех, кто ищет надежный и функциональный транспорт для путешествий.
Машина приобретена с пробегом 105 000 км, в условиях России и стран СНГ не эксплуатировалась. Это важный момент для покупателей, которые ценят свежесть техники и ее износ.
Комплектация Nissan Atlas 1995 года действительно впечатляет. В салоне предусмотрены шесть посадочных мест и два полноценных спальных места на первом и втором ярусе, а также холодильник, газовая плита, биотуалет, душ и раковина. Для автономности установлены бак для пресной воды на 100 литров, два дополнительных аккумулятора и солнечные батареи на крыше. Кроме того, в оснащение входят лестница, две камеры с мониторами, устройство для перевозки велосипедов и фаркоп. Все дополнительные опции официально внесены в ПТС, включая электронную регистрацию и подключение.
Особое внимание уделяется двигателю QD32, который среди знатоков считается одним из самых надежных дизелей в своем классе. Такой мотор отличается неприхотливостью и простотой обслуживания, что особенно важно для автодомов, эксплуатируемых в сложных условиях российских дорог.
Среди нюансов стоит отметить, что год выпуска автомобиля не соответствует данным в ПТС, а в истории пробега зафиксировано 10 записей — это может свидетельствовать о прозрачности эксплуатации, однако требует тщательной проверки перед покупкой. Руль у машины правый, как у большинства японских моделей, что может быть как плюсом, так и минусом в зависимости от предпочтений будущего владельца.
На российском рынке подобные автодома встречаются нечасто, особенно в таком состоянии и с такой насыщенной комплектацией. В последние годы спрос на дома на колесах растет, что связано с развитием автопутешествий и желанием иметь мобильное жилье для отдыха или работы. Nissan Atlas 1995 года может стать отличным выбором для тех, кто ищет баланс между ценой, надежностью и уровнем оснащения.
Альковные автодома отличаются дополнительным спальным местом над кабиной, что увеличивает полезное пространство внутри. В России такие модели ценятся за универсальность и возможность длительных автономных поездок. Цена в 4 200 000 рублей выглядит конкурентной с учетом состояния и оснащения машины. Судя по комплектации и техническим характеристикам, Nissan Atlas 1995 года способен удовлетворить запросы даже требовательных автотуристов.
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