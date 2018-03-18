18 марта 2018, 09:03

Nissan дал зеленый свет электрическому кроссоверу

Компания Nissan официально подтвердила планы построить электромобиль на базе концепт-кара IMX, который представили в октябре на Токийском автосалоне. К сожалению, ждать серийный автомобиль придется несколько лет.
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  Nissan дал зеленый свет электрическому кроссоверу Nissan Nissan дал зеленый свет электрическому кроссоверу Nissan Nissan дал зеленый свет электрическому кроссоверу Nissan Nissan дал зеленый свет электрическому кроссоверу Nissan Nissan дал зеленый свет электрическому кроссоверу
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Компания Nissan рассекретила на автосалоне в Токио концепт электрического кроссовера с именем IMX. Новинка ...
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Глава европейского дизайн-бюро Nissan Мамору Аоки сообщил, что в течение ближайших нескольких лет компания представит серийное воплощение концептуального кроссовера Nissan IMX. Товарный вариант унаследует большинство технических и дизайнерских особенностей прототипа. По словам Аоки-сан, новинка станет для Nissan настоящим прорывом. Ни чуть не меньшим, чем первый Qashqai образца 2006 года.

Серийный кроссовер построят на одной платформе с электрокаром Leaf второго поколения. Благодаря тому, что аккумуляторы расположатся внизу под полом, а блок климатической установки переместится под капот, в салоне станет ощутимо просторнее. Новый автомобиль будет ближе к своим японским корням. Технологичность в сочетании со строгостью, простотой и натуральными материалами – этим принципом руководствовались дизайнеры марки. В отделке интерьера используется дерево и полупрозрачный пластик, подсвеченный изнутри, напоминая обстановку компактного и универсального жилища обычного японца. 

Подробностей о силовой установке серийной модели пока нет. Концепт-кар оснастили двумя электромоторами – по одному на каждую ось. Их суммарная отдача составляла 423 л.с. (700 Нм), а запас хода – до 600 километров. В Женеве Nissan продемонстрировал модифицированную версию прототипа с приставкой «Kuro» («Черный»). Колесные диски кроссовера выкрасили в черный цвет, а кузов – в серый. Немного изменилось оформление передней части. 

Но главные отличия скрываются в технической стороне. Концепт-кар оснастили новой технологией B2V (Brain-to-Vehicle – «От мозга к автомобилю»), которая позволяет управлять электрокаром силой мысли. Связь человека с машиной поддерживает специальный шлем. Кроме того, электроника следит за физическим состоянием водителя и при сильной усталости задействует автопилот ProPilot.
Новинки и концепт кары Ниссан
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Nissan дал зеленый свет электрическому кроссоверу
{{material_121490}}Глава европейского дизайн-бюро Nissan Мамору Аоки сообщил, что в течение ближайших нескольких лет компания представит серийное воплощение концептуального кроссовера Nissan IMX. Товарный вариант унаследует большинство технических и дизайнерских особенностей прототипа. По словам Аоки-сан, новинка станет для Nissan настоящим прорывом. Ни чуть не меньшим, чем первый Qashqai образца 2006 года.Серийный кроссовер построят на одной платформе с электрокаром Leaf второго поколения. Благодаря тому, что аккумуляторы расположатся внизу под полом, а блок климатической установки переместится под капот, в салоне станет ощутимо просторнее. Новый автомобиль будет ближе к своим японским корням. Технологичность в сочетании со строгостью, простотой и натуральными материалами – этим принципом руководствовались дизайнеры марки. В отделке интерьера используется дерево и полупрозрачный пластик, подсвеченный изнутри, напоминая обстановку компактного и универсального жилища обычного японца. Подробностей о силовой установке серийной модели пока нет. Концепт-кар оснастили двумя электромоторами – по одному на каждую ось. Их суммарная отдача составляла 423 л.с. (700 Нм), а запас хода – до 600 километров. В Женеве Nissan продемонстрировал модифицированную версию прототипа с приставкой «Kuro» («Черный»). Колесные диски кроссовера выкрасили в черный цвет, а кузов – в серый. Немного изменилось оформление передней части. Но главные отличия скрываются в технической стороне. Концепт-кар оснастили новой технологией B2V (Brain-to-Vehicle – «От мозга к автомобилю»), которая позволяет управлять электрокаром силой мысли. Связь человека с машиной поддерживает специальный шлем. Кроме того, электроника следит за физическим состоянием водителя и при сильной усталости задействует автопилот ProPilot.
2018-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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