18 марта 2018, 09:03
Nissan дал зеленый свет электрическому кроссоверу
Компания Nissan официально подтвердила планы построить электромобиль на базе концепт-кара IMX, который представили в октябре на Токийском автосалоне. К сожалению, ждать серийный автомобиль придется несколько лет.
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Серийный кроссовер построят на одной платформе с электрокаром Leaf второго поколения. Благодаря тому, что аккумуляторы расположатся внизу под полом, а блок климатической установки переместится под капот, в салоне станет ощутимо просторнее. Новый автомобиль будет ближе к своим японским корням. Технологичность в сочетании со строгостью, простотой и натуральными материалами – этим принципом руководствовались дизайнеры марки. В отделке интерьера используется дерево и полупрозрачный пластик, подсвеченный изнутри, напоминая обстановку компактного и универсального жилища обычного японца.
Подробностей о силовой установке серийной модели пока нет. Концепт-кар оснастили двумя электромоторами – по одному на каждую ось. Их суммарная отдача составляла 423 л.с. (700 Нм), а запас хода – до 600 километров. В Женеве Nissan продемонстрировал модифицированную версию прототипа с приставкой «Kuro» («Черный»). Колесные диски кроссовера выкрасили в черный цвет, а кузов – в серый. Немного изменилось оформление передней части.
Но главные отличия скрываются в технической стороне. Концепт-кар оснастили новой технологией B2V (Brain-to-Vehicle – «От мозга к автомобилю»), которая позволяет управлять электрокаром силой мысли. Связь человека с машиной поддерживает специальный шлем. Кроме того, электроника следит за физическим состоянием водителя и при сильной усталости задействует автопилот ProPilot.
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