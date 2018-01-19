Nissan e-NV200 получил увеличенный запас хода
Такого показателя удалось достичь за счет новой аккумуляторной батареи емкостью 40 кВт/ч. При этом его грузоподъемность и вместимость багажного отделения не уменьшены, а трансмиссия с одноступенчатым редуктором делает вождение легче и безопаснее.
В зависимости от комплектации e-NV200 оснащается цветной камерой заднего вида, возможностью подключения через Bluetooth, системой бесключевого доступа Intelligent Key и полностью интегрированной системой навигации. Приложение NissanConnect EV помогает водителям отслеживать сведения об автомобилях и записывать отчеты водителей в цифровом виде. Владельцы могут проверять информацию об уровне зарядки батареи, запускать процесс зарядки и дистанционно задавать параметры работы системы климат-контроля.
Поставки новинки на европейский рынок, оснащенного модернизированной батареей 40 кВт/ч, начнутся весной 2018 года. В Европе уже принимают первые заказы на модели ограниченной серии 2.ZERO, который предлагается в двух вариантах: 5-дверный фургон или 7-местный пассажирский минивен Evalia. Для облегчения погрузки-выгрузки пол багажного отделения находится всего в 52 см от уровня земли.
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