19 января 2018, 16:09

Nissan e-NV200 получил увеличенный запас хода

Nissan представляет обновленный фургон e-NV200 с нулевым уровнем выбросов вредных веществ. Автомобиль отныне способен проезжать на одном запасе батарей на 60% больше, чем раньше.
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Nissan e-NV200 получил увеличенный запас хода Nissan NV200

Такого показателя удалось достичь за счет новой аккумуляторной батареи емкостью 40 кВт/ч. При этом его грузоподъемность и вместимость багажного отделения не уменьшены, а трансмиссия с одноступенчатым редуктором делает вождение легче и безопаснее.

Nissan NV200
Выпускается с 2009 г.
Отзывов: 1
Новый коммерческий автомобиль поможет бизнесменам и профессиональным водителям  осуществлять все доставки только с использованием электроэнергии. Покупатели e-NV200 теперь смогут проехать без подзарядки на 100 км больше – по сравнению с владельцами фургона предыдущего поколения, оснащенного батареей емкостью 24 кВт//ч.

В зависимости от комплектации e-NV200 оснащается цветной камерой заднего вида, возможностью подключения через Bluetooth, системой бесключевого доступа Intelligent Key и полностью интегрированной системой навигации. Приложение NissanConnect EV помогает водителям отслеживать сведения об автомобилях и записывать отчеты водителей в цифровом виде. Владельцы могут проверять информацию об уровне зарядки батареи, запускать процесс зарядки и дистанционно задавать параметры работы системы климат-контроля.

Поставки новинки на европейский рынок, оснащенного модернизированной батареей 40 кВт/ч, начнутся весной 2018 года. В Европе уже принимают первые заказы на модели ограниченной серии 2.ZERO, который предлагается в двух вариантах: 5-дверный фургон или 7-местный пассажирский минивен Evalia. Для облегчения погрузки-выгрузки пол багажного отделения находится всего в 52 см от уровня земли.

Дизайн и тюнинг Ниссан НВ 200, НВ200

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Nissan e-NV200 получил увеличенный запас хода
Такого показателя удалось достичь за счет новой аккумуляторной батареи емкостью 40 кВт/ч. При этом его грузоподъемность и вместимость багажного отделения не уменьшены, а трансмиссия с одноступенчатым редуктором делает вождение легче и безопаснее.{{model_3229}} Новый коммерческий автомобиль поможет бизнесменам и профессиональным водителям  осуществлять все доставки только с использованием электроэнергии. Покупатели e-NV200 теперь смогут проехать без подзарядки на 100 км больше – по сравнению с владельцами фургона предыдущего поколения, оснащенного батареей емкостью 24 кВт//ч.В зависимости от комплектации e-NV200 оснащается цветной камерой заднего вида, возможностью подключения через Bluetooth, системой бесключевого доступа Intelligent Key и полностью интегрированной системой навигации. Приложение NissanConnect EV помогает водителям отслеживать сведения об автомобилях и записывать отчеты водителей в цифровом виде. Владельцы могут проверять информацию об уровне зарядки батареи, запускать процесс зарядки и дистанционно задавать параметры работы системы климат-контроля.Поставки новинки на европейский рынок, оснащенного модернизированной батареей 40 кВт/ч, начнутся весной 2018 года. В Европе уже принимают первые заказы на модели ограниченной серии 2.ZERO, который предлагается в двух вариантах: 5-дверный фургон или 7-местный пассажирский минивен Evalia. Для облегчения погрузки-выгрузки пол багажного отделения находится всего в 52 см от уровня земли.
2018-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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