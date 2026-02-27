Две версии одной модели: как Nissan собирается обойти конкурентов с новым Pathfinder

Nissan готовит две версии Pathfinder: рамная модель появится не раньше 2029 года

Nissan планирует вернуть рамный Pathfinder и запустить сразу две разные версии. Мало кто знает, что новая модель получит гибридную установку, а нынешний кроссовер останется в продаже. Что грозит рынку и почему это важно именно сейчас - в нашем материале.

Для российских автолюбителей новость о возможном возвращении рамного Nissan Pathfinder может стать настоящим событием. В условиях растущего спроса на новые внедорожники с классической конструкцией решение японской компании сделать ставку на раму выглядит как ответ на запрос рынка. Речь идет не просто о смене поколения — это принципиально новый подход к линейке Pathfinder, который может изменить расстановку сил в сегменте полноразмерных внедорожников.

Как стало известно, Nissan намерен выпустить сразу две версии популярной модели: привычный кроссовер с несущим кузовом и полноценный рамный внедорожник, рассчитанный на серьезное бездорожье. Обе машины, вероятно, будут построены на общей платформе, но различия между ними окажутся фундаментальными. Такой шаг позволит компании удовлетворить запросы как традиционных автовладельцев, так и сторонников активного отдыха, не жертвуя ни комфортом, ни проходимостью.

По информации профильных изданий, дебют рамного Pathfinder предварительно запланирован на 2029 год. Это означает, что у поклонников марки есть время на подготовку, а у Nissan — достаточно ресурсов, чтобы довести проект до совершенства. Техническая часть новинки, по слухам, будет унифицирована с пикапом Frontier и премиальным Infiniti QX60, что гарантирует высокий уровень надежности и современный набор опций.

Особое внимание уделяется моторной гамме. Если нынешний Pathfinder остается исключительно бензиновым, то рамная версия в перспективе может получить гибридную силовую установку. Такой ход позволит не только снизить расход топлива, но и сделать автомобиль более привлекательным для тех, кто заботится об экологии и экономии. Впрочем, окончательные решения по двигателям пока не озвучены: представители Nissan подчеркивают, что обсуждение все еще продолжается.

На сегодняшний день актуальное поколение Pathfinder продается в США по цене от 41,4 тысячи долларов (примерно 3,2 миллиона рублей по текущему курсу). Рамная модификация, скорее всего, будет стоить дороже из-за более сложной конструкции и расширенных внедорожных возможностей. Однако для многих поклонников бренда именно возвращение к классической схеме станет главным аргументом в пользу покупки.

В пресс-службе Nissan пока не дают официальных комментариев по поводу запуска модели, ограничиваясь формулировкой, что «окончательные решения еще не приняты». Тем не менее сама утечка информации о проекте говорит о серьезности намерений компании. В условиях, когда конкуренты активно развивают свои линейки внедорожников, промедление может стоить доли рынка.

Ранее также стало известно, что в Мексике началось производство обновленной Nissan Almera. Это подтверждает: японский автогигант не собирается сбавлять обороты и продолжает инвестировать в развитие модельного ряда. Возвращение рамного «Следопыта» может стать логичным продолжением этой стратегии и укрепить позиции бренда на мировом рынке.