18 октября 2017, 15:53
Nissan готовит электрический вседорожник. Видео
На автосалоне в Токио, который начнет свою работу уже 25 октября, Nissan покажет вседорожник с полностью электрической силовой установкой. Новинка под названием Terra будет построена на базе хэтчбека Leaf нового поколения.
Ранее мы писали
Nissan представляет новую генерацию электрического хэтчбека Nissan Leaf, который поступит в продажу на европейский ...Читать далее
Название Terra для кроссовера японский автопроизводитель запатентовал в Малайзии. Все технические подробности проекта пока что держатся в строгом секрете. Известно лишь, что «начинка» электрического SUV позволит преодолевать машине порядка 500 км.
В 2012 году на автосалоне в Париже Nissan представила концептуальный кроссовер TeRRA. Тогдашний прототип имел под своим капотом электрическую силовую установку с тремя двигателями. Один вращал передние колеса, а два других – задние. Серийный Terra тоже может получить систему полного привода.
Читайте по теме
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
25.08.2017, 09:00
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
18.05.2017, 22:30
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Читайте по теме
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
25.08.2017, 09:00
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
18.05.2017, 22:30
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Где находится бортовой компьютер, и как его найти?
Подобная проблема у меня была. Не знаю с чем именно связано и как логически объяснить, но помогла только замена датчика воздуха. Причем выяснять пришлось именно опытным путем, так как по диагностике все проходило нормально. Вот после замены такое явление исчезло. Если честно, то с моим мастером до сих ...
Я очень ценю автомобили марки nissan. Но вот именно nissan np300 довольно неоднозначный. К достоинствам данного автомобиля я бы отнес грузоподъемность, надежный мотор миллионник, его приемлемую стоимость. Внешний вид и проходимость по бездорожью автомобиля привлекает. Однако комфорта в салоне маловато ...
Интересные разделы
АвтоМосква Nissan Автомудрость Nissan АвтоПитер Nissan Дизайн и тюнинг Nissan Новинки и концепт кары Nissan Новости и акции автосалонов Nissan Автосалоны и дилеры марки Nissan Аренда и прокат авто марки Nissan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Nissan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Nissan
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное