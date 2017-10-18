18 октября 2017, 15:53

Nissan готовит электрический вседорожник. Видео

На автосалоне в Токио, который начнет свою работу уже 25 октября, Nissan покажет вседорожник с полностью электрической силовой установкой. Новинка под названием Terra будет построена на базе хэтчбека Leaf нового поколения.
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Пока что официальной информации о модели не так много. Производитель опубликовал лишь тизер новинки. Также сообщается, что в Токио перед публикой предстанет прототип, а серийный вариант модели покажут в 2019 году.

Название Terra для кроссовера японский автопроизводитель запатентовал в Малайзии. Все технические подробности проекта пока что держатся в строгом секрете. Известно лишь, что «начинка» электрического SUV позволит преодолевать машине порядка 500 км.

В 2012 году на автосалоне в Париже Nissan представила концептуальный кроссовер TeRRA. Тогдашний прототип имел под своим капотом электрическую силовую установку с тремя двигателями. Один вращал передние колеса, а два других – задние. Серийный Terra тоже может получить систему полного привода.

Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан

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Nissan готовит электрический вседорожник. Видео
{{material_120844}} Пока что официальной информации о модели не так много. Производитель опубликовал лишь тизер новинки. Также сообщается, что в Токио перед публикой предстанет прототип, а серийный вариант модели покажут в 2019 году.Название Terra для кроссовера японский автопроизводитель запатентовал в Малайзии. Все технические подробности проекта пока что держатся в строгом секрете. Известно лишь, что «начинка» электрического SUV позволит преодолевать машине порядка 500 км.В 2012 году на автосалоне в Париже Nissan представила концептуальный кроссовер TeRRA. Тогдашний прототип имел под своим капотом электрическую силовую установку с тремя двигателями. Один вращал передние колеса, а два других – задние. Серийный Terra тоже может получить систему полного привода.
2017-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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