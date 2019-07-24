24 июля 2019, 16:32
Nissan готовит массовые увольнения
- 798
- 0
Компания Nissan Motor Co Ltd. планирует сократить более 10 000 сотрудников из-за падения финансовых показателей. Сокращение затронет, в первую очередь, зарубежные автозаводы марки. Официальное заявление по этому поводу ожидается завтра, 25 июля.
Ранее мы писали
Сегодня совет директоров Mitsubishi последовал примеру коллег из Nissan и освободил Карлоса Гона от постов ...Читать далее
Угроза увольнения нависла над работниками зарубежных заводов Nissan. В группу риска попадают предприятия, которые демонстрируют низкие результаты. Входит ли в их число петербургский завод «Ниссан мануфэкчуринг Рус», пока неизвестно. По словам собеседника Reuters в Nissan, сокращения наверняка затронут предприятия в Индии и Бразилии.
В четверг, 25 июля, Nissan Motor Co Ltd. должна опубликовать финансовые итоги за первый квартал 2019 года. Ожидаемое падение прибыли составит 90% и тогда нынешние показатели станут худшими за последние 11 лет. По итогам первой половины 2019 года продажи новых легковых автомобилей Nissan в России снизились на 15%. Неважно обстоят дела и на ключевом для компании североамериканском рынке. Всё это в Nissan называют «тяжелым наследием Карлоса Гона», которое нужно искоренять, улучшая имидж бренда, а не увеличивая цифры в отчетах о проданных автомобилях.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
03.04.2018, 21:48
На новом Nissan GT-R плавим асфальт «Сочи Автодрома»
13.08.2017, 20:31
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
03.04.2018, 21:48
На новом Nissan GT-R плавим асфальт «Сочи Автодрома»
13.08.2017, 20:31
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Руслан Здравствуйте помогите пожалуйста расход около 17 литров стал чек горить а так работает тянет нормально в чем искать причину?
Цитата:| Кому: Анна Книга по эксплуатации, в самом начале код
Машины, подобные Z, по хорошему созданы для трека, но получить от них удовольствие можно и на обычных дорогах. Ощущение вжимания в кресло и быстрые ускорения – вот первое, что ты покупаешь в Z. Ты просто покупаешь свой собственный маленький аттракцион и получаешь удовольствие. Но только летом :-) Зимой ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве