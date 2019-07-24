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24 июля 2019, 16:32

Nissan готовит массовые увольнения

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Компания Nissan Motor Co Ltd. планирует сократить более 10 000 сотрудников из-за падения финансовых показателей. Сокращение затронет, в первую очередь, зарубежные автозаводы марки. Официальное заявление по этому поводу ожидается завтра, 25 июля.
Nissan готовит массовые увольнения
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Пока в Nissan не комментируют мрачные слухи. Но как сообщил агентству Reuters высокопоставленный источник внутри компании, стремительное падение прибыли, зафиксированное в этом году, вынуждает руководство Nissan пойти на экстренные меры. Волна сокращений может затронуть порядка 7% сотрудников. Сейчас общая численность персонала компании по всему миру составляет 138 тысяч человек. 

Угроза увольнения нависла над работниками зарубежных заводов Nissan. В группу риска попадают предприятия, которые демонстрируют низкие результаты. Входит ли в их число петербургский завод «Ниссан мануфэкчуринг Рус», пока неизвестно. По словам собеседника Reuters в Nissan, сокращения наверняка затронут предприятия в Индии и Бразилии. 

В четверг, 25 июля, Nissan Motor Co Ltd. должна опубликовать финансовые итоги за первый квартал 2019 года. Ожидаемое падение прибыли составит 90% и тогда нынешние показатели станут худшими за последние 11 лет. По итогам первой половины 2019 года продажи новых легковых автомобилей Nissan в России снизились на 15%. Неважно обстоят дела и на ключевом для компании североамериканском рынке. Всё это в Nissan называют «тяжелым наследием Карлоса Гона», которое нужно искоренять, улучшая имидж бренда, а не увеличивая цифры в отчетах о проданных автомобилях.


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Nissan готовит массовые увольнения
{{material_125126}}Пока в Nissan не комментируют мрачные слухи. Но как сообщил агентству Reuters высокопоставленный источник внутри компании, стремительное падение прибыли, зафиксированное в этом году, вынуждает руководство Nissan пойти на экстренные меры. Волна сокращений может затронуть порядка 7% сотрудников. Сейчас общая численность персонала компании по всему миру составляет 138 тысяч человек. Угроза увольнения нависла над работниками зарубежных заводов Nissan. В группу риска попадают предприятия, которые демонстрируют низкие результаты. Входит ли в их число петербургский завод «Ниссан мануфэкчуринг Рус», пока неизвестно. По словам собеседника Reuters в Nissan, сокращения наверняка затронут предприятия в Индии и Бразилии. В четверг, 25 июля, Nissan Motor Co Ltd. должна опубликовать финансовые итоги за первый квартал 2019 года. Ожидаемое падение прибыли составит 90% и тогда нынешние показатели станут худшими за последние 11 лет. По итогам первой половины 2019 года продажи новых легковых автомобилей Nissan в России снизились на 15%. Неважно обстоят дела и на ключевом для компании североамериканском рынке. Всё это в Nissan называют «тяжелым наследием Карлоса Гона», которое нужно искоренять, улучшая имидж бренда, а не увеличивая цифры в отчетах о проданных автомобилях.
2019-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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