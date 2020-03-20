20 марта 2020, 12:59
Nissan готовит новый логотип
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Фото: Nissan
Компания Nissan запатентовала в нескольких странах новый вариант логотипа. Вслед за другими автопроизводителями эмблема избавилась от трехмерной графики, стала более лаконичной и современной.
Фото: Nissan
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Японский автопроизводитель последовал примеру Volkswagen и BMW, представивших ранее свои обновленные логотипы. Все они состоят из простых чистых линий, избавились от имитации объема и хромированной отделки. Таким образом, бренды хотят продемонстрировать свою открытость цифровым технологиям и привлечь более молодую аудиторию.
Новый логотип для Z-линейки появился в базах ведомств Канады и Новой Зеландии. Он представляет собой перечеркнутую посередине литеру «Z». Значок очень похож на эмблему классической модели Datsun 240Z образца 1971 года. Не исключено, что возвращение к «ретро-стилю» в логотипе повлечет за собой и соответствующие изменения в дизайне новых спорткаров Nissan 370Z.
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