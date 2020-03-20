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20 марта 2020, 12:59

Nissan готовит новый логотип

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Фото: Nissan
Компания Nissan запатентовала в нескольких странах новый вариант логотипа. Вслед за другими автопроизводителями эмблема избавилась от трехмерной графики, стала более лаконичной и современной.
Nissan готовит новый логотип

Фото: Nissan

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Новый логотип Nissan уже зарегистрирован в Великобритании, Перу, Уругвае, Чили и Аргентине. Он представляет собой двухмерную монохромную эмблему в виде двух разомкнутых дуг. Название марки вписано между ними простым шрифтом без засечек. Фактически мы уже видели этот логотип. Впервые он появился на концептуальном кроссовере Nissan Ariya, представленном на Токийском автосалоне в 2019 году. Диодная подсветка на шильдике шоу-кара практически идентична патентным изображениям.

Японский автопроизводитель последовал примеру Volkswagen и BMW, представивших ранее свои обновленные логотипы. Все они состоят из простых чистых линий, избавились от имитации объема и хромированной отделки. Таким образом, бренды хотят продемонстрировать свою открытость цифровым технологиям и привлечь более молодую аудиторию.

Новый логотип для Z-линейки появился в базах ведомств Канады и Новой Зеландии. Он представляет собой перечеркнутую посередине литеру «Z». Значок очень похож на эмблему классической модели Datsun 240Z образца 1971 года. Не исключено, что возвращение к «ретро-стилю» в логотипе повлечет за собой и соответствующие изменения в дизайне новых спорткаров Nissan 370Z.

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Цитата:| Кому: Анна Книга по эксплуатации, в самом начале код
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Nissan готовит новый логотип
{{material_127926}}Новый логотип Nissan уже зарегистрирован в Великобритании, Перу, Уругвае, Чили и Аргентине. Он представляет собой двухмерную монохромную эмблему в виде двух разомкнутых дуг. Название марки вписано между ними простым шрифтом без засечек. Фактически мы уже видели этот логотип. Впервые он появился на концептуальном кроссовере Nissan Ariya, представленном на Токийском автосалоне в 2019 году. Диодная подсветка на шильдике шоу-кара практически идентична патентным изображениям.Японский автопроизводитель последовал примеру Volkswagen и BMW, представивших ранее свои обновленные логотипы. Все они состоят из простых чистых линий, избавились от имитации объема и хромированной отделки. Таким образом, бренды хотят продемонстрировать свою открытость цифровым технологиям и привлечь более молодую аудиторию.Новый логотип для Z-линейки появился в базах ведомств Канады и Новой Зеландии. Он представляет собой перечеркнутую посередине литеру «Z». Значок очень похож на эмблему классической модели Datsun 240Z образца 1971 года. Не исключено, что возвращение к «ретро-стилю» в логотипе повлечет за собой и соответствующие изменения в дизайне новых спорткаров Nissan 370Z.
2020-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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