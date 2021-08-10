Nissan готовит новый недорогой внедорожник
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Новинку могут построить на платформе CMF-EV, лежащей в основе электрического кроссовера Nissan Ariya. В разговоре с журналистом Automotive News вице-президент Nissan по продажам и региональным операциям в США Джуди Уиллер не подтвердила слухи, но и не опровергла их: «Обсуждаются самые разные вещи. Не знаю, идет ли здесь какое-то серьезное обсуждение, но это вполне возможно. Сегмент пикапов представляет большой интерес. Клиенты все чаще стремятся приобрести автомобиль для повседневной жизни, который может смело выезжать на бездорожье».
Данные агентства IHS Markit свидетельствуют, что продажи небольших пикапов, включая Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz , вырастут до 99 000 единиц в 2023 году. Пока дела в сегменте полноразмерных пикапов у Nissan c его огромным Titan идут не слишком хорошо (с долей в 1,5%). У компактного и недорогого пикапа будет больше шансов захватить на рынке новую нишу.
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