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16 сентября 2019, 00:35

Nissan готовится представить электрический кроссовер

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Фото: Nissan
На общем собрании дилеров Nissan в США компания продемонстрировала электрический кроссовер. С места до «сотни» он будет разгоняться за 5 секунд, а запас хода превысит 480 километров.
Nissan готовится представить электрический кроссовер

Фото: Nissan

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Nissan планирует повторить успех электрического хэтчбека Leaf, который дебютировал в 2010 году и на сегодняшний день разошелся по всему миру тиражом свыше 400 000 экземпляров. На очереди – новая электрическая модель популярного сегодня SUV-сегмента. Nissan продемонстрировал на днях своим американским дилерам ее прототип.

Подробностей о новинке пока известно немного. По словам дилеров, присутствовавших на презентации, электрокар сможет проехать без подзарядки до 483 километров, что ставит его в один ряд с лидерами рынка Tesla Model X (523 километра) и Jaguar i-Pace (377 километров). С места до 60 миль в час (96 км/ч) электрический кроссовер ускоряется менее, чем за 5 секунд.

Дизайн новинки, вероятно, создадут по мотивам первого концептуального электрического кроссовера Nissan iMx, представленного в 2017 году (на фото). Дилеры описывают новый электрокар как среднеразмерный кроссовер, по габаритам близкий к Rogue / X-Trail. Благодаря отсутствию стандартного ДВС инженеры имеют возможность увеличить расстояние между осями, а, следовательно, и пространство в салоне. По этому показателю электромобиль должен быть близок к Murano. Ожидается, что серийный электрический кроссовер Nissan представят во второй половине 2021 года. Он станет одним из восьми электрокаров, которые японская компания планирует вывести на рынок в ближайшее время.

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Nissan готовится представить электрический кроссовер
{{material_126029}}Nissan планирует повторить успех электрического хэтчбека Leaf, который дебютировал в 2010 году и на сегодняшний день разошелся по всему миру тиражом свыше 400 000 экземпляров. На очереди – новая электрическая модель популярного сегодня SUV-сегмента. Nissan продемонстрировал на днях своим американским дилерам ее прототип.Подробностей о новинке пока известно немного. По словам дилеров, присутствовавших на презентации, электрокар сможет проехать без подзарядки до 483 километров, что ставит его в один ряд с лидерами рынка Tesla Model X (523 километра) и Jaguar i-Pace (377 километров). С места до 60 миль в час (96 км/ч) электрический кроссовер ускоряется менее, чем за 5 секунд.Дизайн новинки, вероятно, создадут по мотивам первого концептуального электрического кроссовера Nissan iMx, представленного в 2017 году (на фото). Дилеры описывают новый электрокар как среднеразмерный кроссовер, по габаритам близкий к Rogue / X-Trail. Благодаря отсутствию стандартного ДВС инженеры имеют возможность увеличить расстояние между осями, а, следовательно, и пространство в салоне. По этому показателю электромобиль должен быть близок к Murano. Ожидается, что серийный электрический кроссовер Nissan представят во второй половине 2021 года. Он станет одним из восьми электрокаров, которые японская компания планирует вывести на рынок в ближайшее время.
2019-09-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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