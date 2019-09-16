16 сентября 2019, 00:35
Nissan готовится представить электрический кроссовер
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Фото: Nissan
На общем собрании дилеров Nissan в США компания продемонстрировала электрический кроссовер. С места до «сотни» он будет разгоняться за 5 секунд, а запас хода превысит 480 километров.
Фото: Nissan
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Подробностей о новинке пока известно немного. По словам дилеров, присутствовавших на презентации, электрокар сможет проехать без подзарядки до 483 километров, что ставит его в один ряд с лидерами рынка Tesla Model X (523 километра) и Jaguar i-Pace (377 километров). С места до 60 миль в час (96 км/ч) электрический кроссовер ускоряется менее, чем за 5 секунд.
Дизайн новинки, вероятно, создадут по мотивам первого концептуального электрического кроссовера Nissan iMx, представленного в 2017 году (на фото). Дилеры описывают новый электрокар как среднеразмерный кроссовер, по габаритам близкий к Rogue / X-Trail. Благодаря отсутствию стандартного ДВС инженеры имеют возможность увеличить расстояние между осями, а, следовательно, и пространство в салоне. По этому показателю электромобиль должен быть близок к Murano. Ожидается, что серийный электрический кроссовер Nissan представят во второй половине 2021 года. Он станет одним из восьми электрокаров, которые японская компания планирует вывести на рынок в ближайшее время.
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